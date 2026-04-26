البورصات العربية تغلق على مكاسب محدودة وتراجع في مسقط

سجلت معظم البورصات العربية، أداء متبايناً في ختام تعاملات اليوم الأحد، مع غلبة الارتفاعات المحدودة في السعودية وقطر والكويت ومصر والبحرين والأردن، مقابل تراجع مؤشر بورصة مسقط. وجاءت الحركة وسط سيولة متفاوتة، وترقب المستثمرين لاتجاهات القطاعات القيادية والأسهم الأكثر نشاطاً في المنطقة. وجاء ذلك في وقت أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على انخفاض، الخميس الماضي في نهاية أسبوع التعاملات، وتكبدت جميع المؤشرات الخليجية الرئيسية خسائر أسبوعية مع استمرار تعثر جهود السلام بين الولايات المتحدة وإيران.

السعودية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي اليوم، مرتفعاً بـ 11.97 نقطة، ليصل إلى مستوى 11121.56 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 3.5 مليارات ريال سعودي. وبلغت كمية الأسهم المتداولة خلال الجلسة 216 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 122 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 135 شركة.

وكانت أسهم شركات "بترو رابغ" و"ينساب"، و"اللجين" و"كيمانول" و"نسيج"، الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات "بان"، و"درب" السعودية، و"نادك"، و"الأول"، و"رعاية" الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و7.62%، فيما كانت أسهم شركات "بان"، و"كيان" السعودية، و"أمريكانا"، و"درب" السعودية، و"باتك"، هي الأكثر نشاطاً بالكمية، بينما كانت أسهم شركات "الراجحي"، و"سابك" للمغذيات الزراعية، و"أرامكو"، و"الإنماء"، و"البحري"، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" منخفضاً بـ 56.32 نقطة، ووصل إلى مستوى 22795.17 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 22 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين سهم. (الدولار = 3.75 ريالات سعوديّة).

قطر

أنهى مؤشر بورصة قطر تداولاته اليوم على ارتفاع طفيف بمقدار 5.63 نقاط، وبنسبة بلغت 0.05%، ليصل إلى مستوى 10668.05 نقطة. وجرى خلال الجلسة تداول 234 مليوناً و61 ألفاً و40 سهماً، بقيمة 524 مليوناً و475 ألفاً و779.590 ريالاً، عبر تنفيذ 20056 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 28 شركة فيما انخفضت أسهم 17 شركة أخرى، وحافظت 9 شركات على سعر إغلاقها السابق.

وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 635 ملياراً و934 مليوناً و480 ألفاً و129.898 ريالاً، مقارنة بـ 634 ملياراً و954 مليوناً و336 ألفاً و67.120 ريالاً، في الجلسة السابقة. (الدولار = 3.64 ريالات قطرية).

الكويت

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على ارتفاع مؤشرها العام 37.70 نقطة، بنسبة 0.42%، ليبلغ مستوى 8916.70 نقطة، وذلك من خلال تداول 533.8 مليون سهم عبر تنفيذ 32731 صفقة نقدية، بقيمة 112.2 مليون دينار (نحو 366.7 مليون دولار)، كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 108.06 نقاط، بنسبة 1.29%، ليبلغ مستوى 8495.45 نقطة، من خلال تداول 354 مليون سهم عبر إبرام 19055 صفقة نقدية بقيمة 46.5 مليون دينار (نحو 151.9 مليون دولار).

بدوره، ارتفع مؤشر السوق الأول 24.69 نقطة بنسبة 0.026%، ليبلغ مستوى 9469.03 نقطة من خلال تداول 179.7 مليون سهم عبر تنفيذ 13676 صفقة بقيمة 65.7 مليون دينار (214.7 مليون دولار).

في موازاة ذلك صعد مؤشر "رئيسي 50" نحو 134.83 نقطة بنسبة 1.46%، ليبلغ مستوى 9356.47 نقطة، من خلال تداول 289.3 مليون سهم عبر تنفيذ 13328 صفقة نقدية بقيمة 35.6 مليون دينار (116.3 مليون دولار). (الدولار = 0.31 دينار كويتي).

عُمان

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30"، اليوم، عند مستوى 8119.93 نقطة، منخفضا بمقدار 39.4 نقطة وبنسبة 0.48%، مقارنة مع آخر جلسة تداول والبالغة 8159.33 نقطة. وبلغت قيمة التداول 53 مليوناً و295 ألفاً و293 ريالاً، منخفضة بنسبة 18.3%، مقارنة مع آخر جلسة تداول والبالغة 65 مليوناً و208 آلاف و733 ريالاً. وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط، إلى أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة 0.151% عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقارب 38.02 مليار ريال. (الدولار = 0.38 ريال عُماني).

مصر

أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على ارتفاع. وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنهاية التعاملات نحو 7 مليارات جنيه ليبلغ مستوى 3.627 تريليونات جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 19.6 مليار جنيه، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 8.6 مليارات جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 52421.14 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.46% ليبلغ 13882.88 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً بنحو 0.42% ليبلغ مستوى 19432.76 نقطة. (الدولار = 52.53 جنيهاً مصرياً).

البحرين

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,937.31 بارتفاع قدره 4.32 نقاط عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع الاتصالات وقطاع المال وقطاع المواد الأساسية، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 943.00 بارتفاع قدره 2.91 نقطة عن معدل إقفاله السابق. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم مليوناً و611 ألفاً و392 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 438 ألفاً و433 ديناراً تم تنفيذها من خلال 96 صفقة. (الدولار = 0.38 دينار بحريني).

الأردن

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.38%، عند مستوى 3852.47 نقطة. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 4.8 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 8.6 ملايين دينار، نتيجة تنفيذ 3250 صفقة. (الدولار = 0.71 دينار أردني).