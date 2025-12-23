- ارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.4% بفضل مكاسب شركات التكنولوجيا مثل إنفيديا وأمازون، بينما تراجعت قطاعات الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية الأساسية، واستقر مؤشر التقلبات فيكس دون مستوى 14. - نما الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بنسبة 4.3% في الربع الأخير، متجاوزًا التوقعات، مما يعكس قوة الاقتصاد، لكنه أثار قلقًا بشأن تأجيل خفض أسعار الفائدة. - ارتفعت أسهم "نوفو نورديسك" بعد موافقة إدارة الغذاء والدواء على علاج السمنة "ويغوفي"، وينتظر المستثمرون بيانات اقتصادية إضافية لتقييم قوة الاقتصاد والسياسة النقدية.

اقترب مؤشر الأسهم الأميركية ستاندرد أند بورز 500 من تسجيل مستوى قياسي جديد اليوم الثلاثاء، مدفوعاً بمكاسب قوية في أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة، في وقت أعاد فيه المستثمرون تقييم المشهد الاقتصادي بعد صدور بيانات أظهرت أن الاقتصاد الأميركي سجل أسرع وتيرة نمو له منذ عامين.

وارتفع المؤشر الأوسع نطاقاً بنسبة 0.4% عند الساعة 2:15 بعد الظهر بتوقيت نيويورك، مع تفوق مكاسب شركات التكنولوجيا ذات القيم السوقية الضخمة على الخسائر المسجلة في قطاعي الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية الأساسية، بحسب شبكة بلومبيرغ.

وفي حال استمرت المكاسب حتى إغلاق جلسة التداول عند الساعة الرابعة مساءً، فإن المؤشر سيكون قد سجل أول إغلاق قياسي له منذ 11 ديسمبر/كانون الأول. غير أن اتساع نطاق الصعود ظل محدوداً، إذ تراجع المؤشر المرجّح بالتساوي بنسبة 0.2%، ما يعكس تركّز المكاسب في عدد ضيق من الأسهم القيادية.

وكانت أسهم إنفيديا وأمازون وألفابت المالكة لشركة غوغل من بين أكبر الداعمين لصعود المؤشر، فيما ارتفع مؤشر ناسداك 100 الثقيل بالتكنولوجيا بنسبة 0.4%، وصعد مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.3%. في المقابل، استقر مؤشر التقلبات فيكس دون مستوى 14، في إشارة إلى تراجع القلق في الأسواق.

وجاء هذا الأداء القوي للأسهم عقب صدور بيانات رسمية أظهرت أن الناتج المحلي الإجمالي الأميركي نما بمعدل سنوي بلغ 4.3% خلال الربع الأخير، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى نمو بنحو 3.3% فقط، وهو ما يمثل أسرع وتيرة توسع اقتصادي خلال عامين. وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، بنسبة سنوية بلغت 3.5%، متجاوزاً التقديرات، ما يعكس استمرار متانة إنفاق المستهلكين الأميركيين.

وفي تعليق على هذه البيانات، نقلت بلومبيرغ عن آدم كريسافولي، مؤسس شركة فايتال نولدج، قوله إن أرقام النمو "لا تمثل ضربة قاتلة لأسواق الأسهم"، لكنها قد تثير قدراً من القلق المتشدد حيال السياسة النقدية، مرجحاً أن تؤدي إلى تأجيل خفض أسعار الفائدة المقبل من مارس/آذار إلى إبريل/نيسان. واعتبر بيتر ويليامز، كبير الاقتصاديين في 22V ريسيرش، أن المعطيات الأخيرة تجعل مبررات خفض الفائدة على المدى القريب "أضعف قليلاً" مقارنة بالتوقعات المتفائلة السابقة.

ومع تسارع التوقعات بشأن النمو الاقتصادي، بدأ المتداولون في توجيه رهاناتهم نحو الأسهم الدورية باعتبارها من أبرز المستفيدين المحتملين خلال عام 2026. ويأتي ذلك في وقت تراقب فيه الأسواق عن كثب مسار السياسة النقدية، خصوصاً بعدما أدى الإغلاق الحكومي الأميركي المطوّل إلى تعقيد قراءة توجهات الاحتياطي الفيدرالي، رغم إقدامه على خفض الفائدة في اجتماعاته الثلاثة الأخيرة.

كما نقلت بلومبيرغ عن مونا ماهجان، رئيسة استراتيجية الاستثمار في إدوارد جونز، قوله في مقابلة مع تلفزيون الشبكة إن خفضاً إضافياً للفائدة "ليس شرطاً أساسياً" لمواصلة الأسواق تحقيق أداء إيجابي في المرحلة الراهنة.

وعلى الرغم من تراجع مستويات التقلب في السوق واقتراب مؤشر "فيكس" من أدنى مستوياته خلال 12 شهراً، أشار محللو "سيتي غروب" بقيادة كريس مونتاغو إلى أن المستثمرين زادوا رهاناتهم على هبوط الأسهم الأميركية خلال الأسبوع الماضي، ما يعكس تبايناً في التوقعات بشأن المسار المستقبلي للأسواق.

وفي تطور لافت على صعيد الشركات، قفزت أسهم "نوفو نورديسك" المدرجة في الولايات المتحدة في وقت مبكر من جلسة الثلاثاء، بعد موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية على بيع نسخة دوائية على شكل أقراص من علاج السمنة "ويغوفي"، في خطوة تعزز المنافسة مع شركة "إيلاي ليلي" على الحصة السوقية.

وتتجه أنظار المستثمرين لاحقاً هذا الأسبوع إلى بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية، إلى جانب أرقام طلبات الرهن العقاري، المقرر صدورها يوم الأربعاء، بحثاً عن مؤشرات إضافية إلى قوة الاقتصاد واتجاهات السياسة النقدية الأميركية.