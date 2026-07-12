البورصات الخليجية تتماسك في وجه التوترات

- تماسكت البورصات الخليجية رغم التوترات الجيوسياسية، حيث شهدت الأسواق تحركات حذرة وضغوطاً بيعية بسبب الهجمات الإيرانية. في قطر، أغلقت البورصة على ارتفاع بنسبة 0.13% مع صعود قطاعات البضائع والخدمات الاستهلاكية. - في الكويت، تباينت المؤشرات بعد التصدي لهجمات إيرانية، حيث انخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.10% وارتفع "الرئيسي 50" بنسبة 1.68%، مع ارتفاع قطاع الرعاية الصحية. - السوق السعودي وسوق مسقط أظهرا تحركات حذرة، حيث ارتفع المؤشر العام السعودي بنسبة 0.10%، بينما صعد مؤشر مسقط بنسبة 0.1% مع تراجع قطاع الخدمات.

تماسكت البورصات الخليجية رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية والعسكرية والاعتداءات الإيرانية على دول الخليج. وشهدت معظم أسواق المال الخليجية اليوم الأحد، تحركات حذرة وضغوطاً بيعية واضحة، متأثرةً بأجواء الحرب خاصة بعد الهجمات الإيرانية على سفن تجارية ودول خليجية، إلى جانب حالة الترقب لبدء إعلان نتائج الشركات عن الربع الثاني.

وأغلقت بورصة قطر تعاملات اليوم الأحد على ارتفاع، مدعومة بنمو 3 قطاعات، وذلك رغم الهجمات المعادية وتسجيل إصابات. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.13% ليصل إلى النقطة 10103.22، رابحاً 12.65 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. وجاء ارتفاع بورصة قطر على الرغم مع التطورات الميدانية الأخيرة في المنطقة، إذ أعلنت وزارة الدفاع القطرية استمرار القوات المسلحة في التصدي لعدد من الهجمات بالصواريخ البالستية، لتُفيد وزارة الداخلية بتسجيل ثلاث إصابات، بينها طفل، جراء سقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض عقب الهجمات الإيرانية.

وارتفعت السيولة إلى 465.23 مليون ريال مقابل 292.13 مليون ريال يوم الخميس، وبلغت أحجام التداول 146.46 مليون سهم مقارنةً بـ110.6 مليون سهم بالجلسة السابقة، ونفذ السوق 12.18 ألف صفقة، مقابل 24.32 ألف صفقة يوم الخميس.

وشهدت الجلسة ارتفاعاً بثلاثة قطاعات على رأسها البضائع والخدمات الاستهلاكية بواقع 0.84%، وتراجع أربعة قطاعات في مقدمتها العقارات بـ0.28%. وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع سعر 20 سهماً في صدارتها" زاد" بـ3.80%، بينما تراجع سعر 26 سهماً على رأسها "استثمار القابضة" بـ1.62%، واستقر سعر 9 أسهم.

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وفي بورصة الكويت تباينت المؤشرات الرئيسية عند إغلاق تعاملات اليوم؛ وذلك عقب التصدي لقصف عسكري إيراني. وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.10%، بينما نما "العام" بنحو 0.15%، وصعد المؤشر "الرئيسي 50" بـ1.68%، وارتفع "الرئيسي" بـ 1.33%، عن مستوى الخميس الماضي. يُشار إلى أن وزارة الدفاع، أعلنت اليوم الأحد، تصدي القوات المسلحة لأهداف جوية معادية داخل المجال الجوي الكويتي.

وبرزت مخاوف من تصاعد الحرب هذا الأسبوع، مع وقوع هجمات إيرانية على سفن في مضيق هرمز، ردّت عليها واشنطن بقصف أهداف إيرانية. وبدورها ردّت طهران بصواريخ ومسيّرات قالت إنها استهدفت قواعد عسكرية أميركية في الكويت والبحرين وقطر والأردن.

وسجلت بورصة الكويت تداولات بقيمة 60.18 مليون دينار، وزعت على 271.11 مليون سهم، بتنفيذ 15.98 ألف صفقة. وشهدت الجلسة ارتفاع 9 قطاعات في مقدمتها الرعاية الصحية بـ7.80%، بينما تراجعت أربعة قطاعات على رأسها المواد الأساسية بـ3.15%.

وبالنسبة للسوق السعودي، تحرك المؤشر العام في نطاق ضيق وحذر طوال الجلسة لينهي تعاملاته على ارتفاع بنسبة 0.10%، مغلقاً عند مستويات 10.818 نقطة. وارتفع المؤشر العام لسوق مسقط "مسقط 30" بنهاية تعاملات اليوم، بنسبة 0.1 %، بإقفاله عند مستوى 7,652.14 نقطة، رابحاً 7.69 نقطة عن مستوياته بجلسة الخميس الماضي. وارتفعت في جلسة اليوم مؤشرات القطاعين الصناعة والمالي؛ ليصعد الأول 0.5%؛ بدعم الخليجية لإنتاج الفطر المرتفع بنسبة 7.14%، وارتفع فولتامب للطاقة بنسبة 1.72%. وصعد مؤشر القطاع المالي 0.12%، مع صدارة سهم المدينة للاستثمار القابضة للرابحين بنسبة 9.09%، وارتفع العمانية العالمية للتنمية والاستثمار "أومينفست" بنسبة 3.24%.

على الجانب الآخر، تراجع مؤشر قطاع الخدمات وحيداً بنسبة 0.21 %، مع تقدم سهم صلالة لخدمات الموانئ على المتراجعين بنسبة 9.94%، وتراجع سهم بركاء لتحلية المياه بنسبة 3.07%.

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وتراجع حجم التداولات بنسبة 32.36% إلى 96.34 مليون سهم، مقابل 142.43 مليون سهم بالجلسة الماضية، وتراجعت قيمة التداولات بنسبة 31.4% إلى 25.75 مليون ريال، مقارنةً بنحو 37.53 مليون ريال جلسة الخميس الماضي. وتصدر سهم أوكيو للصناعات الأساسية الأسهم النشطة حجماً وقيمةً، بتداول 32.87 مليون سهم، بقيمة تداول 9.05 ملايين ريال. وانخفض كذلك مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.09%؛ مع تقدم سهم التأمين الأردنية على المتراجعين بالسوق بنسبة 4.49%، وهبط سهم بنك صفوة الإسلامي بنسبة 3.21%. وارتفع حجم التداولات إلى 3.09 ملايين سهم، مقابل 2.97 مليون سهم بالجلسة الماضية. وارتفعت قيمة التداولات إلى 8.06 ملايين ريال، مقارنةً بنحو 7.91 ملايين ريال بجلسة الخميس الماضي.