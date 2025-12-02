التحول الرقمي في مصر يصطدم بالمعاملات الورقية

- يواجه التحول الرقمي في مصر تحديات بين الطموحات الرئاسية والواقع البيروقراطي، حيث أكد الرئيس السيسي على أهمية المعرفة التقنية، لكن الانتقادات تشير إلى تجاهل الجهود السابقة في تكنولوجيا المعلومات. - تزامن الجدل مع معرض القاهرة الدولي للاتصالات، حيث أشار مراقبون إلى نقص التنسيق، بينما يرى مؤيدو السلطة أن التحول الرقمي حقق نجاحات في توفير فرص العمل وجذب الاستثمارات. - رغم التقدم في الرقمنة، تواجه مصر تحديات مثل الاعتماد على الورق ونقص البنية التحتية، مما يتطلب حوكمة شاملة وزيادة الكوادر المؤهلة.

يواجه ملف التحول الرقمي في مصر جدلاً واسعاً، متأرجحاً بين طموحات رئاسية وإنجازات حكومية مُعلَنة من جهة، وواقع بيروقراطي وصراعات مؤسسية من جهة أخرى. وفي خطاب حديث له بأكاديمية الشرطة، جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

التعبير عن قناعاته، التي كررها في مناسبات سابقة، بأنه تسلم البلاد وهي في حالة "مهلهلة"، أو بتعبيراته السابقة "شبه دولة". و

في الخطاب ذاته، تحدث السيسي عن الآفاق الرحبة التي تنتظر من يمتلكون أدوات المعرفة التقنية، مشيراً إلى أن "الرائد الرقمي"، الذي قد تتكلف الدولة نحو مليون جنيه لتأهيله للمستوى اللائق، بإمكانه جني أكثر من ثلاثين ألف دولار شهرياً. وبالطبع، يُنسَب هذا الإنجاز المتوقع إلى البنية التقنية التي تم تأسيسها مؤخراً، حيث أشار الرئيس في خطاب سابق قبل أسبوع إلى أنه لو كانت مصر قد بدأت في هذا المسار التقني مبكراً قبل ثلاثين عاماً، لكان لها شأن آخر اليوم.

جدل "نقطة البداية"

أثار هذا الطرح، الذي بدا وكأنه يتجاهل جهوداً سابقة وضعت مصر في مراتب متقدمة عالمياً في مسار تكنولوجيا المعلومات، حفيظة المعنيين بالقطاع، وخاصة ممن ساهموا في الجهود التي جرت تحت مظلة الحكومات السابقة قبل ثورة 25 يناير 2011. دفع هذا الأمر مراقبين لتفنيد الادعاء بأن مسار تقنية المعلومات بدأ قبل عشر سنوات فقط، مستندين إلى أرقام تشير إلى حدوث تراجع حاد في هذا المسار خلال العقد الأخير، مما دفع بمصر إلى مراتب متأخرة، خصوصاً في مجال "التعهيد" (Outsourcing)، أي إسناد الشركات العالمية مهامها كلياً أو جزئياً لشركات محلية في مصر، وهو ما يظهر بوضوح في نشاط مراكز الاتصال (Call Centers).

وتزامن هذا الجدل مع انعقاد معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (Cairo ICT)، الحدث الأبرز في هذا المجال، خلال الأيام الماضية، وصار المعرض محلاً للدفاع والرد على تلك التصريحات. ولفت مراقبون إلى أن النظام الذي ينتقد تأخر مصر، يساهم في هذا التأخر بعدم التنسيق بشأن الفعاليات لتحقيق أقصى استفادة منها. ورأى مشاركون في المؤتمر أن عدم الانتباه لهذا الحدث، الذي كان يمكن استثماره بشكل أفضل، يدل إما على انعدام التخطيط لتعظيم الاستفادة من الصناعة، أو وجود "تخطيط منظم" يستهدف إضعاف هذا المعرض لصالح شركة إماراتية، تعتزم تنظيم معرض مشابه للذكاء الاصطناعي قريباً، ما يعني استمرار النهج نفسه الذي أخّر البلاد تقنياً.

شروط التنمية التقنية

في تعليقه على تكرار الانتقادات الرسمية لتأخر البلاد تقنياً، والمطالبة الرئاسية للشباب بامتلاك أدوات التكنولوجيا لتحقيق دخول مرتفعة، أكد الكاتب الصحافي المتخصص في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، جمال غيطاس، عبر صفحته على "فيسبوك"، أن تحقيق التنمية التقنية الحقيقية لإيجاد مليون شاب يتقاضى كل منهم 30 ألف دولار شهرياً، يتطلب بيئة حرة ديمقراطية تُصان فيها الحقوق، ويُمارَس فيها النقد والمحاسبة، ويزدهر فيها الابتكار بعيداً عن القمع. وأضاف: "لا إبداع تحت الديكتاتورية، ولا اقتصاد رقمياً حقيقياً في مناخ العبيد".

وكان غيطاس قد استبق ذلك بمنشور مُطوَّل يُفند فيه الادعاء بأن مصر بدأت متأخرة في هذا المجال. واستند إلى بيانات مؤشر "كيرني" (Kearney) لصناعة التعهيد، موضحاً أن مصر لم تكن مُدرجة قبل 2007، ثم حققت مراكز متقدمة (المركز 16 حتى 2009، وقفزت للمركز 7 في 2011). وأشار إلى أنه خلال الفترة من 2014 إلى 2017 تراجع ترتيب مصر للمراكز 13 و15 و17، قبل أن يتحسن مجدداً إلى المركز 9 في 2019 والمركز 8 في 2023، دون استعادة مستوى عام 2011. وهو ما يتناقض، بحسب رأيه، مع تصريحات أن الجهود لم تبدأ قبل 30 أو 40 عاماً.

في غضون ذلك، تتكرر شكاوى المواطنين أثناء التعامل مع مؤسسات حكومية لا تزال تراهن على المستندات الورقية، ولا تعتدُّ بالمستندات الإلكترونية لإنهاء الأعمال واستخراج التراخيص والقرارات. في المقابل، يدافع مؤيدون للسلطة عن رؤيتها، مؤكدين أن مصر حققت نجاحات كثيرة في مجال التحول الرقمي، وسجلت حضوراً لافتاً في التصنيفات الدولية، مما ساهم في توفير الآلاف من فرص العمل، وإزالة عدد كبير من العراقيل أمام جذب الاستثمارات الأجنبية، بما يتناسب مع مكانة مصر وسوقها الكبيرة، وفقاً للتقارير الرسمية ورؤية مصر 2030.

وبحسب بيانات رسمية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وصلت الصادرات الرقمية إلى نحو 6.2 مليارات دولار، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 54% عن أعوام سابقة، وفقاً لتقديرات حديثة.

طفرات لافتة

تباينت آراء الخبراء حول واقع التحول الرقمي، يقول خبير تكنولوجيا المعلومات، روماني رزق الله، إن مصر حققت طفرات لافتة في الرقمنة، والتعهيد، والألياف الضوئية، والأقمار الصناعية، وتكثيف تدريب الكوادر. لكنه أقر في المقابل باستمرار اعتماد قطاع واسع من مؤسسات الدولة على المستندات الورقية، خاصة في المالية والجمارك والضرائب، وتحفُّظ بعض الوزارات على نظام "الشباك الواحد"، خشية تقليص صلاحياتها، وهي مشكلات تحتاج لإصلاح إداري.

ورأى رزق الله في حديث لـ"العربي الجديد" أن هذه المشكلات لا تنفي الطفرات المُحقَّقة التي ساهمت في زيادة الصادرات، وتطوير قطاعات كالسياحة، لكن مصر تأخرت في الالتحاق بهذا المجال، مقارنة بدول خليجية حولت نفسها لمقار لشركات التكنولوجيا العالمية. وأكد خبير تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني، تامر جمعة، تحقق طفرة عبر منصة مصر الرقمية، جذبت ملايين المصريين، وساهمت في تسريع دُولاب العمل الحكومي.

ونبَّه جمعة إلى أن ذلك انعكس إيجابياً على قدرة مصر على توطين التكنولوجيا، وجذب كُبريات الشركات، موضحاً في حديثه لـ"العربي الجديد" أن الاستفادة القصوى مما تحقق تتطلب قراراً قومياً بحَوْكمة شاملة لمؤسسات الدولة، وإلزامها بالاعتراف بالمستندات الرقمية مصدراً وحيداً مُعتمَداً للبيانات، بدلاً من أسر المستندات الورقية. وأوضح خبير التحول الرقمي، محمد نجم، أن هناك معوقات عديدة، منها نقص البنية التحتية، وارتفاع التكاليف المالية، ونقص الكوادر المؤهلة، ومقاومة الموظفين البيروقراطيين، وضعف تبادل المعلومات بين الوزارات.

ولفت إلى أن عدم توسيع نطاق التحول الرقمي ساهم في تراجع تصنيف مصر في مجال الحكومة الرقمية عربياً وأفريقياً، مطالباً في حديثه لـ"العربي الجديد" بزيادة عدد المتخصصين في التعهيد لتجاوز نصف مليون متخصص، للوصول بصادرات الصناعة إلى 10 مليارات دولار. كما انتقد بشدة انخفاض عدد مشتركي الإنترنت المنزلي (الذي قدَّره بأقل من 15 مليون مشترك، من إجمالي السكان البالغ نحو 110 ملايين)، وارتفاع تكلفته، ونقص سرعته عن المعدلات العالمية.