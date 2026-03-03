البنية التحتية في الخليج تحت نيران التصعيد العسكري

- تصاعد التوتر العسكري في الخليج مع استهداف البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك الموانئ والمطارات والمنشآت النفطية والقواعد العسكرية، مما يعكس أهميتها في الأمن الإقليمي واستقرار الإمدادات. - في قطر والإمارات، تعرضت منشآت مدنية وطاقوية لهجمات، حيث استهدفت مطار حمد الدولي ومنشآت الطاقة في قطر، بينما تركزت الهجمات في الإمارات على مطارات ومنشآت حيوية في أبوظبي ودبي. - امتدت الهجمات إلى عُمان والكويت والسعودية والبحرين، مستهدفة الموانئ والمطارات والمنشآت النفطية والعسكرية، مع تدخل الدفاعات الجوية والدفاع المدني للسيطرة على الأوضاع.

مع تواصل الحرب في المنطقة وتصاعد التوتر العسكري، تحولت البنية التحتية الحيوية في الخليج إلى أهداف مباشرة أو محاولات استهداف شملت موانئ ومطارات ومنشآت نفطية وقواعد عسكرية ومرافق دبلوماسية. وبين اعتراضات جوية وحرائق محدودة وإغلاقات احترازية للمجال الجوي، برزت هذه المرافق المدنية والطاقوية في صدارة مشهد التصعيد، بوصفها نقاط ارتكاز أساسية في معادلة الأمن الإقليمي واستقرار الإمدادات.

قطر

في الدوحة، استهدفت القصف منشآت مدنية وطاقوية، مع إعلان رسمي عن اعتراضات جوية وحماية للمرافق الحيوية.

مطار حمد الدولي

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في تصريحات لشبكة "سي أن أن" أنه تم إحباط محاولات إيرانية عدة لاستهداف مطار حمد الدولي، مؤكداً أن الهجمات التي جرى اعتراضها كانت موجهة إلى بنية تحتية مدنية.

منشآت الطاقة

أعلنت وزارة الدفاع القطرية، اليوم الإثنين، تعرض منشآت للطاقة لهجوم بمسيّرتين. وأوضحت أن إحداهما استهدفت خزان مياه تابعاً لمصنع في مسيعيد، فيما استهدفت الأخرى مرفقاً للطاقة في مدينة راس لفان الصناعية التابعة لقطر للطاقة، دون خسائر بشرية. وأعلنت بعدها قطر للطاقة عن وقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال في راس لفان ومسيعيد بسبب هذا الهجوم.

الإمارات

في الإمارات، تركزت الهجمات على مطارات ومنشآت حيوية ومرافق سياحية وبحرية، مع إعلان رسمي عن حرائق وإصابات وتعليق مؤقت لبعض العمليات.

أبوظبي

في العاصمة أبوظبي، استهدفت الهجمات مرافق مدنية وعسكرية، مع إعلان رسمي عن سقوط ضحايا واندلاع حرائق.

مطار أبوظبي الدولي

أعلنت مطارات أبوظبي في بيان لها أمس السبت "وقوع حادثة في مطار زايد الدولي أدت إلى حالة وفاة واحدة من الجنسية الآسيوية و7 إصابات". بعد هجمات إيرانية استهدفت المطار.

قاعدة السلام العسكرية

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، أمس الأحد، أنه يجري التعامل مع استهداف وقع في أحد مستودعات قاعدة السلام في أبوظبي بواسطة طائرتين مسيرتين إيرانيتين والذي تسبب في اندلاع حريق في حاويتي مواد عامة مخزنة.

دبي

دبي شهدت سلسلة حوادث متفرقة طالت مطارها الدولي ومنشآت سياحية وميناءً بحرياً، مع إعلان السيطرة على الحرائق.

مطار دبي الدولي

أفادت مصادر في قطاع الطيران أمس الأحد تعرض مطار دبي الدولي لأضرار جراء هجوم إيراني ليلا. وذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي في بيان له أن صالة في مطار دبي الدولي تعرضت لأضرار طفيفة في حادثة تمت السيطرة عليها سريعا. فيما نقلت "رويترز" عن مصادر في قطاع الطيران أن إحدى الصالات تضررت جراء هجوم ليلي.

جزيرة نخلة جميرا

هزت انفجارات جزيرة نخلة جميرا الاصطناعية في دبي، وسمع شاهدان في نخلة جميرا دوي انفجار وشاهدا دخانا يتصاعد من فندق فاخر.

وأكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي وقوع "حادث" في مبنى في نخلة جميرا تسبب باندلاع حريق وإصابة أربعة أشخاص. وبعد ساعات، وقع انفجار ثانٍ قرب المبنى نفسه، بعدما رأى شاهد آخر ما بدا كأنه طائرة مسيّرة تسقط من الأعلى.

برج العرب

تسبب حطام طائرة مسيّرة باندلاع حريق في فندق برج العرب، وفق ما أفادت به السلطات، وشاهد مراسل وكالة فرانس برس سيارة شرطة عند مدخل الفندق الذي أغلق أمام المشاة والمركبات.

ميناء جبل علي

تسبب سقوط حطام ناجم عن اعتراض جوي باندلاع حريق بأحد أرصفة ميناء جبل علي في دبي، الذي يستضيف سفنا حربية أميركية، وبإمكانه استقبال حاملات طائرات وفق ما أفاد به المكتب الإعلامي لحكومة دبي. وأعلنت موانئ دبي العالمية عن تعليق عملياتها في الميناء مؤقتاً، في إجراء احترازي.

عُمان

امتد التصعيد إلى السواحل العُمانية، حيث طالت الهجمات إحدى أهم بوابات البلاد البحرية في المنطقة الوسطى.

ميناء الدقم التجاري

تعرض ميناء الدقم التجاري، أمس الأحد، لاستهداف بطائرتين مسيرتين. وذكرت وكالة الأنباء العُمانية نقلاً عن مصدر أمني أن إحدى الطائرتين سقطت على سكن عمال متنقل ما أدى إلى إصابة عامل وافد، بينما سقط حطام الأخرى قرب خزانات الوقود دون تسجيل خسائر بشرية أو مادية.

الكويت

شهدت الكويت موجة استهدافات طالت مطارها الدولي ومنشآت نفطية وقواعد عسكرية، بالتزامن مع تفعيل خطط الطوارئ.

مطار الكويت الدولي

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، أول أمس السبت، استهداف طائرة مسيرة لمطار الكويت الدولي، ما أدى إلى إصابات طفيفة وأضرار محدودة في مبنى الركاب "تي 1". ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن المتحدث عبدالله الراجحي استمرار أعمال التقييم وإعادة ترتيب العمليات وفق معايير السلامة.

Iran’s attacks against the GCC are not only aimed at US facilities but target civilian infrastructure such as airports and residential buildings. The latest wave of unprovoked attacks on Bahrain, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia & the UAE demonstrate Iran’s lack of strategic awareness — Euro-Gulf Information Centre (@EGIC_) February 28, 2026

مصفاة ميناء الأحمدي

أعلن الناطق الرسمي لشركة البترول الوطنية الكويتية والشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة "كيبك" غانم العتيبي سقوط شظايا في المصفاة فجر اليوم الاثنين، ما أسفر عن إصابتين طفيفتين، مع تأكيد استمرار العمليات دون تعطل.

قاعدة علي السالم الجوية

أعلنت إيران استهداف قاعدة علي السالم الجوية بـ15 صاروخا باليستيا، بينما أكدت مصادر كويتية التصدي لعدة أهداف جوية ومسيرات فوق المنطقتين الوسطى والشمالية.

مجمع السفارة الأميركية

رُصد اليوم الإثنين تصاعد أعمدة دخان من داخل مجمع السفارة الأميركية في مدينة الكويت عقب موجة ضربات إيرانية، وفقا لما أردته وكالة أسوشيتد برس.

السعودية

في السعودية، شملت الهجمات منشآت نفطية ومرافق جوية في الرياض والمنطقة الشرقية، مع إعلان اعتراضات ناجحة.

مصفاة رأس تنورة النفطية

تعرضت مصفاة رأس تنورة لهجوم بطائرات مسيرة انتحارية من طراز "شاهد - 136"، ما أدى إلى اندلاع حرائق وتصاعد أعمدة الدخان وإغلاق مؤقت للمنشأة قبل السيطرة على الوضع. وتعد رأس تنورة من أكبر مرافق التكرير والتصدير في العالم.

مطار الملك خالد الدولي

نقلت وكالة فرانس برس عن مصدر خليجي مطلع أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت، أمس الأحد، صواريخ كانت تستهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض. وأكد المصدر أن عملية الاعتراض لم تعطل الملاحة ولم تسفر عن خسائر بشرية أو مادية، فيما أفاد شاهد عيان للوكالة بسماع ورؤية عملية الاعتراض في سماء العاصمة.

قاعدة الأمير سلطان الجوية

أفادت وكالة فرانس برس نقلاً عن المصدر ذاته أن الدفاعات الجوية اعترضت صواريخ قرب قاعدة الأمير سلطان الجوية ضمن موجة الهجمات التي استهدفت أصولاً حيوية في الرياض.

البحرين

في المنامة، طالت الاستهدافات منشآت بحرية ومرافق عسكرية ومبانٍ سكنية، مع تدخل فرق الدفاع المدني.

ميناء سلمان

أعلنت مملكة البحرين، أمس الأحد، عن تعرض إحدى المنشآت البحرية بالقرب من ميناء سلمان، لهجوم إيراني. وذكرت وزارة الداخلية البحرينية أن الدفاع المدني باشر إجراءاته للسيطرة على حريق نجم عن الاستهداف.

مركز للأسطول الخامس الأميركي

أعلن مركز الاتصال الوطني في البحرين، أول أمس السبت، تعرض مركز الخدمات التابع لقاعدة الأسطول الخامس الأميركي لهجوم صاروخي.

مبانٍ سكنية في المنامة

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أول أمس السبت استهداف عدد من المباني السكنية بالعاصمة المنامة، وقالت في بيان مقتضب على منصة إكس إنه تم "استهداف عدد من المباني السكنية بالعاصمة المنامة، والدفاع المدني يواصل تأمين أعمال الإطفاء والإنقاذ في المواقع المتضررة". وتم تناقل فيديو لطائرة مسيّرة وهي تصطدم ببرج سكني.