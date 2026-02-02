التضخم ينخفض في السعودية... والإيجارات تتصاعد

- في عام 2025، استقر معدل التضخم في السعودية عند 2%، بينما ارتفعت الإيجارات بنسبة 8.2%، مما زاد من نفقات الأسر السعودية، حيث تعتبر السكن والغذاء أكبر العوامل المؤثرة في ميزانية الأسرة. - تحاول الحكومة معالجة الفجوة بين التضخم الإحصائي والمحسوس عبر برامج مثل برنامج الإسكان، بينما يشير الخبير جاسم عجاقة إلى أن التضخم الرسمي لا يعكس التجربة اليومية للمواطنين. - تمتلك الحكومة أدوات للتعامل مع الفجوة، مثل فرض رسوم على الأراضي البيضاء وسياسات الدعم، ويؤكد عجاقة أن فعالية هذه الإجراءات تُقاس بتأثيرها على حياة الأفراد.

لم يتعدَّ التضخم نسبة 2% في السعودية عام 2025، وهو رقم يُشار إليه في التقارير الحكومية باعتباره دليلاً على استقرار اقتصاد المملكة، لكن ارتفاع الإيجارات، يزيد نفقات الأسر، خاصة بعد تسجيل هذا البند ارتفاعاً بنسبة 8.2% في عام 2025 وحده، بحسب تقدير نشرته الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة.

بحسب تقدير هيئة الإحصاء، فالسكن والغذاء هما أكبر عاملين يؤثران في ميزانية الأسرة السعودية العادية، فئة السكن والوقود ارتفعت بنسبة 6.1% في 2025، وقاد الارتفاع الحاد في الإيجارات هذه الحركة، بينما ارتفع الغذاء بنسبة 1.1% فقط.

وإزاء ذلك، فإن الأسرة التي تنفق النسبة الأكبر من دخلها على الغذاء والسكن تشعر بتضخم أعلى بكثير من نسبة 2% المسجلة رسمياً، حيث تكشف البيانات أن معظم الأسر السعودية تعاني من ضغوط شرائية حقيقية.

فمتوسط الدخل المتاح للأسرة السعودية يبلغ 1,522 دولاراً شهرياً (حوالي 5,700 ريال)، بينما متوسط نفقات السكن الشهرية تبلغ 1,125 ريالاً للفرد الواحد (أي حوالي 4,500 ريال لأسرة من 4 أفراد)، مما يترك أقل من 1,200 ريال لبقية النفقات، بما فيها الغذاء والنقل والخدمات، بحسب تقدير نشرته منصة "إكسباتيكا".

وتحاول الحكومة السعودية معالجة هذه المشكلة من خلال برنامج الإسكان الذي وفّر ضمانات رهن لـ250 ألف مواطن ومساعدات للإيجار، بحسب تقدير نشرته وزارة المالية في بيان ميزانية 2026، بهدف ردم الفجوة بين التضخم الإحصائي والتضخم المحسوس.

وفي هذا الإطار، يرى الخبير الاقتصادي، جاسم عجاقة، أن معدل التضخم في السعودية البالغ 2% يعد المعيار الأمثل وفق أفضل الممارسات الاقتصادية العالمية، وهو ما يتوافق مع النمو الصحي الذي تشهده المملكة، أي نمو لا يصاحبه ركود ولا تسارع تضخمي مفرط.

ويدعم البنك المركزي الأوروبي (ECB) هذا المنطق في تقريره الاقتصادي الأخير، لافتاً إلى أن الهدف المتوسط للتضخم عند 2% يشكل معياراً عالمياً لتحقيق توازن بين الاستقرار الاقتصادي والنمو، وهو ما يعكس مقاربة مماثلة في توجيه السياسة النقدية لتحقيق استقرار الأسعار.

مع ذلك، يشير عجاقة إلى أن هذا الرقم يظل معدلاً إحصائياً عاماً، لا يعكس بالضرورة التجربة اليومية للمواطنين، الذين قد يشعرون بارتفاع حاد في تكاليف المعيشة، رغم استقرار المؤشر الكلي، ويرجع هذا التناقض بين "التضخم الإحصائي" و"التضخم النفسي" إلى ثلاثة عوامل رئيسية، أولها طبيعة الاستهلاك المتكرر لسلع وخدمات معينة، مثل الغذاء أو المواصلات أو المطاعم، التي يشعر المستهلك بتغير أسعارها يومياً، ما يعزز إحساسه بارتفاع التكاليف.

ويعتبر عجاقة أن العامل الثاني يتمثل في ثبات الدخل الشهري لمعظم الأسر، خاصة ذات الدخل المحدود، مقابل ارتفاع مستمر في بعض بنود الإنفاق، ما يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية بشكل ملموس.

أما العامل الثالث، فيتمثل، بحسب عجاقة، في تركيب سلة التضخم نفسها، التي تُوزع فيها أوزان مختلفة على فئات الاستهلاك (مثل الإيجارات، واللحوم، والألبان، والتعليم)، وقد لا تعكس هذه الأوزان الحصة الفعلية التي تمثلها هذه البنود في ميزانية الأسرة العادية.

ويوضح عجاقة أن بعض البنود الحيوية سجّلت زيادات تفوق بكثير المعدل العام للتضخم، فعلى سبيل المثال ارتفعت الإيجارات في عام 2025 بنسبة تقارب 8%، وهو بند يستحوذ على نحو 35% من دخل الأسرة المتوسطة، بينما شهدت خدمات مثل التعليم والمطاعم زيادات تتجاوز 15%، ورغم أن هذه الارتفاعات تُخفَف عند احتساب المتوسط العام، فإن تأثيرها المباشر بالمواطن قوي، خاصة لدى الفئات ذات الدخل المحدود.

ومن منظور السياسة الاقتصادية العامة، يرى عجاقة أن الحكومة السعودية تمتلك الأدوات اللازمة للتعامل مع هذه الفجوة، فقرارات مثل فرض رسوم على الأراضي البيضاء (الأراضي الخالية، لكن المخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري) تهدف إلى تحفيز العرض العقاري، وتخفيف الضغط على الإيجارات، كما أنّ سياسات الدعم المباشر لبعض السلع الأساسية والرقابة على الأسواق قد تُخفف العبء عن كاهل المستهلكين.

ويخلص عجاقة إلى التأكيد على أن فعالية هذه الإجراءات لا تُقاس فقط باستقرار المؤشر الكلي، بل بمدى انعكاسها على حياة الأفراد، فالمواطن لا يشعر بالتضخم عبر الأرقام، بل عبر فاتورته الشهرية وقدرته على تغطية احتياجاته اليومية دون تراجع في مستوى معيشته.