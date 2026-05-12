البنك المركزي اليمني في عدن ينفي تعرض أرشيفه للاحتراق

نفى البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الثلاثاء، صحة الأنباء المتداولة بشأن تعرض أرشيفه للاحتراق، مؤكداً أن ما حدث اقتصر على ماس كهربائي محدود في مرآب مبنى البنك، جرى التعامل معه سريعاً من فرق الأمن والسلامة دون تسجيل خسائر مادية أو بشرية.

وقال البنك، في بيان توضيحي، إن الحادثة وقعت صباح اليوم داخل جراج المبنى، وتمت السيطرة عليها وإخماد الحريق فوراً، مشيراً إلى أن الأرشيف محفوظ في موقع مؤمّن ومجهز بوسائل السلامة، وبعيد عن مكان الالتماس الكهربائي. واتهم البنك المركزي بعض المواقع الإخبارية بالترويج المتعمد للشائعات، في إشارة إلى ما تم تداوله حول احتراق أرشيف البنك، معتبراً أن تلك الأخبار تتنافى مع الحقيقة.

وأضاف البيان أن حملات التضليل والإثارة التي تقودها، بحسب وصفه، أطراف متضررة من مسار الإصلاحات والإجراءات التنظيمية التي ينفذها البنك، لن تثنيه عن مواصلة أداء مهامه، مؤكداً استمراره في تنفيذ سياسات قال إنها أسهمت في الحد من الممارسات غير المشروعة و"تجفيف منافذ العبث".

ودعا البنك وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية قبل نشر الأخبار المتعلقة بالمؤسسة النقدية، محذراً من الانجرار وراء ما وصفها بالشائعات التي يروج لها أصحاب مصالح متضررة.

ويأتي هذا الجدل في ظل حساسية الأوضاع المالية والنقدية في اليمن، حيث يواجه البنك المركزي في عدن تحديات متصاعدة مرتبطة بإدارة السياسة النقدية، واستقرار العملة المحلية، وتنظيم القطاع المصرفي في مناطق نفوذ الحكومة المعترف بها دولياً، وسط انقسام مالي ومصرفي مستمر منذ 2016 بين عدن وصنعاء.