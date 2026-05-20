التضخم يضغط على الاقتصادات الكبرى

- تتزايد التوقعات باستمرار صدمة أسعار المستهلك العالمية، مما يثير احتمالات ارتفاع أسعار الفائدة وتأثيرها على النمو الاقتصادي وعجز الميزانية، مع أهمية تدخل البنوك المركزية في ظل الأزمة الإيرانية الأميركية. - تتفاقم النقاشات حول الاختلالات الاقتصادية مثل عجز الميزانية الأميركية وضعف الطلب الصيني، بينما تؤثر أزمة الحرب الإيرانية على النمو وتغذي ضغوط الأسعار، مع غياب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد عن اجتماع مجموعة السبع. - تُظهر البيانات الاقتصادية تأثيرات متنامية في دول مجموعة السبع، حيث نما الاقتصاد الياباني بوتيرة أسرع من المتوقع، وقفز التضخم الكندي، بينما أثرت صدمة الحرب الإيرانية على النمو الاقتصادي في بريطانيا.

تزيد التوقعات من أن صدمة أسعار المستهلك العالمية ستستمر لفترة طويلة. ويلوح في الأفق احتمال ارتفاع أسعار الفائدة، وما يصاحب ذلك من ضغوط على النمو وعجز الميزانية، حيث تحوم عوائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً بالقرب من أعلى مستوياتها منذ عام 2007. وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ماتياس كورمان إن البنوك المركزية ستحتاج إلى اتخاذ إجراءات إذا رأت أن الزيادات في الأجور هي آثار ثانوية.

وأضاف "كلما طالت مدة الأزمة (الإيرانية الأميركية)، زاد خطر الآثار الجانبية. إذا رأينا زيادات في الأجور كآثار جانبية، فسيتعين على البنوك المركزية اتخاذ إجراءات - حتى لو كانت توقعات النمو الاقتصادي ضعيفة". ومع استمرار اليوم الثاني من مباحثات مجموعة الدول السبع في باريس أمس الثلاثاء، أدت تداعيات إعادة ضبط سوق السندات، التي أخذت في الحسبان ارتفاع معدلات التضخم، إلى زيادة عبء الإثبات المطلوب للحفاظ على تكاليف الاقتراض دون تغيير.

ويلوح في الأفق احتمال ارتفاع أسعار الفائدة، وما يصاحب ذلك من ضغوط على النمو وعجز الموازنة، وفق وكالة "بلومبيرغ". وما يزيد من حدة النقاشات الفكرية حول الاختلالات التي تتراوح بين عجز الميزانية الأميركية وضعف الطلب الصيني، هو الواقع الأكثر إلحاحاً المتمثل في أن أزمة الحرب الإيرانية تضغط على الاقتصادات، مما يؤثر على النمو ويغذي ضغوط الأسعار. ومن أبرز الغائبين عن الاجتماع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي المعين حديثاً، كيفن وارش، الذي تولى منصبه للتو بناءً على توقعات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بخفض تكاليف الاقتراض.

إلا أن أزمة الطاقة المستمرة تجعل تحقيق هذا الهدف أكثر صعوبة. قالت لورا كوبر، استراتيجية الاستثمار العالمية في شركة نويفين، لتلفزيون بلومبيرغ: "مع استمرار هذه الصدمة، يتخلفون أكثر فأكثر عن الركب. والسؤال هو: متى سيُغير الاحتياطي الفيدرالي نهجه ليُظهر أنه سيُقلص فعلاً هذه الضغوط التضخمية؟".

أسواق السندات العالمية تهتز والأسواق تخشى التضخم

تُبرز البيانات الصادرة الثلاثاء بعض التأثيرات المتنامية في دول مجموعة السبع. ففي اليابان، نما الاقتصاد بوتيرة أسرع بكثير من المتوقع في بداية العام، مما يدعم فرضية رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة مجدداً. والتضخم الكندي قفز إلى 3.1% في إبريل، على الرغم من أن المؤشرات الأساسية كانت أكثر استقراراً.

قبيل اجتماع الوزراء، أبرزت الأرقام البريطانية كيف أثرت صدمة الحرب الإيرانية على النمو الاقتصادي هناك. فقد خفض أصحاب العمل الوظائف بأكبر قدر منذ بداية الجائحة، مما يشير إلى أن الأزمة تضر بالطلب على العمالة. في بداية اجتماعات مجموعة السبع، يوم الاثنين، أظهر وزير المالية المضيف رولاند ليسكور تفاؤلاً بشأن التوقعات الاقتصادية، مشيراً إلى أن هناك "نمواً أقل، وتضخماً أكبر، ولكن حتى الآن لسنا في حالة ركود".

وبحسب كورمان، فإن المخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي قد تفاقمت مع استمرار الصراع في الشرق الأوسط، قائلاً إن الحرب الإيرانية تُمارس "ضغوطاً هبوطية على النمو وضغوطاً تصاعدية على التضخم". وقال جيم ماكورميك؛ استراتيجي أسعار الفائدة الكلية في سيتي غروب في لندن، إن التضخم الأساسي لا يُظهر أي مؤشرات على التباطؤ، في حين من المتوقع أن يتفوق النمو الأميركي على نظرائه في الأسواق المتقدمة، إذ يُتوقع أن يتجاوز أكبر اقتصاد في العالم أزمة الطاقة بشكل أفضل.