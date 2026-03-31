- استجابت البنوك المركزية الكبرى لارتفاع الضغوط التضخمية الناتجة عن صدمات العرض وارتفاع أسعار الطاقة برفع أسعار الفائدة، لكن الحرب الإيرانية الحالية تعقد اتخاذ قرارات موحدة بسبب تأثيرها على أسعار خام برنت وسلاسل التوريد. - تتوقع الأسواق انتهاء الحرب قريباً مما قد يخفض أسعار الطاقة تدريجياً، لكن استمرارها قد يدفع البنوك المركزية لاتخاذ إجراءات مختلفة، مثل خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة أو إعادة البنك الوطني السويسري لأسعار الفائدة السلبية. - يشهد سوق العمل الأميركي ركوداً نسبياً مقارنة بالعام الماضي، بينما يواجه سوق العمل في منطقة اليورو ضغوطاً، مما يؤدي إلى تباين في سياسات البنوك المركزية الكبرى ويزيد من تقلبات الأسواق العالمية.

في آخر مرة واجه فيها العالم ارتفاعاً مفاجئاً في الضغوط التضخمية نتيجة صدمة حادة في العرض وارتفاع أسعار الطاقة، كانت خلال انتشار فيروس كورونا وتحديداً بين عامي 2021-2022، استجابت البنوك المركزية الكبرى بشكل موحد لخفض التضخم. إلا أنه من غير المرجح أن يحدث ذلك هذه المرة.

قبل خمس سنوات، أدت اضطرابات الإمداد المرتبطة بالجائحة إلى انطلاق دورة موحدة، وإن كانت متأخرة، لرفع أسعار الفائدة بين أكبر البنوك المركزية في العالم، والتي تسارعت وتيرتها في مواجهة الارتفاع الصاروخي لأسعار الطاقة الناجم عن غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022.

رفع بنك النرويج المركزي أسعار الفائدة في سبتمبر 2021، وبحلول الوقت الذي رفع فيه البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في يوليو 2022، كانت جميع البنوك المركزية لمجموعة العشر، باستثناء بنك اليابان، قد حذت حذوه. وقد رفعت جميعها أسعار الفائدة بمقدار يتراوح بين 400 و525 نقطة أساس.

تسببت الحرب الإيرانية الحالية في أكبر قفزة شهرية في أسعار خام برنت على الإطلاق، كما أنها تُعطّل سلاسل التوريد الأخرى، مما يُهدد برفع معدل التضخم العالمي. وهذا بدوره يُزعزع توقعات البنوك المركزية مرة أخرى. يخشى صناع السياسات من التأخر في الاستجابة لهذا التهديد التضخمي، كما يعتقد الكثيرون أنهم كانوا كذلك في عامي 2021-2022، وتتحول أسواق أسعار الفائدة وفقًا لذلك.

لم يقتصر الأمر على اختفاء خفض أسعار الفائدة الأميركية من توقعات العقود الآجلة لهذا العام، بل من المتوقع الآن أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ربما ثلاث مرات، وكان الانعكاس في المسار المتوقع لأسعار الفائدة في المملكة المتحدة أكثر إثارة للدهشة.

تعمل أسواق أسعار الفائدة، مثل جميع الأسواق الأخرى، على افتراض أن الحري ستنتهي قريباً وأن مضيق هرمز سيعاد فتحه، مما يسمح للإمدادات العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال والأسمدة وغيرها من منتجات الطاقة بالبدء في التدفق مرة أخرى.

يفترض هذا السيناريو الأساسي المتفائل أن أسعار الطاقة ستنخفض تدريجياً بعد انتهاء الحرب ولكنها ستظل مرتفعة على أساس متوسط ​​سنوي، في حين سيحافظ النمو العالمي على مستواه، مما يبرر موقفاً متشدداً نسبياً من معظم البنوك المركزية.

لكن ماذا لو لم تنتهِ الحرب قريباً، ولم تنخفض أسعار الطاقة، أو حتى استمرت في الارتفاع؟ ماذا ستفعل البنوك المركزية حينها؟

يقدر الاقتصاديون في بنك يو بي إس الآثار المحتملة لثلاثة سيناريوهات للصراع في الشرق الأوسط: حل سريع؛ واضطراب لمدة شهرين في مضيق هرمز، مع وصول سعر النفط إلى ذروته عند حوالي 130 دولاراً للبرميل؛ و"سيناريو اضطراب ممتد" يتضمن المزيد من الأضرار للبنية التحتية للطاقة وارتفاع سعر النفط إلى 150 دولارًا.

في هذا السيناريو الأخير الذي يؤدي إلى الركود، يمكن لمجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة الأميركية إلى الحد الأدنى الصفري في العام المقبل، وسيقوم البنك الوطني السويسري بتطبيق أسعار فائدة سلبية مرة أخرى، على حد تقديرهم.

من ناحية أخرى، قد يقوم بنك إنكلترا فقط بعكس الزيادتين أو الثلاث زيادات في أسعار الفائدة التي جرى تسعيرها حالياً لهذا العام، بينما قد لا يقوم البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة على الإطلاق.

كتب خبراء الاقتصاد في بنك يو بي إس: "لا تنطبق خطة عام 2022 بالتساوي على جميع البنوك المركزية، ونتوقع تباينًا كبيرًا في السياسات عند مستويات أسعار الطاقة المرتفعة"، مشيرين إلى "التشتت الكبير" عبر الاقتصادات.

يشهد سوق العمل الأميركي اليوم ركوداً، بينما تجاوز متوسط ​​نمو الوظائف الشهري في عام 2022 حاجز 600 ألف وظيفة. وبالمقارنة مع الوضع قبل خمس سنوات، تُعدّ ضغوط الأسعار الحالية معتدلة نسبياً، على الرغم من الرسوم الجمركية، كما أن السياسة النقدية أكثر تشدداً.

في المقابل، يشهد سوق العمل في منطقة اليورو اليوم ضغطاً نسبياً، ويقترب النمو من المعدل الطبيعي، كما أن السياسة النقدية أقرب إلى الحياد مقارنةً بالسياسة الأميركية. علاوة على ذلك، فإن التفويض الوحيد للبنك المركزي الأوروبي هو هدفه المتمثل في تحقيق معدل تضخم بنسبة 2%، لذا فمن المرجح أن يميل بطبيعته إلى تشديد السياسة النقدية بدلاً من تخفيفها.

لذا، يُمكننا أن تخيل سيناريو تتباين فيه سياسات البنوك المركزية الكبرى، مما قد يُؤدي إلى اتساع الفجوة في أسعار الفائدة وعوائد السندات، وتسريع تقلبات أسعار الصرف، وزيادة التقلبات الاقتصادية الكلية. وكأنّ حالة عدم اليقين التي تُخيّم على الأسواق ليست كافيةً أصلاً.

صرّح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، خمس عشرة مرة خلال مؤتمره الصحفي الذي أعقب اجتماعه في مارس/آذار، بأنه لا أحد - بمن فيهم هو وزملاؤه - يعلم ما ستكون عليه الآثار الاقتصادية للحرب. لذا، من المستحيل تحديد الاستجابة السياسية المناسبة في الوقت الراهن.

(رويترز، العربي الجديد)