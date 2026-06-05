التقشف يصل إلى مغتربي تونس... وتذاكر السفر تلتهم مدخراتهم

مع اقتراب ذروة الموسم الصيفي، يجد آلاف التونسيين المقيمين بالخارج أنفسهم أمام معادلة الرغبة القوية في قضاء الإجازة بين الأهل والأقارب، وبين تكاليف السفر المتزايدة التي قد تستنزف مدخراتهم السنوية.

وهذا العام يواجه المغتربون التونسيون صعوبات في توفير نفقات الإجازات الصيفية في بلادهم أكثر من أي وقت مضى، في ظل تأثيرات ارتفاع كلفة النقل الجوي في منطقة البحر المتوسط والشرق الأوسط، بعد أن تسببت الحرب في رفع تكاليف التشغيل وأسعار الوقود ورسوم المطارات، ما انعكس مباشرة على أسعار التذاكر نحو تونس خلال أشهر الصيف، وهي الفترة التي تسجل أكبر تدفق للجالية التونسية المقيمة بالخارج.

وتقول المغتربة التي تعيش في النمسا، سماح البوغانمي، إنها قد تحتاج إلى ما لا يقل عن 7 آلاف يورو للعودة إلى تونس وقضاء إجازة الصيف صحبة ابنتها، مؤكدة أن سعر تذاكر الطيران لا يقل خلال هذه الفترة عن 800 يورو للشخص الواحد، دون اعتبار تكاليف التنقل الأخرى ومصاريف الإجازة لمدة أسبوع في أحد الفنادق التونسية.

وتؤكد البوغانمي لـ"العربي الجديد" أنها اضطرت لتغيير مسار سفرها من أجل تخفيف أعباء النقل، بعد أن حصلت على تذاكر لرحلة غير منتظمة من النمسا نحو مطار المنستير (وسط شرق) الذي يبعد عن مكان إقامتها في تونس أكثر من 250 كلم.

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وحسب المتحدثة، ساعدها تغيير مسار الرحلة على توفير ما لا يقل عن 800 يورو، مشيرة إلى أن الخيارات محدودة لأغلب المغتربين، وهم مضطرون إلى تحمل ارتفاع كلفة النقل الجوي لقضاء الإجازة مع أسرهم أو إلغاء هذه الإجازات تماماً للحفاظ على توازناتهم المالية. وأوضحت أن ارتفاع كلفة المعيشة في دول الاغتراب بات يؤثر في قدرة المقيمين هناك على التوفير والإنفاق بسخاء خلال فترات الإجازة الصيفية، وأضافت: "أصبح التقشف صفة بارزة في كافة تفاصيل حياتنا".

وُيقدّر عدد التونسيين المقيمين بالخارج بأكثر من 1.8 مليون شخص موزعين على نحو 90 دولة، وفق معطيات ديوان التونسيين بالخارج. وتتركز الجالية أساساً في أوروبا، حيث تستضيف فرنسا أكبر عدد من التونسيين المقيمين بالخارج، تليها إيطاليا وألمانيا، إلى جانب جاليات متنامية في كندا ودول الخليج وأميركا الشمالية.

وتعد الإجازة الصيفية للمغتربين موعداً اقتصادياً مهماً لتونس، إذ يعود مئات الآلاف من أبناء الجالية لقضاء العطلة السنوية، حاملين معهم العملة الصعبة ومساهمين في تنشيط قطاعات النقل والسياحة والتجارة والخدمات. وتحويلات التونسيين بالخارج أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للبلاد، إذ تجاوزت 8.7 مليارات دينار خلال عام 2025، بزيادة تقارب 6% مقارنة بالسنة السابقة (الدولار = 2.93 دينار).

ويؤكد عدد من أفراد الجالية أن كلفة السفر أصبحت تمثل عبئاً متزايداً على ميزانيات الأسر، خصوصاً للعائلات كثيرة العدد. فبالنسبة لعائلة مكونة من أربعة أفراد مقيمة في فرنسا أو ألمانيا، يمكن أن تتجاوز فاتورة السفر خلال شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب عدة آلاف من اليوروهات، بين تذاكر الطيران ومصاريف التنقل والأمتعة الإضافية.

تؤكد شركات النقل الجوي أن أسعار الرحلات نحو تونس تخضع لمنطق العرض والطلب، إذ تشهد الفترة الممتدة من منتصف يونيو/حزيران إلى أواخر أغسطس طلباً استثنائياً من قبل الجالية، مما يدفع الأسعار إلى الارتفاع مقارنة ببقية أشهر السنة. كما ساهمت التوترات الجيوسياسية وإعادة توجيه بعض المسارات الجوية في المنطقة وارتفاع تكاليف الوقود.

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وفي مواجهة هذه الصعوبات، أعلنت السلطات التونسية بالتعاون مع شركات النقل الوطنية عن إجراءات استثنائية لفائدة التونسيين بالخارج، شملت توفير عروض تفضيلية وتخفيضات موجهة للعائلات على بعض الخطوط الجوية والبحرية خلال موسم العودة الصيفية، إلى جانب صرف دعم على التذاكر في حدود 100 يورو للفرد الواحد لفائدة الأسر وفيرة العدد.

ويقول رئيس لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بمجلس نواب الشعب، رياض جعيدان، إن اللجنة طالبت بتخصيص عدد مهم من المقاعد في الاتجاهين بتعرفة تفاضلية استثنائية، مع إقرار امتيازات تخص الأمتعة والإعفاء من الرسوم الإضافية عند تغيير الحجز أو إلغائه، والتخفيض في رسوم الخدمات والتمديد في فترة السفر إلى غاية شهر سبتمبر/أيلول 2026. واعتبر جعيدان في تصريح لـ"العربي الجديد" أن إجراءات الدعم مهمة جداً لفائدة الأسر المغتربة من أجل تمكينها من العودة إلى تونس صيفاً، مشيراً إلى أن الدعم سيوجه للعائلات والأفراد الذين يستجيبون للمقاييس والشروط، فضلاً عن توفر الأماكن الشاغرة للحجوزات المقترحة.

وفي تونس لا تقتصر أهمية الجالية على التحويلات المالية فقط، بل تشمل أيضاً الإنفاق المباشر خلال الإجازات الصيفية، حيث تنفق الأسر العائدة على السكن والترفيه والمطاعم والتسوق وشراء الهدايا وصيانة المنازل وإنجاز مشاريع صغيرة، مما ينعش الدورة الاقتصادية في عدد من المناطق التونسية، خاصة المدن الساحلية والجهات التي تشهد كثافة في عودة المهاجرين.

وتشير بيانات البنك المركزي التونسي إلى أن تحويلات التونسيين بالخارج واصلت منحاها التصاعدي خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغت 6.5 مليارات دينار مع نهاية سبتمبر 2025، قبل أن تتجاوز 8.7 مليارات دينار بنهاية العام نفسه. كما أصبحت هذه التحويلات أحد أهم مصادر دعم احتياطي البلاد من العملة الأجنبية.