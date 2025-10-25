- أزمة الديون في الدول النامية تؤدي إلى تخصيص ميزانيات كبيرة لخدمة الديون بدلاً من الاستثمار في الصحة والتعليم، مما يضعف الإنتاجية ويعطل سلاسل الإمداد ويزيد من احتمالات السياسات الحمائية والاضطراب السياسي. - حذر الأمين العام للأمم المتحدة والبنك الدولي من مخاطر خروج نظام التجارة العالمي عن مساره بسبب تفاقم الديون، داعين إلى خفض تكاليف الاقتراض وتوفير دعم أسرع للدول المتأزمة. - زيادة الإنفاق على خدمة الدين تؤدي إلى انخفاض جودة المهارات وارتفاع الأمراض، مما يضعف إنتاجية العمالة ويقلل من قدرة الدول على المشاركة في سلاسل القيمة العالمية، ويزيد من المخاطر السياسية والاجتماعية.

تحولت أزمة الديون ومدفوعاتها خلال السنوات الأخيرة إلى مشكلة مستعصية بالنسبة لكثير من الدول النامية التي أصبحت تخصص في موازناتها لخدمة الديون وفوائدها أكثر مما تخصصه لتمويل الصحة والتعليم. ولأن الهيكلية المالية العالمية لا توفر شبكة أمان مناسبة للبلدان النامية، يواجه نظام التجارة العالمي خطر الخروج عن مساره، حسب ما حذرت تقارير لـ"البنك الدولي"، وتصريح للأمين العام للأمم المتحدة وموقع " visual capitalist" المالي في 24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

ويقول تقرير البنك الدولي الصادر في أكتوبر الجاري إنه عندما تُوجه حكومات، خصوصاً في الدول النامية والناشئة، مزيداً من الموارد لسداد الدين بدلاً من الاستثمار في الصحة والتعليم، فإن ذلك يؤدي إلى تأثيرات منهجية تقلص القدرة على إنتاج السلع والخدمات وتبادلها، ما يؤدي عالمياً إلى ضعف الطلب وتراجع الإنتاجية والمهارات وتعطل سلاسل الإمداد وازدياد احتمالات السياسات الحمائية والاضطراب السياسي، وكلها عوامل تقلل التجارة الدولية.

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الأربعاء الماضي 22 أكتوبر، من أن نظام التجارة العالمي يواجه خطر الخروج عن مساره في ظل تفاقم الديون وازدياد الرسوم الجمركية وانعدام الأمن المالي للدول الناشئة.

قال خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إن 3.4 مليارات شخص يعيشون في دول تنفق على خدمة الدين العام أكثر مما تنفق على الصحة والتعليم، ودعا الى خفض تكاليف الاقتراض ومخاطره، وتوفير دعم أسرع للبلدان التي تواجه أزمات دين، وضرورة إصلاح المؤسسات المالية لتمثّل بشكل أفضل حاجات البلدان النامية.

وشدد على أن البلدان النامية تواجه مخاطر عدم اليقين، وتراجع الاستثمارات، والتذبذب في سلاسل التوريد، و"نواجه خطر اندلاع حروب تجارية على السلع"، في حين "تُظهر توجهات الإنفاق العسكري أننا نستثمر بشكل متزايد في الموت بدلاً من (الاستثمار) في رخاء الناس ورفاههم".

وكشف أحدث تقرير لخبراء من البنك الدولي، في 15 أكتوبر الجاري، عن أن مجموع ديون 86 دولة لصندوق النقد الدولي يبلغ 118.9 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، وهو ما يعادل تقريباً 162 مليار دولار. وتحتل الأرجنتين المركز الأول في ديون صندوق النقد الدولي بحوالي 57 مليار دولار، تليها أوكرانيا بمبلغ 14 مليار دولار، ثم مصر بمبلغ 9 مليارات دولار.

ما علاقة التجارة بالديون؟

وتشرح التقارير الدولية تفاصيل الآلية التي تربط بين زيادة الإنفاق على خدمة الدين بدل التعليم والصحة، وكيف يهدد ذلك التجارة العالمية، مؤكده أن إنفاق العديد من الحكومات على خدمة سداد الديون أكثر من إنفاقها والاستثمار في الصحة والتعليم يؤثر على الإنتاج وتبادل السلع والخدمات عالمياً، ما يعطل سلاسل الإمداد، ويقلل التجارة الدولية.

وتبين تقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي حول آثار ذلك في عام 2025 أن تقليص الإنفاق على الصحة والتعليم يضعف شبكات الضمان الاجتماعي ويقلص دخل الأسر وإمكان الاستهلاك على المدى المتوسط، فيهبط الطلب على السلع المستوردة (سلع استهلاكية ووسائط إنتاج)، وتؤكد أن انخفاض الطلب في بلدان تعتمد على الاستيراد يعني طلباً أقل على صادرات البلدان الشريكة، فينخفض حجم التجارة العالمية.

وبحسب تقرير البنك الدولي في 2024، دفعت دول نامية 1.4 تريليون دولار خدمة دين في 2023، ما ضيق الميزانيات المخصصة للصحة والتعليم وقلل الإنفاق العام على التجارة.

أما تقرير صندوق النقد الدولي

الصادر في أكتوبر الجاري، فيوضح أن خفض الإنفاق على التعليم والصحة يؤدي إلى انخفاض جودة المهارات، وارتفاع الأمراض، وإضعاف إنتاجية العمالة على المدى المتوسط والطويل، ولأن الصادرات ذات القيمة المضافة العالية تعتمد على المهارات والجودة، يقلل تراجع رأس المال البشري من قدرة البلدان على المشاركة في سلاسل القيمة العالمية أو التنافس بسلع وخدمات ذات هامش ربح أعلى.

لذا توضح تقارير البنك الدولي وصندوق النقد أهمية التعليم والصحة بوصفهما مكونين أساسيين لزيادة الإنتاجية، والتحذير من آثار تقليص هذين البندين عند مواجهة ضغط خدمة الدين.

أيضاً، توضح هذه التقارير أن أزمات الدين تُزيد ضغوط السوق على العملات المحلية وترفع مخاطر الائتمان فتقلص البنوك تمويل الاعتمادات المستندية وتمويل الواردات، أو ترتفع تكاليف التأمين والتمويل التجاري ما يعطل الواردات ويُقلص حجم التجارة الدولية.

كما أن الدول التي تواجه ضغوطاً مالية قد تضطر لسياسات طارئة مثل القيود على الاستيراد، ودعم صناعات محلية، أو إجراءات حمائية قصيرة الأجل، ما يكسر شبكات التوريد والتجارة العالمية المتكاملة.

أما الأخطر فهو تقليص الإنفاق الاجتماعي (صحة، تعليم، حماية اجتماعية) الذي يزيد الاحتقان الاجتماعي والمخاطر السياسية (إضرابات، احتجاجات، تعطيل بنية تحتية)، ما ينعكس على التجارة، وفق هذه التقارير.

إذ إن الاضطراب السياسي يعرقل الموانئ والنقل ويقلل ثقة المستثمرين الأجانب، فتتراجع الصادرات والواردات، وقد ربطت تقارير صحافية نشرتها صحف أجنبية، من بينها "الغارديان" البريطانية، بين أزمات الدين وتقليص الإنفاق الاجتماعي وارتفاع مخاطر الاستقرار.