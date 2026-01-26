- شهدت إيران ارتفاعًا حادًا في معدلات التضخم، حيث بلغ 60% نتيجة إلغاء العملة التفضيلية، مما أدى إلى زيادة تكاليف المعيشة وتقليص القدرة الشرائية للمواطنين. - يعاني المواطنون من ضغوط معيشية متزايدة، حيث اضطر الكثيرون إلى تقليص استهلاك المواد الغذائية الأساسية، مما أثر على نمط حياتهم والمزاج العام للمجتمع. - تحاول الحكومة الإيرانية تقديم دعم مالي شهري واستقرار أسعار السلع الأساسية، بينما يشهد سوق طهران انتعاشًا مع اقتراب أعياد النوروز.

سجّل التضخم في إيران مستويات غير مسبوقة منذ نحو 82 عاماً، في ظل موجة غلاء متسارعة طاولت السلع الأساسية، وفي مقدمتها اللحوم والبقوليات، ما قلّص القدرة الشرائية ووسّع دائرة الضغوط المعيشية على المواطنين. ويأتي ذلك عقب قرار حكومي بإلغاء العملة التفضيلية المخصصة لاستيراد السلع الأساسية وتحويل الدعم المباشر إلى المواطنين عبر القسائم الشرائية.

وبحسب مركز الإحصاء الإيراني، بلغ معدل التضخم لما يسمى بتضخم "نقطة إلى نقطة" في الشهر الإيراني الفارسي الماضي 60%، ما يعني أن الأسر في المدن والقرى أنفقت في المتوسط 60% أكثر على الغذاء والسكن والملابس والخدمات مقارنة بالفترة نفسها خلال الشهر الذي سبقه، كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين خلال الشهر ذاته بنسبة 7.9% مقارنة بالشهر السابق، وهو أعلى معدل تضخم شهري خلال ثلاث سنوات ونصف السنة. وبلغ التضخم السنوي (12 شهراً) 44.6%، وهو الأعلى منذ أكثر من عامين.

وتأتي موجة الغلاء بعدما قرّرت الحكومة مطلع يناير/كانون الثاني وقف تخصيص الدولار بسعر 285 ألف ريال لمدخلات إنتاج أساسية مثل الأعلاف والأسمدة، واستبداله بتقديم قسائم شهرية بقيمة عشرة ملايين ريال لنحو 80 مليون مواطن. وبعد هذا القرار، ارتفعت أسعار مواد غذائية أساسية مثل الزيت النباتي والدجاج والبيض على نحوٍ ملحوظ، كما أدّى تراجع قيمة الريال أمام الدولار إلى زيادة تكاليف السلع المستوردة والمنتجات التي تعتمد على مواد أولية خارجية، إذ صعد سعر الدولار في السوق، اليوم الاثنين، إلى نحو مليون و452 ألف ريال مقارنة بنحو مليون و142 ألف ريال أمس الأحد.

شهادات مواطنين

يقول أحمد عظيمي، 50 عاماً، وهو موظف في القطاع الخاص وأب لثلاثة أطفال، إنّ التضخم غيّر جذرياً نمط حياة أسرته، مضيفاً في حديث مع "العربي الجديد" أنه حتى وقت قريب "كانت اللحوم الحمراء جزءاً ثابتاً من مائدتنا الأسبوعية، أما اليوم فقد أصبحت سلعة نادرة لا تُشترى إلّا مرة واحدة في الشهر، إن أمكن، وذلك بسعر نحو 20 مليون، بينما كنا نشتري سابقاً بـ10 ملايين و200 ألف ريال"، وتابع أن "الدخل لم يتغيّر، لكن الأسعار ترتفع بوتيرة متسارعة. بعد موجة الغلاء الأخيرة، وما رافقها من احتجاجات اقتصادية، اضطررنا إلى تقليص استهلاك البروتينات واللبن"، وأوضح أن "هذا الوضع لم يعد مسألة أرقام، بل ضغط نفسي دائم على الأسرة".

من جانبها، وصفت سعاد رضوياني، 38 عاماً، ربّة منزل، ارتفاع الأسعار بأنه "سلسلة متواصلة لا تتوقف"، مشيرة إلى أنه "عقب الاحتجاجات كلنا أمل أن يتحسن الوضع لكن شهدنا قفزة متزامنة في أسعار الزيت، والأرز، والبقوليات، وحتى الخبز"، وأوضحت رضوياني لـ"العربي الجديد" أن "إدارة شؤون المنزل تحوّلت إلى معركة يومية. سلة الغذاء تقلّصت بوضوح، واضطررنا إلى حذف مواد أساسية كانت ضرورية لصحة الأطفال"، لافتة إلى أن "الشعور بعدم الأمان الغذائي أصبح واقعاً لدى كثير من العائلات".

أما مريم، 52 عاماً، معلّمة، فترى أن التضخم لم ينعكس على مستوى المعيشة فحسب، بل على المزاج العام للمجتمع، قائلة إنّ "الارتفاع المستمر في الأسعار لا يقلّص القدرة الشرائية فحسب، بل يضعف الثقة بالمستقبل"، مشيرة في حديثها مع "العربي الجديد" إلى أن "الكثير من الشباب يؤجّلون الزواج، وآخرون يبحثون عن عمل ثانٍ أو ثالث لتغطية نفقات الحياة، ما يعمّق حالة القلق وعدم الاستقرار".

ويضيف رضا كريمي، 45 عاماً، سائق سيارة أجرة من جنوب طهران، أنّ الغلاء انعكس مباشرة على دخله اليومي، قائلاً لـ"العربي الجديد" إنّ "دخلنا مرتبط باليوم نفسه، لكن الأسعار ترتفع بوتيرة أسرع من قدرتنا على التعويض، وبعد الاحتجاجات الأخيرة، ارتفعت تكاليف قطع الغيار وأجر الإصلاح والمواد الغذائية دفعة واحدة"، مؤكداً أن الفجوة بين الدخل والمصروفات تتسع، وهذا يولّد غضباً وإحباطاً متزايدَين لدى شرائح واسعة تشعر بأنّ صوتها لا يصل.

ويرى مختصون أنّ استمرار التضخم عند مستويات تفوق 60%، بالتوازي مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية وعدم ظهور تحسّن ملموس بعد الاحتجاجات، يفاقم الضغوط المعيشية ما يستدعي تدخلات عاجلة لكبح الأسعار وتعزيز شبكات الدعم وحماية الفئات الأكثر تضرراً.

سوق اللحوم والبقوليات

شهدت سوق اللحوم الحمراء خلال الأسبوعَين إلى الثلاثة الماضية ارتفاعات لافتة وصلت أحياناً إلى 100% ما أقلق المستهلكين والفاعلين في السوق، ووعدت وزارة الجهاد الزراعي بالتدخل عبر زيادة الواردات وضبط العرض لتحقيق استقرار سعري وتقليص تذبذب الأسعار.

وأوضح أمين عام جمعية مستوردي المنتجات الخام الحيوانية، رضا سالمي، أنّ حذف العملة التفضيلية رفع كلفة الاستيراد، وأضاف "قبل الحذف، كانت كلفة شراء الكيلوغرام من اللحم المجمّد نحو 850 ألف ريال عبر العملة الرسمية، أما الآن ومع اعتماد سعر نيما أو السوق الثانوية، ارتفعت الكلفة إلى نحو مليون و600 ألف ريال، وهذه الزيادة تُنقل مباشرة إلى السعر النهائي في السوق".

وأضاف أن اختلال توازن العرض والطلب تفاقم مع تراجع الواردات، مضيفاً أن "إجمالي الإنتاج المحلي يتراوح بين 50 و55 ألف طن من اللحوم الحمراء شهرياً، والواردات المعتادة بين 15 و20 ألف طن"، وأشار إلى أنه خلال الأشهر العشرة الماضية انخفضت الواردات على نحوٍ ملحوظ، فبينما جرى العام الماضي استيراد نحو 20 ألف طن، لم تتجاوز هذا العام حتى الشهر الثامن 5 آلاف طن، ما أسهم في صعود الأسعار.

وأشار إلى أن "الحكومة زادت الشحنات مؤخراً، إذ دخل نحو 8500 طن و9200 طن في الشهرَين الماضيَين على التوالي"، ويُتوقع أن تبلغ الواردات في الشهر الحالي قرابة 10 آلاف طن، ما يساعد على توازن السوق وتثبيت الأسعار تدريجياً.

وفي ما يخص البقوليات، قال رئيس اتحاد بنكداران المواد الغذائية في إيران، رضا كنغري، إن "إصلاح سعر الصرف انعكس على أسعار السلع الأساسية، إذ ارتفعت أسعار البقوليات بنحو 30 إلى 35%".

وبحسب بيانات سوق الجملة، بلغ متوسط أسعار عبوات البقوليات وزن 900 غرام للمستهلك للفاصولياء المبرقشة 6 ملايين و550 ألف ريال، والحمص مليونان و979 ألف ريال، والعدس 3 ملايين و300 ألف ريال، والفاصولياء الحمراء 5 ملايين ريال، والفاصولياء البيضاء 4 ملايين و740 ألف ريال، وذلك مع ارتفاع ملحوظ مقارنة بالأشهر الماضية. وأشارت البيانات إلى أن أسعار الجملة للبقوليات، سواء المستوردة أو المحلية، محددة مسبقاً، ويجري احتساب السعر النهائي للمستهلك بإضافة هامش ربح قدره 15%.

فعلى سبيل المثال، تُباع الفاصولياء المبرقشة المستوردة بسعر جملة يقارب 3 ملايين و400 ألف ريال، ليصل سعرها إلى نحو 3 ملايين و900 ألف ريال للمستهلك، في حين تُسعَّر الفاصولياء المبرقشة الإيرانية بسعر جملة يقارب 4 ملايين ريال، ويبلغ سعرها النهائي نحو 4 ملايين و600 ألف ريال.

أما البازلاء الصفراء المجروشة (اللَّبه)، فتقارب أسعار الجملة لها مليونَين و300 ألف ريال للمستوردة، ومليونَين و900 ألف ريال للمحلية، على أن يُضاف إليها هامش الربح البالغ 15% للوصول إلى السعر النهائي للمستهلك.

الحكومة تُطمئن

إلى ذلك، أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية الإيرانية، محمد رضا عارف، اليوم الاثنين، خلال مشاركته في مؤتمر تكريم 500 شركة كبرى، أن الحكومة تسعى إلى الحفاظ على استقرار أسعار السلع الأساسية للمواطنين، وأضاف أن "دفع عشرة ملايين ريال شهرياً سيُمنح لجميع المواطنين"، معتبراً أن هذا القرار "نابع من منطق شعبي"، ومشدداً على ضرورة مواصلة هذا المسار بمشاركة ودعم المواطنين.

وأوضح عارف أنه "لا يمكن الاستمرار في الزراعة وفق نماذج الدول الغنية بالمياه"، مؤكداً أن "إصلاح نمط الزراعة بات ضرورة حتمية"، ومشيراً إلى أن "الزراعة خارج الحدود مع توفير الضمانات الكافية تُعد من أولويات الحكومة".

في السياق ذاته، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الحكومية "إرنا" بأن "سوق طهران الكبير يشهد خلال هذه الأيام، ومع اقتراب موسم أعياد رأس السنة الإيرانية (النوروز)، حالة من الانتعاش"، لافتة إلى "انخراط المواطنين، بدرجات متفاوتة، في التحضيرات وشراء احتياجاتهم".

وبحسب الوكالة، كان الحضور الشعبي في سوق طهران الكبير والشوارع المؤدية إلى وسط العاصمة، اليوم الاثنين، أكثر كثافة مقارنة بالأيام الماضية، إذ بدت حركة البيع والشراء لدى التجار أكثر نشاطاً، وأضافت "إرنا" أنّ الإقبال الملحوظ أعاد الحيوية إلى الممرات والخانات التجارية داخل السوق، في وقت يعمل فيه تجار الجملة على إرسال البضائع إلى مختلف المحافظات عبر شركات النقل، استعداداً لارتفاع الطلب خلال الأيام المقبلة.