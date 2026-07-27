التأمين وهرمز يرفعان أسعار مواد البناء في الصومال

- تشهد أسواق مواد البناء في مقديشو ارتفاعات في الأسعار بسبب التوترات الدولية وزيادة رسوم النقل والشحن، بالإضافة إلى موسم إغلاق البحر الذي يفرض قيوداً على الإمدادات. - تعطل الشحنات من موانئ الإمارات والمخاوف الأمنية في الممرات البحرية أسهم في تقليص المعروض ورفع الأسعار، مما زاد الضغوط على السوق المحلية. - التوترات في مضيق هرمز وأعمال القراصنة والأعاصير الموسمية تزيد تكاليف الشحن، مما يؤثر على قطاع التشييد والاستثمار العقاري والقدرة الشرائية في الصومال.

تشهد أسواق مواد البناء في العاصمة الصومالية مقديشو موجة ارتفاعات ملحوظة في الأسعار، في تطور يعكس تداخل العوامل المحلية مع الضغوط العالمية على حركة التجارة البحرية. ويعزو تجار وخبراء هذا الارتفاع إلى التوترات الدولية المتصاعدة، وزيادة الرسوم المرتبطة بالنقل والشحن، إلى جانب موسم إغلاق البحر الذي يفرض قيوداً إضافية على الإمدادات. وبحسب تجار في السوق، فإن عدداً من مستلزمات البناء المستوردة لم يعد يحافظ على مستوياته السعرية السابقة، بعد أن تأثرت تكلفتها بزيادة ضرائب الموانئ والرسوم الإضافية المفروضة على السفن الدولية.

يقول التاجر في شركة غلوبال تريدينغ، إبراهيم علي قدو، لـ"العربي الجديد" إن هذه العوامل انعكست مباشرة على أسعار السلع المتداولة في السوق المحلية. وأوضح قدو أن سعر مقعد المرحاض التركي ارتفع من 65 دولاراً إلى 75 دولاراً، كما صعد سعر حوض الغسيل من 35 دولاراً إلى 45 دولاراً. وأضاف أن أسعار سخانات المياه المستوردة من إيطاليا قفزت من 100 دولار إلى 145 دولاراً. ووفق قدو، فإن هذا الارتفاع يرتبط بتداعيات إغلاق ممر هرمز، وتبعات الحرب على إيران، فضلاً عن الزيادة الملحوظة في الضرائب على التجار في ميناء مقديشو. كما شهدت ألواح التشييد والخشب ارتفاعاً ملحوظاً وبنسبة 20 %، وامتد لهيب ارتفاع الأسعار أيضاً إلى الدهانات والأنابيب، بحسب قدو.

تعطل بعض الشحنات إلى الصومال

من جانبه، يؤكد التاجر في شركة طسي المحدود، عبد الصمد خليفة أبوبكر، أن تعطل بعض الشحنات القادمة من موانئ الإمارات أسهم في تقليص المعروض ورفع الأسعار. وبحسب أبوبكر، ارتفع سعر عبوة الطلاء سعة 18 لتراً من 24 دولاراً إلى 33 دولاراً، بينما زادت أسعار الأنابيب النحاسية من 2.6 دولار إلى 3.3 دولارات للوحدة. كما بلغت أسعار سخانات المياه نحو 145 دولاراً، بعد أن كانت في حدود 110 دولارات.

وأشار إلى أن المخاوف الأمنية في الممرات البحرية دفعت بعض شركات الشحن إلى التردد في نقل بعض البضائع أو فرض تكاليف إضافية عليها.

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من جهة أخرى، يقول التاجر عبد الفتاح علي أحمد، الذي يعمل في بيع مواد البناء لمدة طويلة إن هذه القفزة في الأسعار تلقي بظلالها على الطلب، إذ تراجع عدد المشترين بشكل واضح مع اتساع الفجوة بين الأسعار الحالية والقدرة الشرائية للمستهلكين. وأضاف أن سعر قطعة الأخشاب ارتفع من 7 دولارات إلى 10 دولارات، فيما صعد سعر متر الجبس، أو التربة البيضاء المستخدمة في خلط الإسمنت والمستوردة من السعودية، من 13 دولاراً إلى 16 دولاراً. ويرى أن ارتفاع أسعار الوقود ورسوم الميناء يشكلان العقبتين الأبرز أمام التجار في هذه المرحلة.

مخاطر هرمز

في السياق، يقول مراقبون إن مخاطر الحرب على الشحن البحري، عاودت الارتفاع في 7 من يوليو/ تموز الجاري، على خلفية التوترات المستمرة والتصعيد العسكري في مضيق هرمز. وقد أدى ذلك إلى فرض أعباء مالية إضافية على السفن التي تنقل مواد البناء إلى الصومال، ما انعكس بصورة مباشرة على الأسعار في أسواق مقديشو. كما أن اندلاع أعمال القراصنة في سواحل البحر الأحمر خاصة من سواحل بونتلاند وبالقرب من السواحل اليمنية، يؤجج ارتفاع أسعار الشحن، ما يؤدي بدوره إلى ارتفاع جنوني للأسعار خاصة المتجهة إلى دول القرن الأفريقي. وفي وقت سابق، كشفت وزارة الموانئ والنقل البحري الصومالية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الوطنية الصومالية، أن المياه الصومالية دخلت مرحلة الأعاصير والتي تؤثر على سلاسل التوريد إلى موانئ الصومال، والتي تعرف محلياً بـ"الإغلاق البحري" وتمتد هذه الفترة من 26 مايو/أيار إلى 15 سبتمبر/أيلول القادم، مع توجيه تحذيرات ملاحية للسفن. ويضيف هذا العامل الموسمي مزيداً من الضغط على سلسلة الإمداد، في وقت تواجه فيه الأسواق بالفعل ارتفاعاً في تكاليف الشحن والتأمين.

وتقف محال بيع مواد البناء في مقديشو أمام معادلة صعبة تجمع بين اختناقات الإمداد البحرية، وارتفاع تكاليف التأمين والشحن، وزيادة الرسوم المحلية. وإذا استمرت هذه العوامل خلال الأشهر المقبلة، فمن المرجح أن تظل الأسعار مرتفعة، مع ما يحمله ذلك من آثار مباشرة على قطاع التشييد والاستثمار العقاري والقدرة الشرائية للأسر والشركات على حد سواء في الصومال، بحسب مراقبين.