التضخم يلتهم أجور الأوروبيين.. وإيطاليا تسجل الخسارة الكبرى

- تُظهر بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الأجور الحقيقية في منطقة اليورو لم تستعد مستوياتها قبل موجة التضخم، حيث انخفضت بنسبة 1.8% مقارنة بعام 2021، مع تباين النتائج بين دول الاتحاد الأوروبي. - في إيطاليا، تراجعت الأجور الحقيقية بنسبة 6.1% منذ 2021، بينما في إسبانيا تراجعت بنسبة 2%، مما يعكس تأثير التضخم وارتفاع أسعار الطاقة على القدرة الشرائية للأسر. - ترتبط صعوبة استعادة الأجور الحقيقية بتباطؤ إنتاجية العمل في أوروبا، مما يحد من قدرة الأجور الاسمية على مواكبة التضخم.

لا تزال الأجور الحقيقية في عدد من الاقتصادات الأوروبية عاجزة عن استعادة مستوياتها المسجلة قبل موجة التضخم، بعدما التهم ارتفاع الأسعار معظم الزيادات الاسمية التي حصل عليها العاملون منذ عام 2021، وفق أحدث بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وتُظهر البيانات الواردة في تقرير "آفاق التوظيف لعام 2026"، الذي أصدرته المنظمة في يوليو/تموز 2026، أن متوسط الأجور الحقيقية في منطقة اليورو كان في نهاية الربع الأول أقل بنسبة 1.8% من مستواه في الربع الأول من عام 2021.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي العوامل الرئيسية التي ساهمت في تراجع الأجور الحقيقية في إيطاليا مقارنة بدول أوروبية أخرى؟ كيف يمكن لسياسات دعم الإنتاجية أن تساعد في معالجة تراجع الأجور الحقيقية في قطاعات مثل السياحة الإسبانية؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وتقيس الأجور الحقيقية تطور رواتب العاملين بعد احتساب التضخم، ما يجعلها مؤشراً أكثر دقة على قدرتهم الفعلية على شراء السلع والخدمات. وقد ترتفع الأجور بالقيمة الاسمية، فيما تتراجع القدرة الشرائية إذا كانت الزيادة في الأسعار أسرع من نمو الرواتب.

ولا تشمل بيانات المنظمة، التي توقفت عند نهاية مارس/آذار 2026، كامل أثر ارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن الحرب في المنطقة. وظهر الجزء الأكبر من هذه الزيادة خلال الربع الثاني، ما يرجح تعرض القدرة الشرائية للأسر الأوروبية لمزيد من الضغوط خلال بقية العام.

وتختلف النتائج بصورة كبيرة بين دول الاتحاد الأوروبي. فقد ارتفعت الأجور الحقيقية في المجر بنحو 30% مقارنة بعام 2021، مدفوعة بنقص العمالة وزيادة الحد الأدنى للأجور، فيما سجلت بولندا نمواً بلغ 16.5%.

وفي المقابل، بقيت الأجور الحقيقية شبه راكدة في أكبر اقتصادات منطقة اليورو. وأظهرت بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنها ارتفعت في فرنسا بنسبة 0.1% فقط خلال خمس سنوات، فيما بلغت الزيادة في ألمانيا 0.9%. وتتوقع المنظمة أن يؤدي ارتفاع تكاليف الطاقة إلى تراجع جديد في الأجور الحقيقية الفرنسية خلال 2026.

اقتصاد دولي تباطؤ التضخم في منطقة اليورو 2.8% خلال يونيو

وتبدو الأزمة أكثر حدة في إيطاليا، حيث كانت الأجور الحقيقية في نهاية مارس/آذار أقل بنسبة 6.1% من مستواها في الربع الأول من عام 2021، في أسوأ نتيجة مسجلة داخل الاتحاد الأوروبي. كما تتوقع المنظمة انخفاضها بنسبة إضافية تبلغ 0.9% خلال العام الحالي.

وأشار مكتب الميزانية البرلماني الإيطالي في تقرير حديث إلى أن التراجع كان أشد بين أصحاب الرواتب المنخفضة، إذ هبطت أجور شريحة الـ10% الأقل دخلاً بنسبة 40.8%، فيما ارتفعت أجور شريحة الـ10% الأعلى دخلاً بنسبة 3.3%. وربط المكتب هذا التفاوت جزئياً بانتشار العمل بدوام جزئي.

تطور الأجور الحقيقية في بعض الدول الأوروبية (مقارنة بعام 2021) أُنشئ هذا الرسم البياني بواسطة الذكاء الاصطناعي

وتأتي خسارة القدرة الشرائية في إيطاليا رغم انخفاض معدل البطالة إلى أقل من 5% وارتفاع معدل التوظيف إلى مستوى قياسي. وتكشف هذه المفارقة أن زيادة عدد الوظائف لا تكفي وحدها لتحسين مستوى معيشة العاملين إذا كانت الوظائف منخفضة الأجر أو محدودة الساعات، وإذا ظل نمو الإنتاجية ضعيفاً.

وفي إسبانيا، تراجعت الأجور الحقيقية بنحو 2% مقارنة بمستواها في 2021، رغم نمو الاقتصاد ورفع الحكومة الحد الأدنى للأجور. ولا تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تعافياً سريعاً، في ظل اعتماد جزء مهم من النشاط على قطاعات خدمية منخفضة الإنتاجية.

وقال كبير الاقتصاديين المختصين بإسبانيا في "بي بي في إيه للأبحاث"، ميغيل كاردوسو، لصحيفة "إل موندو" الإسبانية، إن "المشكلة تعود إلى تخصص الاقتصاد في أنشطة خدمية ضعيفة الإنتاجية". ويبرز قطاع السياحة ضمن هذه الأنشطة بسبب اعتماده على وظائف موسمية ومؤقتة ومنخفضة الأجر.

ووفق تقرير نقابي حديث، يحصل العاملون في السياحة الإسبانية على متوسط أجر إجمالي يبلغ 1818 يورو شهرياً، أي أقل بنحو 400 يورو من متوسط الأجر الإجمالي في البلاد البالغ 2273 يورو.

وترتبط صعوبة استعادة الأجور الحقيقية بتباطؤ إنتاجية العمل في أوروبا. وأظهر تقرير مؤشرات الإنتاجية الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في 21 يونيو/حزيران الماضي، أن إنتاجية العمل انكمشت في إيطاليا بنسبة 1.4% وفي ألمانيا بنسبة 0.4% خلال 2024، فيما سجلت فرنسا تحسناً محدوداً بلغ 0.4%.

ومع ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء خلال 2026، يبقى العامل الأوروبي معرضاً لمزيد من تآكل الدخل الحقيقي، خصوصاً في الدول التي تعاني ضعف الإنتاجية وانتشار الوظائف المؤقتة ومحدودية قدرة الأجور الاسمية على مواكبة التضخم.