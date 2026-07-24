البورصات اليوم: الآسيوية تتراجع والأوروبية تفتتح مرتفعة

- شهدت الأسواق الآسيوية تراجعًا في الأسهم بسبب ارتفاع أسعار خام برنت إلى 102 دولار للبرميل، ومخاوف من فقاعة استثمارات الذكاء الاصطناعي، وفرض رسوم جمركية أمريكية جديدة، مما أثر على مؤشرات مثل كوسبي ونيكاي 225 وتراجع أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى. - افتتحت الأسهم الأوروبية بارتفاع وسط تفاؤل حذر، حيث استقر مؤشر ستوكس 600 وارتفع مؤشر داكس الألماني ومؤشر كاك 40 الفرنسي، رغم الضغوط من ارتفاع أسعار النفط وتراجع أسهم قطاع التكنولوجيا. - تراجع الين الياباني إلى أدنى مستوياته منذ 40 عامًا أمام الدولار، مما دفع وزيرة المالية اليابانية للإعلان عن استعداد بلادها لاتخاذ إجراءات لدعم العملة في ظل تقلبات الأسواق المالية.

تراجعت الأسهم الآسيوية، اليوم الجمعة، في حين بدأت الأسهم الأوروبية تعاملاتها مرتفعة، وذلك بعدما قفز خام برنت إلى أعلى مستوى له منذ مايو/أيار الماضي، وترافق ذلك مع تراجع الين الياباني إلى أدنى مستوياته أمام الدولار منذ 40 عاما، وسط مخاوف من فقاعة استثمارات الذكاء الاصطناعي ورسوم جمركية جديدة.

تراجع الأسهم الآسيوية

تراجعت الأسهم الآسيوية، اليوم الجمعة، بعدما وصل خام برنت إلى أعلى سعر له منذ مايو/أيار، فيما تهدد الحرب في المنطقة مجددًا بإبطاء التدفق العالمي للنفط والغاز. وتخيّم تداعيات الأزمة المتصاعدة في المنطقة على الأسواق، إلى جانب المخاوف من فقاعة محتملة في استثمارات الذكاء الاصطناعي، وفرض جولة أخرى من زيادات الرسوم الجمركية من جانب الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وقالت الإدارة الاميركية، أمس الخميس، إنها بصدد فرض رسوم تراوح بين 10% و12.5% على الواردات من 60 شريكا تجاريا، تشكّل 99% من الواردات الأميركية، وذلك بحجة أن هذه الأطراف لم تُنفّذ بشكل كامل الحظر المفروض على السلع المنتَجة عبر العمل القسري.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تراجع الين الياباني إلى أدنى مستوياته أمام الدولار؟ ما هي الإجراءات التي قد تتخذها اليابان لدعم عملتها في ظل تراجعها التاريخي؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وساهم هذا الغموض في رفع الدولار إلى أعلى مستوى له خلال 40 عاما أمام الين الياباني، إذ بلغ سعر الصرف 163.83 ينا للدولار صباح اليوم الجمعة، وهو مستوى لم يُسجَّل منذ عام 1986. في المقابل، لم يتغيّر اليورو، إذ ظل عند 1.1378 دولار. وتراجع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 5.9% ليصل إلى 6681.98 نقطة، فيما انخفضت أسهم سامسونغ إلكترونيكس 8%، وتراجعت أسهم إس. كيه. هاينكس المصنّعة لرقائق الكمبيوتر 7.4%. وفي طوكيو، انخفض مؤشر نيكاي 225 بنسبة 3.1% ليصل إلى 64377.28 نقطة، وتراجعت أسهم مجموعة سوفت بنك، التي لديها استثمارات ضخمة في الذكاء الاصطناعي بنسبة 7.5%.

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وانخفض مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 1.3% ليصل إلى 24891.84 نقطة، بينما تراجع مؤشر شنغهاي المركّب بنسبة 1.2% ليصل إلى 3830.19 نقطة. وفي أستراليا، تراجع مؤشر "إس آند بي/إيه إس إكس 200" بنسبة 1% ليصل إلى 8755.10 نقطة.

وقفز سعر خام برنت أمس الخميس إلى أعلى مستوى له، مسجلا 102 دولار للبرميل، قبل أن يستقر عند 100.69 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 7%، وانخفض صباح اليوم الجمعة في التعاملات الآسيوية بنسبة 0.3% مسجلًا 110.40 دولارات للبرميل. وكان سعر البرميل قبل اندلاع حرب إيران في أواخر شباط/فبراير قد بلغ 72 دولارا.

وانخفض مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 1.2%، وهو في طريقه لتسجيل أول خسارة أسبوعية متتالية منذ مارس/آذار. كما تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بواقع 506 نقاط، أي بنسبة 1%، وانخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.2%.

الأسهم الأوروبية

في المقابل، افتتحت مؤشرات الأسهم الأوروبية تعاملاتها اليوم على ارتفاع، في ظل تفاؤل حذر بين المستثمرين، مع استمرار الضغوط الناجمة عن صعود أسعار النفط وتراجع أسهم قطاع التكنولوجيا.

وفي أبرز الأسواق الأوروبية، استقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 639.36 نقطة، فيما ارتفع مؤشر داكس الألماني في فرانكفورت بنسبة 0.31% ، كما صعد مؤشر بورصة ميلانو بنسبة 0.47%. واستقر مؤشر كاك 40 الفرنسي في بورصة باريس مع تسجيله ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.08%، فيما حافظ مؤشر فوتسي 100 البريطاني في لندن على تماسكه بنسبة 0.01%.

طوكيو ستتخذ خطوات حاسمة في سوق الصرف الأجنبي

قالت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما، اليوم الجمعة، إن بلادها ستتخذ إجراءات قوية وحاسمة في سوق الصرف الأجنبي إذا اقتضى الأمر ذلك. وأكدت الوزيرة أن تقرير وزارة الخزانة الأميركية، الصادر الليلة الماضية، يعكس توافقًا في الرأي على أن التحركات المفرطة في أسعار العملات أمر غير مرغوب فيه. وأضافت كاتاياما، في مؤتمر صحافي أوردت تفاصيله وكالة بلومبيرغ للأنباء: "سنستجيب بالشكل الملائم كلما دعت الحاجة، ويعني هذا اتخاذ إجراءات حاسمة وبكل تصميم في سوق الصرف الأجنبي".

وأشارت الوزيرة إلى أن التقرير نصف السنوي لوزارة الخزانة الأميركية بشأن أسواق الصرف الأجنبي، الذي نُشر أمس الخميس، تضمّن إشارة إلى النقاط التي جرى الاتفاق عليها في البيان المشترك الصادر عن وزيري مالية البلدين في سبتمبر/أيلول الماضي. وكان تقرير وزارة الخزانة الأميركية قد أشار إلى أن تراجع الين على مدى عدة سنوات، حتى شهر إبريل/نيسان 2026، أدى إلى انخفاض كبير في قيمته الحقيقية.

وذكر التقرير أن ضعف الين استمر رغم تضييق الفجوة بين أسعار الفائدة في الولايات المتحدة واليابان، موضحًا أن ثمة "عوامل عالمية، مثل تقلبات الأسواق المالية وأسعار النفط، ربما أثّرت في الين، إلا أن التقلبات المفرطة في سعر صرفه تظل غير مرغوب فيها". كما أشار التقرير إلى أن مواصلة تطبيع السياسة النقدية في اليابان من شأنها أن تساعد على ترسيخ توقعات التضخم والحد من التقلبات المفرطة في أسعار الصرف.

تتقاطع هذه الأزمة مع ضغوط اقتصادية أخرى تواجهها الأسواق العالمية، أبرزها تجدد المخاوف من تضخم مبالغ فيه في تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التجارية التصعيدية، والتي تشمل فرض رسوم جمركية جديدة على عشرات الشركاء التجاريين

في الوقت ذاته، يواصل الين الياباني تراجعه التاريخي أمام الدولار، في اتجاه بدأ منذ سنوات وتفاقم رغم تضييق الفجوة بين أسعار الفائدة الأميركية واليابانية، ما أعاد فتح النقاش حول احتمال تدخل السلطات اليابانية لدعم عملتها كما حدث سابقًا في مايو/أيار.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)