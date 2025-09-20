- تواجه الشركات الأوروبية تحديات كبيرة في الحصول على المعادن النادرة من الصين، مما يؤثر سلباً على سلاسل الإمداد ويهدد استمرارية الإنتاج، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة. - تسيطر الصين على إنتاج المعادن النادرة، مما يمنحها نفوذاً جيوسياسياً ويدفع أوروبا للاستثمار في التعدين المحلي والبحث عن بدائل تكنولوجية، رغم الحاجة لوقت واستثمارات كبيرة. - تعتبر الصين المعادن النادرة جزءاً من سيادتها، مما يبرز هشاشة الاعتماد الأوروبي ويهدد تنافسية الاتحاد الأوروبي في الصناعات التكنولوجية والطاقة النظيفة.

حذرت غرفة التجارة الأوروبية في الصين، من استمرار الصعوبات التي تواجهها الشركات الأوروبية في الحصول على المعادن النادرة الصينية، على الرغم من الاتفاق الذي وُقع بين الاتحاد الأوروبي وبكين في يوليو/تموز الماضي لتسهيل التصدير. وأوضحت الغرفة في مذكرة نشرتها يوم الأربعاء 17 سبتمبر/أيلول أن هذه العراقيل "أصبحت تعيق سلاسل الإمداد العالمية" وتؤثر بشكل مباشر على قرارات الاستثمار وكفاءة عمل الشركات.

تراخيص معلقة

وبحسب مذكرة الغرفة، ما تزال آلاف التراخيص المخصّصة للتصدير عالقة منذ أشهر في الصين، وهو ما تسبب بخسائر كبيرة للشركات الأوروبية، خصوصا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي اضطرت في بعض الحالات إلى وقف الإنتاج نتيجة نقص المواد الخام. أما الشركات الكبرى متعددة الجنسيات، فرغم إمكاناتها المالية والتنظيمية، فقد وجدت نفسها أمام عراقيل بيروقراطية وقوانين متغيرة باستمرار جعلت من الصعب الحفاظ على استقرار خطوط الإمداد.

وأكدت الغرفة أن 63% من الشركات الأوروبية أبلغت عن فقدان فرص تجارية بسبب هذه القيود التنظيمية الصينية، معتبرة أن الاتفاق الأوروبي-الصيني الأخير "إيجابي لكنه غير كاف" لأنه لم يحلّ المشكلة جذريًا.

ورقة ضغط صينية

ووفق تقرير الوكالة الدولية للطاقة الصادر عام 2024 فإن الصين تُنتج 70% من المعادن النادرة عالميا وتحتكر 90% من عمليات التكرير، وتُصنف هذه المعادن كسلع ذات "استخدام مزدوج"، أي أنها أساسية في الصناعات المدنية والعسكرية على حد سواء، بدءا من الهواتف الذكية والمركبات الكهربائية، وصولا إلى التوربينات الهوائية والمعدات العسكرية الدقيقة.

وحسب صحيفة "لاتريبون" الفرنسية (La Tribune) واستنادا إلى آراء محللين فإن بكين تستخدم هذه الهيمنة أداة ضغط جيوسياسي واقتصادي. ففي عام 2010، وبعد حادث تصادم بين سفينة صيد صينية وسفن خفر السواحل اليابانية في مياه متنازع عليها، علّقت الصين بشكل مفاجئ صادرات المعادن النادرة إلى طوكيو. وقد أجبر ذلك اليابان على الاستثمار في مصادر بديلة. لكن بعد 15 عاما، لم تحقق طوكيو تقدما يُذكر في تقليص اعتمادها على الصين.

ويرى هؤلاء المحللون أن استمرار الأزمة سيجبر أوروبا على تسريع استثماراتها في التعدين المحلي، وتحفيز البحث في بدائل تكنولوجية تقلل من الاعتماد على المعادن النادرة. لكن هذه الخطوات تحتاج سنوات طويلة واستثمارات ضخمة، في وقت لم يعد فيه الاتحاد الأوروبي يملك رفاهية الانتظار.

وقال الباحث والخبير في الشؤون الصينية لدى جمعية آسيا، بول تريولو لصحيفة "لاتريبون": "إن هذه حالة نموذجية وتوضّح صعوبة تقليص الاعتماد على بكين"، مضيفا أن الصين نجحت في ترسيخ نفسها قوة لا يمكن الاستغناء عنها في سلاسل الإمداد العالمية.

مأزق الاتحاد الأوروبي

ورغم التحركات الأوروبية، لا يزال الاتحاد يعتمد بشكل كبير على الموارد الصينية. فالمفوضية الأوروبية كانت قد أعلنت في مارس/آذار 2025 عن أكثر من 50 مشروعا لاستخراج المعادن النادرة داخل أراضي الاتحاد. وفي يونيو/حزيران 2025، أضيفت 13 منطقة خارجية إلى القائمة، من بينها أوكرانيا، غرينلاند، جنوب أفريقيا، والمملكة المتحدة، إضافة إلى أراضي ما وراء البحار مثل كاليدونيا الجديدة.

وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية لشؤون الطاقة، ستيفان سيجينور "إن تنويع مصادر التوريد ضروري لكي يتمكن الاتحاد الأوروبي من مواجهة الأزمات الجيوسياسية والدبلوماسية المستقبلية".

تنسيق غربي

الأزمة دفعت أيضا الدول الصناعية الكبرى إلى التحرك. ففي قمة مجموعة السبع التي انعقدت في يونيو/حزيران 2025، تبنى الحلفاء "خطة عمل" لتقليص الاعتماد على الصين في المعادن النادرة، تضمنت تطوير الإنتاج المحلي وتعزيز الشراكات مع دول أخرى. واعتبر المشاركون، أن الهدف الأساسي يتمثل في تنويع مصادر الإمداد وتوفير استقرار طويل الأمد للصناعات الحيوية. هذه الخطة ، بحسب دبلوماسيين أوروبيين، تمثل "خطوة تنسيق ضرورية لمواجهة النفوذ الصيني في سوق استراتيجية للغاية".

بكين: الموارد جزء من السيادة

من جهتها، لا تظهر الصين أي نية للتراجع عن موقفها. إذ أوضح وزير الخارجية الصيني وانغ يي عند التقائه بوزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، في يوليو/تموز ببرلين، أن المعادن النادرة تُعتبر جزءا من "السيادة الوطنية"، وأن بكين لن تتهاون في فرض سيطرتها على صادراتها. وقال وقتها إنه ما دام هناك لوائح لضبط الصادرات يتم اتباعها واستكمال الإجراءات اللازمة، ستلبى الطلبات الطبيعية للشركات الأوروبية. وأشار إلى أن بكين وضعت أيضا آلية "مسار سريع" لتسهيل هذه الصادرات إلى الشركات الأوروبية. وأشار إلى وجود ما سماها القوى التي تتعمد تضخيم هذه المسألة بين الصين وأوروبا، ولها في ذلك دوافع خفية.

هشاشة الاعتماد الأوروبي

على المستوى الاقتصادي، تكشف هذه الأزمة هشاشة الاعتماد الأوروبي على الصين في قطاع بالغ الأهمية. فالمعادن النادرة ليست مجرد مواد خام، بل هي ركيزة أساسية في الصناعات التكنولوجية والطاقة النظيفة، وهما قطاعان يمثلان مستقبل الاقتصاد العالمي. وغياب إمدادات مستقرة أصبح يهدد سلاسل الإنتاج الأوروبية، من السيارات الكهربائية إلى صناعة البطاريات والطائرات، ما قد يضعف تنافسية الاتحاد الأوروبي في مواجهة الولايات المتحدة والصين. وفي الوقت نفسه، يكبد الشركات الأوروبية تكاليف إضافية بسبب اضطراب الإمداد، وفقدان الفرص التجارية، وارتفاع أسعار المواد الخام البديلة.