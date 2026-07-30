التضخم والواردات يخفضان نمو الاقتصاد الأميركي إلى 1.5%

- تباطأ نمو الاقتصاد الأميركي إلى 1.5% في الربع الثاني من 2026، متأثراً بارتفاع الواردات وتراجع الإنفاق الحكومي، رغم تسارع الاستهلاك واستثمارات الشركات في الذكاء الاصطناعي. - ارتفع إنفاق المستهلكين بنسبة 3.2%، مدعوماً بانخفاض البطالة والتخفيضات الضريبية، رغم ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب في الشرق الأوسط، مما أثر على حساسية المستهلكين تجاه الأسعار. - ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 3.7%، مما يعقد قرارات الفائدة للاحتياط الفيدرالي، وسط مخاوف من تجدد الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف الاقتراض قبل انتخابات التجديد النصفي.

تباطأ نمو الاقتصاد الأميركي خلال الربع الثاني من 2026 إلى 1.5% على أساس سنوي، متأثراً بارتفاع الواردات وتراجع الإنفاق الحكومي، رغم تسارع الاستهلاك واستمرار الشركات في ضخ استثمارات كبيرة في معدات وبرمجيات الذكاء الاصطناعي. وأظهرت بيانات وزارة التجارة، اليوم الخميس، أن الناتج المحلي الإجمالي، الذي يقيس قيمة السلع والخدمات المنتجة بعد احتساب التضخم والتغيرات الموسمية، سجل نمواً أقل من توقعات الاقتصاديين البالغة 1.8%، بعد توسعه بنسبة 2.1% خلال الربع الأول.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز السلع والخدمات التي شهدت ارتفاعاً في إنفاق المستهلكين خلال الربع الثاني؟ كيف أثر ارتفاع أسعار الطاقة على سلوك المستهلكين وقرارات الشركات؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

واردات الذكاء الاصطناعي تضغط على النمو

شكل ارتفاع الواردات أحد أبرز العوامل التي حدت من نمو الاقتصاد بين إبريل/نيسان ويونيو/حزيران. وتستورد الشركات المشيدة لمراكز البيانات كميات كبيرة من أشباه الموصلات والمعدات التقنية اللازمة لتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. كما استمرت استثمارات الشركات في معدات تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات بوتيرة قوية خلال الربع الثاني. وساهم انخفاض الإنفاق الحكومي بدوره في إبطاء النشاط الاقتصادي، فيما ظل سوق العمل داعماً للنمو. وأضاف أصحاب العمل 92 ألف وظيفة شهرياً في المتوسط منذ بداية 2026، مقارنة بأقل من 10 آلاف وظيفة شهرياً خلال 2025.

المستهلكون يقاومون ارتفاع أسعار الوقود

ارتفع إنفاق المستهلكين، المحرك الرئيسي للاقتصاد الأميركي، بنسبة سنوية بلغت 3.2% خلال الربع الثاني، مقابل 0.5% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام. وشمل ارتفاع الإنفاق السلع والخدمات، مستفيداً من انخفاض البطالة والتخفيضات الضريبية. وتحقق هذا التحسن رغم الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة بسبب الحرب في الشرق الأوسط. وبلغ متوسط سعر البنزين العادي 4.22 دولارات للغالون خلال الربع الثاني، مقابل أقل من 3 دولارات قبل اندلاع الحرب في نهاية فبراير/شباط.

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وحذرت بعض الشركات من تزايد حساسية المستهلكين تجاه الأسعار. وقال المدير المالي لشركة "بروكتر آند غامبل" أندريه شولتن لصحيفة وول ستريت جورنال إن "المستهلك ضعيف النشاط لكنه مستقر"، مضيفاً أن "كل مستهلك يبحث عن القيمة". وفي المقابل، أظهرت نتائج عدد من الشركات الكبرى استمرار قوة المبيعات والأرباح. وسجلت "أميركان إكسبريس" ارتفاعاً في الإيرادات والأرباح بفضل زيادة إنفاق حاملي بطاقاتها، فيما رفعت "هاسبرو" توقعاتها السنوية بدعم من الطلب القوي على الألعاب.

التضخم يعقّد قرارات الفائدة

وارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، المقياس المفضل لدى "الاحتياط الفيدرالي" للتضخم، بنسبة 3.7% على أساس سنوي في يونيو/حزيران، متراجعاً من 4.1% خلال مايو/أيار، مع بقائه أعلى كثيراً من هدف التضخم المحدد عند 2%. وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلّبة، بلغ التضخم الأساسي 3.3% مقابل 3.4% في مايو/أيار، ما يعكس استمرار الضغوط السعرية رغم التراجع المحدود في المعدل العام.

ويظل ارتفاع أسعار الطاقة الخطر الرئيسي على الاقتصاد خلال النصف الثاني من العام. وقد يؤدي تجدد الضغوط التضخمية إلى دفع مجلس الاحتياط الفيدرالي نحو زيادة أسعار الفائدة، ما يرفع تكاليف الاقتراض، ويهدد بإبطاء الاستهلاك والاستثمار. كما تكتسب الأسعار أهمية سياسية متزايدة قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/تشرين الثاني، التي ستحدد قدرة الجمهوريين بقيادة الرئيس دونالد ترامب على الاحتفاظ بالسيطرة الكاملة على الكونغرس، وسط استمرار استياء الأميركيين من ارتفاع تكاليف المعيشة.