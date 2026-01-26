بعد توقف حرب الإبادة على قطاع غزة، لم تنتهِ تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، بل بدأت مرحلة أكثر قسوة تمثلت في الانهيار المتسارع لسوق العمل، مع تسجيل موجة غير مسبوقة من تسريح الموظفين والعمال في مختلف القطاعات.

فبين الدمار الهائل الذي طاول البنية التحتية وتعطل عجلة الإنتاج، وجدت آلاف الأسر نفسها أمام واقع جديد عنوانه البطالة وانعدام الدخل.

وشهدت شهور الحرب عمليات تسريح قسرية نتيجة توقف العديد من المنشآت عن العمل كلياً، إلى جانب تسريحات تعسفية في الفترة التي أعقبت اتفاق وقف إطلاق النار، نفذتها شركات خاصة ومؤسسات دولية عاملة في القطاع، بذريعة الخسائر المالية أو مغادرة الموظفين خلال الحرب. هذه الإجراءات فاقمت من هشاشة الوضع المعيشي في غزة، التي تعاني أصلاً من حصار طويل وحرب مدمّرة.

ويحذر مختصون من أنّ ما يجري في سوق العمل لا يمكن التعامل معه على أنه إجراءات مؤقتة، بل يمثل انزلاقاً اقتصادياً خطيراً قد تمتد آثاره لسنوات، ما لم يجرِ التدخل العاجل لحماية ما تبقى من فرص العمل وضمان الحد الأدنى من الأمان الوظيفي للعمال والموظفين.

وحسب تقرير صدر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد في الآونة الأخيرة، ارتفعت نسبة البطالة في قطاع غزة إلى نحو 77%، وهي من أعلى النسب عالمياً، في ظل توقف شبه كامل للأنشطة الاقتصادية وانهيار القطاعات الإنتاجية والخدمية، وعلى رأسها الصناعة والزراعة والبناء والتعليم.

نكبة اقتصادية

اعتبر عضو الأمانة العامة لاتحاد عمال فلسطين سلامة أبو زعيتر، أن موجة تسريح الموظفين والعمال من كبريات المؤسّسات الوطنية والدولية، ولا سيّما في قطاعات البنوك والاتصالات ووكالة أونروا، تمثل نكبة اقتصادية جديدة تضاعف معاناة الفلسطينيين في ظلّ حرب مدمرة وبطالة غير مسبوقة تجاوزت 80%.

وقال أبو زعيتر لـ"العربي الجديد" إنّ استغلال هذه المؤسّسات للظروف القهرية للتنصل من التزاماتها القانونية والأخلاقية، ومساومة الموظفين على لقمة عيشهم، يشكل انتهاكاً صارخاً لمعايير العمل اللائق والمسؤولية الاجتماعية. وطالب بتدخل فوري للضغط على هذه الجهات لوقف إجراءاتها الأحادية، والبحث عن تفاهمات متوازنة تحفظ استمرارية العمل وتحمي الموظفين.

ودعا أبو زعيتر الحكومة إلى تقديم حوافز للمؤسّسات، تشمل إعفاءات ضريبية مشروطة بعدم تسريح الموظفين وإنشاء صندوق دعم للأجور وصندوق طوارئ، إضافة إلى تجميد الالتزامات البنكية وتأجيل قروض الشركات المتعثرة لضمان دفع الرواتب،

كما شدد على أهمية تبنّي المؤسسات لإدارة ذكية للأزمة، عبر العمل المرن وتقليص ساعات العمل وإعادة توزيع الموظفين بدل إنهاء خدماتهم، مؤكداً ضرورةَ تفعيل دور النقابات لحماية حقوق المُسرّحين وضمان عودتهم فور بدء التعافي.

تسريح تعسفي

بدوره، قال الموظف (فتحي. ع)، الذي عمل لمدة 16 عاماً متواصلة في إحدى شركات الاتصالات العاملة في قطاع غزة، إنّ قرار تسريحه شكل صدمة قاسية له ولعائلته، بعد سنوات طويلة من الالتزام والعمل في ظروف صعبة.

وقال لـ"العربي الجديد": "الشركة أنهت خدماتي فور خروجي من غزة خلال الحرب، معتبرة ذلك مبرّراً لإنهاء العلاقة الوظيفية، هربت من حرب الإبادة برفقة عائلتي بحثاً عن الأمان، ولم يكن في بالي أنّني سأخسر عملي الذي بنيته طوال 16 عاماً، الشركة قضت على تاريخي المهني بمجرد خروجي من القطاع"، وأشار إلى أن توقفه عن العمل تركه دون أي مصدر دخل، في وقت تتضاعف فيه الأعباء المعيشية.

وحسب فتحي، فإنّ الشركة التي كان يعمل بها سرّحت أكثر من 110 موظفين بسبب سفرهم خلال فترة الحرب، كما أوقفت عقود نحو 50 موظفاً آخرين ما زالوا داخل غزة، لأسباب وصفها بغير المقنعة، وأكد أن غالبية الموظفين لم يتلقوا أي تعويض عادل أو حلول بديلة.

ولفت إلى أنه يتطلع لفتح المعبر والعودة إلى غزة، على أمل أن يُعاد النظر في قضيته، وأن يعود إلى العمل الذي فقده تعسفياً دون ذنب.

أما المعلمة في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، (فداء. ج)، فتروي تجربة لا تقل قسوة، بعدما اضطرت للسفر إلى مصر خلال الشهور الأولى للحرب برفقة أسرتها، بحثاً عن ملاذ آمن من القصف. وتقول إنها فوجئت بتلقي إخطار رسمي بإنهاء عقدها الوظيفي، رغم أنها تعمل في "أونروا" منذ 12 عاماً.



وأضافت لـ"العربي الجديد": "كان القرار صادماً لي ولعائلتي، خصوصاً أن راتبي هو مصدر الدخل الوحيد للأسرة، لم نكن نتوقع أن تجري معاقبتنا لأننا اضطررنا للنجاة بحياتنا"، وأشارت إلى أن وضعهم في الغربة بات بالغ الصعوبة، في ظل انعدام الدخل واستمرار إغلاق المعبر، ما يحول دون العودة إلى غزة.

وأكدت أن القرار لم يراعِ الظروف الاستثنائية التي عاشها موظفو غزة، ولا سنوات الخدمة الطويلة التي قدموها، معتبرة أن ما جرى يتناقض مع الدور الإنساني المفترض أن تضطلع به وكالة دولية بحجم "أونروا"، وتأمل إعادةَ النظر في هذا القرار الجائر، وإنصاف الموظفين، "فنحن لا نملك بدائل ولا شبكات أمان".

وفي السادس من يناير/ كانون الثاني الجاري، أعلن المفوض العام لوكالة أونروا، فيليب لازاريني، قرار إنهاء عقود الموظفين الموجودين خارج قطاع غزة، بعد نحو عام من وضعهم في إجازة استثنائية دون راتب، ووفق معلومات حصلت عليها جهات مختصة بشؤون اللاجئين، فإن القرار يشمل نحو 622 موظفاً وموظفة غادروا القطاع خلال الحرب.

ويعد هذا القرار أحد أبرز الأمثلة على موجة التسريح التي تضرب سوق العمل في غزة، خصوصاً أنه طاول مؤسسة دولية يُفترض أن تشكل شبكة أمان للاجئين والعاملين في مناطق النزاع، ويشير مراقبون إلى أن وضع الموظفين في إجازة دون راتب لمدة عام، ثم إنهاء عقودهم، يمثل ضغطاً نفسياً واقتصادياً مضاعفاً. ويخشون من أن يفتح هذا القرار الباب أمام مؤسسات أخرى لاتخاذ خطوات مشابهة، تحت مبرر إعادة الهيكلة أو الظروف المالية، ما ينذر بتفاقم معدلات البطالة التي تجاوزت أصلاً حاجز الـ80% في القطاع بعد الحرب.

ويرون أن هذه القرارات تثير تساؤلات جدية حول مدى الالتزام بمعايير العمل الدولية وحقوق العاملين في أوقات النزاعات، خاصة أن مغادرة الموظفين لم تكن خياراً ترفيهياً، بل ضرورة للبقاء على قيد الحياة.