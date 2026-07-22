- شهدت بريطانيا انخفاضًا في معدل التضخم إلى 2.6% في يونيو، وهو الأدنى منذ 15 شهرًا، نتيجة تراجع أسعار الوقود والمواد الغذائية والملابس، مما يعزز تفاؤل رئيس الوزراء الجديد آندي بيرنام. - حذر اقتصاديون من أن الانخفاض قد يكون مؤقتًا بسبب ارتفاع أسعار النفط نتيجة التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، مع توقعات بزيادة أسعار الطاقة المنزلية بنسبة 13% في الأشهر المقبلة. - ارتفاع أسعار النفط قد يدفع بنك إنكلترا لرفع أسعار الفائدة، وسط مخاطر مستمرة بسبب التوترات في الشرق الأوسط، مما يضع ضغوطًا على الحكومة والبنك المركزي لدعم الاقتصاد.

سجل معدل التضخم في بريطانيا قراءة هي الأدنى خلال 15 شهرا، وبشكل غير متوقع في يونيو/ حزيران الماضي، ليصل إلى 2.6%، وهو ما يمثل بادرة تفاؤل لرئيس الوزراء الجديد آندي بيرنام، الذي بدأ مهامه هذا الأسبوع بوعود تهدف لخفض تكاليف المعيشة ومنح البريطانيين فسحة لالتقاط الأنفاس. وأظهرت البيانات الصادرة، الأربعاء، عن مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني أن معدل التضخم جاء أقل من قراءة مايو/أيار البالغة 2.8%، وكذلك دون توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته وكالة رويترز، والتي بلغت 2.7%. وأوضح المكتب أن تراجع التضخم في يونيو يعود إلى انخفاض أسعار الوقود، إلى جانب تراجع أسعار المواد الغذائية والملابس.

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ويأتي انحسار الضغوط السعرية في الوقت الذي بدأ فيه بيرنام تنفيذ إجراءات تهدف إلى تخفيف الأعباء عن الأسر في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة. فمنذ توليه منصبه يوم الاثنين، أعلن العمدة السابق لمدينة مانشستر الكبرى خطة لإلغاء ضريبة القيمة المضافة على فواتير الكهرباء المنزلية، إضافة إلى فرض سقف لأسعار تذاكر الحافلات. غير أن اقتصاديين حذروا من أن هذا التحسن قد يكون مؤقتاً، بعدما دفعت المواجهات المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران أسعار النفط للارتفاع مجدداً إلى أكثر من 90 دولاراً للبرميل خلال الشهر الجاري.

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كما يُتوقع أن يرتفع الحد الأقصى لأسعار الطاقة المنزلية، الذي تحدده هيئة تنظيم الطاقة البريطانية (Ofgem)، بنسبة 13% خلال الأشهر الثلاثة التي تبدأ في يوليو/تموز. ونقلت صحيفة فايننشال تايمز عن جورج براون، كبير الاقتصاديين لدى شرودرز للخدمات المالية إن "انخفاض أسعار الوقود أسهمت في كبح التضخم خلال يونيو، لكن هذه الصورة التي تعكس الماضي لا تخبرنا بالكثير عن المستقبل".

وخلص تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إلى أن استئناف الأعمال القتالية مؤخراً والارتفاع الجديد في أسعار النفط الخام يعنيان أن التضخم قد يشهد قفزة جديدة خلال الأشهر المقبلة. وقال اتحاد التجزئة البريطاني إن تباطؤ تضخم أسعار المواد الغذائية يعود إلى "المنافسة الشديدة بين سلاسل المتاجر الكبرى". وأضاف كبير الاقتصاديين في الاتحاد، هارفير ديلون: "إذا أراد تجار التجزئة الحفاظ على الأسعار في متناول المستهلكين على المدى الطويل، فعلى الحكومة اتخاذ خطوات عملية لخفض التكاليف اليومية لممارسة الأعمال". وتابع: "لقد اتخذ آندي بورنهام إجراءات فورية لتخفيف الضغوط على ميزانيات الأسر، وعليه الآن أن يعمل بالقدر نفسه على تخفيف الأعباء عن الشركات".

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وقد دفع ارتفاع أسعار النفط المتعاملين في الأسواق إلى تقديم توقعاتهم بشأن رفع أسعار الفائدة من جانب بنك إنكلترا، مع ترجيح تنفيذ زيادة أو زيادتين بمقدار ربع نقطة مئوية قبل نهاية العام، وفقاً لما تعكسه عقود المبادلات. ومن المتوقع أن تبقي لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير عند 3.75% خلال اجتماعها الأسبوع المقبل، على أن تقدم أيضاً أحدث تقييم لتأثير ارتفاع أسعار الطاقة.

وقد تراجع التضخم في قطاع الخدمات، الذي يراقبه صانعو السياسة النقدية عن كثب باعتباره مؤشراً على الضغوط التضخمية الأساسية، فقد تراجع من 3.7% في مايو إلى 3.6% في يونيو. في المقابل، استقر معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة، عند 3.6% دون تغيير. وقال وزير الخزانة البريطاني جون هيلي، الذي خلف راتشيل ريفز هذا الأسبوع: "تراجع التضخم خبر ترغب الأسر في سماعه، لكن لا يزال أمامنا الكثير لنفعله لمنح الناس المتنفس الذي يحتاجونه." وعقب صدور البيانات، لم يطرأ تغير يُذكر على سعر صرف الجنيه الإسترليني، ليستقر عند نحو 1.338 دولار.

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وقال لي هاردمان، كبير محللي العملات في MUFG، إن تراجع التضخم في يونيو يمنح بنك إنكلترا "مساحة أكبر للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في المدى القريب، رغم أن تجدد التوترات في الشرق الأوسط يؤكد أن مخاطر ارتفاع التضخم لا تزال قائمة".

وكان الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، الذي أعقب إغلاق إيران مضيق هرمز في الأيام الأولى من الحرب في الشرق الأوسط، قد بدد آمال حكومة كير ستارمر في تحقيق انتعاش مستدام للنمو الاقتصادي. كما أجبر ذلك لجنة السياسة النقدية على التخلي عن خطط خفض أسعار الفائدة، التي كان المتعاملون يتوقعونها بعدما تراجع التضخم من ذروته الأخيرة البالغة 3.8% في سبتمبر/أيلول الماضي إلى 3% في فبراير/شباط. وكان صندوق النقد الدولي قد توقع الأسبوع الماضي أن يبلغ متوسط معدل التضخم في المملكة المتحدة 3.2% خلال العام الجاري، مقارنة بـ 3.4% في العام الماضي.