التأثير في البنوك: كلفة رأس المال وقيود الدخول إلى سوق الكريبتو

- رفض الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لقواعد لجنة بازل يعزز التمويل الموازي خارج النظام المصرفي التقليدي، مما يفتح الباب للتحكيم التنظيمي ويعقد توحيد المعايير الدولية. - النمو السريع للعملات المستقرة واستخدامها في التحويلات الرقمية يفرض تحديات على السياسة النقدية، حيث تدعو الهيئات التنظيمية إلى مقاربة مرنة بدلاً من المعايير الصارمة، خاصة في الاقتصادات ذات الأنظمة المالية الضعيفة. - تقلبات أسواق العملات المشفّرة، مثل انهيار FTX وTerra–Luna، دفعت المنظمين لتشديد المواقف، مع تباين بين التشدد لحماية القطاع المصرفي والمرونة لتشجيع الابتكار.

يشهد الإطار التنظيمي العالمي للأصول المشفّرة مرحلة إعادة تقييم عميقة بعد رفض الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تطبيق قواعد لجنة بازل التي تفرض وزن مخاطر يبلغ 1,250% على العملات الرقمية الأكثر تقلبًا، بما في ذلك العديد من العملات المستقرة. ويعكس هذا الرفض تحولات اقتصادية واسعة تتجاوز الطابع التقني للمعايير التنظيمية، لتطاول مستقبل الدور المصرفي في سوق متنامية باتت قيمتها تتجاوز 300 مليار دولار، بحسب ما ذكرت "فاينانشال تايمز".

القواعد التي اعتمدتها لجنة بازل قبل ثلاثة أعوام تهدف إلى حماية النظام المصرفي من المخاطر المرتفعة المرتبطة بالأصول المشفّرة، لكنها في الوقت نفسه تجعل دخول البنوك إلى هذا المجال شبه مستحيل من الناحية الاقتصادية. فمتطلب رأس المال الباهظ يعني أن أي بنك يحتفظ بدولار واحد من الأصول المشفّرة يحتاج إلى دولار كامل من رأس المال، وهو عبء لا يمكن تحمّله في بيئة مالية تتسم بتضييق السيولة وارتفاع كلفة الاقتراض. وبالتالي، تدفع القواعد بالنشاط المرتبط بالعملات الرقمية نحو شركات التكنولوجيا المالية والأسواق غير المنظمة، ما يعزز صعود التمويل الموازي خارج الإطار المصرفي التقليدي.

ومع النمو السريع للعملات المستقرة وتزايد استخدامها في التحويلات والمدفوعات الرقمية، بدأت هذه الأصول تكتسب خصائص نقدية قد تؤثر بفعالية السياسة النقدية واستقرار النظام المالي، خصوصًا مع توسعها في الاقتصادات التي تعاني من ضعف في منظومات الدفع التقليدية. وترى العديد من الهيئات التنظيمية أن هذا التوسع يفرض مقاربة أكثر مرونة بدل المعايير العقابية الصارمة.

كما أن رفض واشنطن ولندن لتطبيق قواعد بازل ليس مجرد قرار تقني، بل يعكس مصالح اقتصادية وجيوسياسية. فالولايات المتحدة تستفيد من الهيمنة الواسعة للدولار على سوق العملات المستقرة، فيما تسعى المملكة المتحدة إلى تعزيز مكانتها مركزًا ماليًّا عالميًّا جاذبًا للابتكار في مجال التكنولوجيا المالية. هذا التباين يقوّض إمكانية تطبيق معايير دولية موحدة، ويفتح الباب أمام التحكيم التنظيمي، حيث تنتقل الشركات والأنشطة المالية إلى الولايات القضائية ذات الأطر الأخف.

أما الاتحاد الأوروبي فاعتمد جزءًا من قواعد بازل لكنه استثنى البنود الأكثر تشددًا، ما يضيف طبقة أخرى من التعقيد إلى مشهد عالمي يشهد تباعدًا متزايدًا في الرؤى التنظيمية. وفي ظل صعوبة تحقيق إجماع داخل لجنة بازل نفسها، يبدو أن مسار التوحيد التنظيمي يتعرض لضغوط غير مسبوقة. تشير هذه التطورات إلى مرحلة جديدة في العلاقة بين النظام المصرفي التقليدي والاقتصاد الرقمي.

وبينما تحاول الجهات التنظيمية تجنب المخاطر النظامية، تفتح القيود المشددة الباب أمام إعادة تشكيل هيكل السوق المالية وتقوية دور اللاعبين غير المصرفيين. وفي الوقت الذي يتوسع فيه استخدام العملات المستقرة ويزداد تأثيرها بالتدفقات المالية العالمية، سيبقى التحدي الأكبر هو كيفية تحقيق توازن بين الابتكار والاستقرار دون تفكيك الإطار التنظيمي الدولي.

بدوره، قال إريك ثيدين، رئيس لجنة بازل للإشراف المصرفي لـ"فاينانشال تايمز"، إن القواعد العالمية التي تُلزم البنوك بالاحتفاظ برأس مال ضخم مقابل أصول الكريبتو تحتاج إلى إعادة صياغة، بعدما رفضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تطبيق وزن المخاطر المرتفع البالغ 1,250% على العملات المستقرة. واعتبر ثيدين أن النمو السريع لسوق العملات المستقرة، الذي بلغ نحو 300 مليار دولار بدعم من إدارة ترامب والتشريعات الأميركية الأخيرة، يستدعي مقاربة مختلفة، خصوصًا أن قواعد بازل الحالية صُممت في مرحلة كان التركيز فيها على بيتكوين.

تقلّبات السوق وانعكاساتها على الإطار التنظيمي

شهدت أسواق العملات المشفّرة خلال العامين الماضيين تقلبات حادة، إذ فقدت الأصول الرقمية أكثر من نصف قيمتها من ذروتها في عام 2021، قبل أن تستعيد جزءًا محدودًا من خسائرها في مطلع 2024، ثم تعاود الهبوط مع تشديد السياسات النقدية عالميًّا وارتفاع معدلات الفائدة. هذا التراجع لم يأتِ من فراغ، بل ارتبط بمجموعة من العوامل البنيوية التي أعادت طرح السؤال حول جدوى توظيفات البنوك في أصول تتسم بارتفاع المخاطر وضعف الشفافية.

فأحداث الانهيار الشهيرة مثل سقوط منصة FTX في نهاية 2022، وانهيار مشروع Terra–Luna الذي أطاح بما يقارب 60 مليار دولار من القيمة السوقية خلال أيام، شكّلت نقطة تحول دفعت المنظمين، وعلى رأسهم لجنة بازل، إلى تشديد موقفهم. هذه الانهيارات كشفت هشاشة البنية التحتية للسوق الرقمية، واعتمادها الكبير على سيولة مضاربية غير مستقرة، إضافة إلى غياب الضمانات المؤسسية الكفيلة بحماية المستثمرين. بالتالي، رأى العديد من البنوك المركزية أن على الإطار التنظيمي أن يعكس حجم هذه المخاطر، ما أدى إلى اعتماد وزن مخاطر 1,250% ضمن قواعد بازل.

إلى جانب ذلك، تسببت دورات الفائدة الأميركية المرتفعة في سحب السيولة من الأسواق عالية المخاطر، وعلى رأسها الأصول المشفّرة. ومع ارتفاع عوائد السندات التقليدية، تراجعت شهية المستثمرين للمغامرة، مما ضغط على أسعار العملات الرقمية ودفعها إلى مستويات أدنى. وقد أدى هذا التراجع المتواصل إلى تآكل الثروة الرقمية التي أغرت ملايين المستثمرين خلال الطفرة السابقة، ومعها تقلّصت التدفقات الداخلة إلى شركات الكريبتو والمنصات والبورصات العالمية.

وتشير بيانات شركات الأبحاث إلى أن حجم التداول في العديد من منصات الكريبتو الكبرى انخفض بأكثر من 40% خلال الأشهر الأخيرة، بينما تراجع نشاط DeFi بنحو 30%، ما يعكس حالة انكماش حقيقي في السوق. وحتى العملات المستقرة، التي كانت تُقدَّم بوصفها بديلًا آمنًا نسبيًّا، شهد بعضها فقدانًا للربط، وأزمات ثقة متكررة، أبرزها أزمة USDC في مارس 2023 عندما اهتزّ ربطها بالدولار إثر تعثّر أحد البنوك الشريكة.

في هذا السياق من التراجع والضبابية، برزت مخاوف لدى لجنة بازل من أن أي انكشاف مصرفي كبير على الكريبتو قد يعرّض النظام المالي لضغوط في حال تجدد انهيار الأسعار. أما أميركا والمملكة المتحدة، ورغم إدراكهما المخاطر، فقد اختارتا عدم تطبيق القواعد الأكثر تشددًا بدافع الحفاظ على تنافسية قطاع التكنولوجيا المالية المحلي، وتشجيع الابتكار في سوق تُعد من الأسرع نموًّا عالميًّا. ووسط هذا المشهد المتقلب، تتواجه مقاربتان اقتصاديتان: مقاربة احترازية مشددة ترى أن انهيار الكريبتو الأخير دليل على ضرورة حماية القطاع المصرفي عبر أوزان مخاطر مرتفعة، ومقاربة مرنة ترى أن الإفراط في التشدّد سيُخرج البنوك من السباق التكنولوجي، ويترك السوق في يد مؤسسات الظل المالي غير المنظمة.