التضخم في المغرب.. ضغوط ضعيفة وتوقعات صعودية

- ارتفع التضخم السنوي في المغرب إلى 0.3% في سبتمبر، مع انخفاض أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.2% وارتفاع أسعار السلع غير الغذائية بنسبة 0.4%. يعكس هذا التغير تحسن الإمدادات المحلية وتراجع بعض الأسعار العالمية. - التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع الأكثر تقلباً، انخفض بنسبة 0.9% سنوياً، مما يشير إلى ضعف الطلب الداخلي وتباطؤ الاستهلاك الخاص، في ظل الضغوط على القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة. - يتوقع البنك المركزي المغربي ارتفاع متوسط التضخم تدريجياً، مما يعكس تعافي الطلب الداخلي واحتمال عودة الضغوط الخارجية، مع أهمية التنسيق بين السياسات النقدية والمالية لدعم النمو والسيطرة على الأسعار.

قالت المندوبية السامية للتخطيط، وهي هيئة الإحصاء الرسمية في المغرب، اليوم الجمعة، ‍إن التضخم السنوي ⁠في البلاد، الذي ‌يُقاس بمؤشر أسعار المستهلكين، ارتفع إلى ‍0.3% في سبتمبر/ أيلول من 0.1 % في الشهر السابق. وانخفضت أسعار المواد الغذائية، ⁠وهي المحرّك الرئيسي للتضخم، 1.2% عنها قبل عام، في حين ⁠ارتفعت أسعار ‍السلع غير الغذائية 0.4%. وانخفض التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع الأكثر تقلباً، 0.9% على أساس سنوي و0.4% على أساس شهري. وقال البنك ‌المركزي المغربي يوم الثلاثاء إن متوسط التضخم ⁠سيبلغ 0.8% هذا ‌العام، قبل أن يرتفع إلى 1.3% في عام 2026 و1.9% في عام 2027، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

تعكس بيانات المندوبية السامية للتخطيط استمرار بيئة تضخمية منخفضة في المغرب، في سياق اقتصادي يتسم بتباطؤ الضغوط السعرية مقارنة بذروة التضخم التي شهدتها البلاد خلال عامي 2022 و2023، على خلفية الصدمات العالمية في أسعار الطاقة والمواد الغذائية. ويعود هذا التراجع أساساً إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية، التي تشكّل الوزن الأكبر في سلة مؤشر أسعار المستهلكين، متأثرة بتحسن نسبي في الإمدادات المحلية وتراجع بعض الأسعار العالمية للسلع الأساسية.

في المقابل، يُظهر ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، ولو بشكل محدود، استمرار الضغوط المرتبطة بتكاليف الخدمات والنقل وبعض السلع الصناعية، وهو ما يعكس انتقالاً جزئياً لتكاليف الإنتاج والاستيراد إلى المستهلك النهائي. ويكتسب هذا التطور أهمية خاصة في اقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة على الواردات، ويتأثر مباشرة بتقلبات أسعار الصرف وأسعار الطاقة في الأسواق الدولية.

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع الأكثر تقلباً مثل الغذاء والطاقة، فيُعد مؤشراً أكثر دقة لقياس الضغوط التضخمية الهيكلية. ويشير تراجعه على أساس سنوي وشهري إلى أن الطلب الداخلي لا يزال ضعيفاً نسبياً، في ظل تباطؤ الاستهلاك الخاص وحرص الأسر على ترشيد الإنفاق، نتيجة استمرار الضغوط على القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة خلال السنوات الماضية.

وتتسق هذه المعطيات مع السياسة النقدية لبنك المغرب، الذي حافظ على توجه حذر يوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحد من المخاطر التضخمية المستقبلية. فالتوقعات الرسمية بارتفاع متوسط التضخم تدريجياً خلال الأعوام المقبلة تعكس رهان السلطات النقدية على تعافي الطلب الداخلي، إلى جانب احتمال عودة بعض الضغوط الخارجية المرتبطة بأسعار الطاقة والتقلبات الجيوسياسية العالمية.

لذلك، يكشف مسار التضخم في المغرب عن مرحلة انتقالية بين استقرار سعري نسبي في الأجل القصير، وتوقعات بارتفاع تدريجي في المدى المتوسط. وبينما يمنح انخفاض التضخم الغذائي متنفساً محدوداً للأسر، فإن صعود أسعار السلع غير الغذائية يسلّط الضوء على تحديات هيكلية تتعلق بتكاليف الإنتاج والاعتماد على الواردات.

وتبقى قدرة الاقتصاد المغربي على استيعاب أي موجة تضخمية جديدة رهينة بتطور الأوضاع العالمية، ونجاح السياسات الحكومية في دعم العرض المحلي وتعزيز الإنتاجية، إلى جانب مواصلة التنسيق بين السياسة النقدية والمالية. وفي هذا السياق، فإن الحفاظ على توازن دقيق بين السيطرة على الأسعار ودعم النمو سيكون العامل الحاسم في تحديد مسار التضخم وقدرة المواطنين على استعادة جزء من قدرتهم الشرائية خلال السنوات المقبلة.