التكنولوجيا تحد من مكاسب قياسية تحصدها الأسهم الأميركية

- شهدت مؤشرات الأسهم الأميركية ارتفاعات قياسية، حيث ارتفع داو جونز بنسبة 0.81% وستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.11%، بينما تراجع ناسداك بنسبة 0.04% بسبب ضغوط على أسهم التكنولوجيا الكبرى. - تراجعت أسهم شركات مثل سبايس إكس بنسبة 7.3% وتسلا بنسبة 1.3%، بينما ارتفع سهم إنفيديا بنسبة 3.7%. شهدت قطاعات مثل المواد الأساسية ارتفاعاً بنسبة 1.5%، في حين تراجع قطاع الطاقة بنسبة 2.1%. - ارتفعت أسهم إيلي ليلي وديزني وأريستا بعد توقعات قوية، بينما تراجع سهم أوبر بنسبة 6.2%. يترقب المستثمرون تقرير الوظائف الرسمي وتطورات الشرق الأوسط وتأثيرها على أسعار الطاقة.

سجل مؤشرا الأسهم الأميركية ستاندرد أند بورز 500 وداو جونز مستويات قياسية جديدة خلال تعاملات الأربعاء، مدعومين بتفاؤل المستثمرين بإمكانية تحقيق انفراجة دبلوماسية في الشرق الأوسط، في حين واجه مؤشر ناسداك صعوبة في الحفاظ على مكاسبه، بعدما تعرضت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى لضغوط، رغم إعلان نتائج مالية قوية. وبحلول الساعة 11:38 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، صعد مؤشر داو جونز بنحو 436 نقطة، أو 0.81%، إلى 54.521 نقطة، بينما ارتفع ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.11% إلى 7.745 نقطة، في حين تراجع ناسداك بنسبة 0.04% إلى 26.574 نقطة، حسب رويترز.

وكانت أسهم سبايس إكس (SpaceX) في صدارة الخاسرين، إذ هبطت بنسبة 7.3% بعد نشر أول نتائج مالية للشركة منذ إدراجها في البورصة. وأظهرت البيانات تضاعف الإيرادات تقريباً مع تقلص الخسائر التشغيلية، مدفوعة بالنمو القوي في خدمات الإنترنت الفضائي ستارلينك (Starlink) وأنشطة الذكاء الاصطناعي، إلا أن المستثمرين ركزوا على تحذيرات الإدارة من استمرار الإنفاق المرتفع لتمويل خطط التوسّع، إلى جانب اقتراب انتهاء فترة حظر بيع الأسهم الخاصة بالاكتتاب العام، ما أثار مخاوف من زيادة الضغوط البيعية. كما تراجع سهم تسلا (Tesla) بنسبة 1.3%.

ونقلت الوكالة عن المحلل ومؤسس كوين بيرو (Coin Bureau) نيك بوكرين قوله إن نتائج سبيس إكس تعكس المشهد العام لموسم إعلان الأرباح، موضحاً أن الشركات تحقق نمواً في الإيرادات، لكن الإنفاق المتزايد على الذكاء الاصطناعي بات يثير قلق المستثمرين، في ظل غياب مؤشرات إلى تباطؤه. وفي هذا السياق، انخفض سهم أدفانسد ميكرو ديفاسيز (Advanced Micro Devices) بنسبة 6.5%، رغم توقع الشركة إيرادات فصلية تجاوزت تقديرات السوق بدعم من الطلب المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي. إلا أن هذه التوقعات لم تكن كافية لإرضاء المستثمرين، خصوصاً بعد الارتفاع الكبير الذي سجله السهم هذا العام، والبالغ نحو 142%.

في المقابل، ارتفع سهم إنفيديا (Nvidia) بنسبة 3.7%، مستفيداً من إعلان سبايس إكس اعتمادها حصرياً على عتاد الشركة لبناء مراكز بياناتها، وهو ما عزز ثقة مستثمري الأسهم الأميركية باستمرار الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي. وعلى مستوى القطاعات، ارتفعت خمسة من القطاعات الإحدى عشرة المدرجة ضمن مؤشر ستاندرد أند بورز 500، وقاد قطاع المواد الأساسية المكاسب بارتفاع 1.5%، مدعوماً بقفزة بلغت 4% في أسعار الذهب والفضة، بينما كان قطاع الطاقة الأكثر تراجعاً بانخفاض يقارب 2.1%.

وتأتي هذه التحركات في الأسهم الأميركية امتداداً للموجة الصعودية التي شهدتها وول ستريت خلال الأيام الماضية، بعد نتائج وتوقعات قوية أعلنتها شركات التكنولوجيا العملاقة، مثل مايكروسوفت (Microsoft) وأمازون (Amazon)، بشأن استمرار استثماراتها الضخمة في الذكاء الاصطناعي. وفي سوق الشركات، ارتفع سهم إيلي ليلي (Eli Lilly) بنسبة 2.8% بعدما رفعت الشركة توقعاتها للإيرادات السنوية، كما صعد سهم ديزني (Disney) بنسبة 2.2% بعد تحقيق أرباح فصلية فاقت توقعات المحللين. كذلك ارتفع سهم أريستا (Arista Networks) بنسبة 3.8% عقب إصدار توقعات قوية للإيرادات، بينما هبط سهم أوبر (Uber) بنسبة 6.2% بعد توقعات مخيبة للأرباح المعدلة خلال الربع الحالي.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، أظهر تقرير إيه دي بي (ADP) تباطؤ نمو وظائف القطاع الخاص الأميركي في يوليو/تموز، فيما يترقب المستثمرون تقرير الوظائف الرسمي المقرر صدوره الجمعة، والذي يُعد مؤشراً رئيسياً لتقييم مسار الاقتصاد والسياسة النقدية. وفي الوقت نفسه، ما زالت الأسواق تراقب تطورات الشرق الأوسط وتأثيرها على أسعار الطاقة، إلى جانب تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي. ونسبت رويترز إلى رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري قوله إن الوقت قد يكون مناسباً للبدء برفع أسعار الفائدة تدريجياً، في حين ينتظر المستثمرون تصريحات إضافية من مسؤولين آخرين في البنك المركزي لاحقاً.

وشهدت أسهم شركات أخرى تحركات لافتة، إذ قفز سهم مختبرات تشارلز ريفر (Charles River Laboratories) بنسبة 11.8% بعد رفع توقعاته للأرباح السنوية، بينما تراجع سهم إنسوليت (Insulet) بنحو 20% عقب خفض توقعاته لنمو المبيعات خلال العام.