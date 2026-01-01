التحالف بقيادة السعودية يوقف الرحلات من وإلى مطار عدن

- أوقف التحالف العربي بقيادة السعودية الرحلات الجوية من وإلى مطار عدن الدولي فجأة، مما أدى إلى إلغاء رحلات وعرقلة سفر المئات من المسافرين اليمنيين، خاصة من مصر. - جاء قرار إيقاف الرحلات بأمر من التحالف العربي، مع استثناء الرحلات القادمة من السعودية، وهناك توجه لإعادة تطبيق آلية التفتيش القديمة عبر مطاري جدة والرياض. - يُعد مطار عدن المنفذ الجوي الأهم للمناطق الخاضعة للحكومة اليمنية، ويعكس القرار تعقيدات سياسية وأمنية في عدن بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي.

أوقف التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، الرحلات الجوية من مطار عدن الدولي وإليه فجر اليوم الخميس فجأةً، ما أدى إلى إلغاء عدد من الرحلات التي كان من المقرر أن تقلع من المطار أو تصل إليه، وتسبّب في عرقلة سفر المئات من المسافرين اليمنيين من عدة عواصم ووصولهم، أبرزها مصر.

وذكرت قناة عدن المستقلة، التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، أن السعودية أوقفت الرحلات الداخلية والخارجية من مطار عدن وإليه منذ صباح اليوم الخميس. وفي السياق نفسه، أكد مصدر في وزارة النقل والمواصلات في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، لـ"العربي الجديد"، أن توقف الرحلات من مطار عدن الدولي وإليه، جاء بأمر من التحالف العربي، باستثناء الرحلات القادمة من السعودية.

وأوضح المصدر أن عدداً من الرحلات أُلغي اليوم، مشيراً إلى أن هناك توجهاً لإعادة تطبيق آلية التفتيش القديمة التي كانت معتمدة مع بداية الحرب عقب عام 2015، عبر مطار بيشة السعودي. ولفت إلى أن استئناف الرحلات مرجّح بعد إعادة العمل بهذه الآلية، على أن تمر الرحلات هذه المرة عبر مطاري جدة والرياض، بدلاً من مطار بيشة كما كان معمولاً به سابقاً.

وكان المئات من مسافري الخطوط الجوية اليمنية قد تفاجأوا صباح اليوم بإلغاء رحلاتهم فجأةً، حيث علق بعضهم في عدد من المطارات، من بينها مطار القاهرة، ولا سيما المسافرون في وضعية الترانزيت، كذلك علق أيضاً مسافرون متجهون إلى جيبوتي.

وأفاد عدد من المسؤولين في وكالات السفر والسياحة لـ"العربي الجديد" بأنهم تلقوا اتصالات من العديد من زبائنهم، سواء من مصر أو من مطار عدن الدولي، يستفسرون عن أسباب إلغاء رحلاتهم صباح اليوم. وأضافوا أنهم أبلغوا المسافرين بأن الأمر خارج عن إرادتهم، لكونه قراراً صادراً عن الحكومة الشرعية والتحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة السعودية.

يُعد مطار عدن المنفذ الجوي الأهم للمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في ظل استمرار إغلاق أو تعطل عدد من المطارات الأخرى بسبب الحرب. كذلك تتزامن هذه الإجراءات مع تعقيدات سياسية وأمنية متداخلة في مدينة عدن، التي تشهد نفوذاً متشابكاً بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، الأمر الذي ينعكس مباشرةً على المرافق السيادية والخدمية، وفي مقدمتها المطار وحركة السفر من اليمن وإليه.