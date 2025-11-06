البنك المركزي السوداني يصدر عملة ورقية من فئة 500 و2000 جنيه

- أعلن بنك السودان المركزي عن إصدار ورقتين نقديتين جديدتين من فئة ألفي جنيه و500 جنيه، بهدف حماية العملة الوطنية وتحقيق استقرار سعر الصرف وسط تدهور اقتصادي حاد وارتفاع التضخم إلى 83.47% بسبب الحرب المستمرة. - تتميز العملة الجديدة بمواصفات تأمينية عالية، حيث تتضمن ورقة الألفي جنيه معالم من الحضارات السودانية القديمة، بينما تحتوي ورقة الـ500 جنيه على مقرن النيلين والقصر الجمهوري. - شددت محافظ البنك المركزي على أهمية التعاون مع المصارف التجارية لتحقيق الاستقرار المالي، مؤكدة استمرار تنفيذ سياسات تهدف إلى استقرار سعر الصرف وكبح التضخم.

أعلن بنك السودان المركزي، اليوم الخميس، إصدار ورقتين نقديتين جديدتين إحداهما من فئة ألفي جنيه والأخرى من فئة 500 جنيه. وقال البنك إن هذه الخطوة تهدف إلى "حماية العملة الوطنية، وتحقيق استقرار سعر صرفها، والمساعدة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي"، بحسب وكالة الأنباء السودانية.

وجاء الإعلان عن إصدار فئتي الألفين والـ500 جنيه في وقت يشهد فيه الاقتصاد السوداني تراجعا حادا في قيمة العملة الوطنية وارتفاعا في معدلات التضخم بسبب الحرب المستمرة بين الجيش السوداني ومليشيات الدعم السريع منذ إبريل/نيسان 2023، والتي تسببت في اضطراب الأسواق وتدهور القطاع المصرفي وتراجع الإيرادات الحكومية. ففي سبتمبر/ أيلول الماضي بلغ التضخم 83.47%، وفقا للجهاز المركزي للإحصاء السوداني.

وأوضح البنك أن هذه الخطوة جاءت استنادا إلى أحكام قانون بنك السودان المركزي لعام 2002 وتعديلاته اللاحقة، وبناءً على صلاحياته ومسؤولياته في حماية العملة الوطنية، وضمان استقرار سعر الصرف والمساهمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي العام. مؤكدا أن العملة الجديدة تتمتع بمواصفات تأمينية عالية تسهّل التعرف عليها وتحدّ من عمليات التزوير والتداول غير المشروع.

وكان بنك السودان المركزي قد قام بخطوة تغيير العملة القديمة في العام الماضي بحجة انتشار عملات مزيفة بواسطة مليشيات الدعم السريع، بجانب نهب كميات كبيرة من العملة إبان سيطرة هذه المليشيات على العاصمة الخرطوم.

المواصفات

وتتضمن ورقة الألفي جنيه الثروة الحيوانية وآثارا من الحضارات السودانية القديمة (معبد أبادماك) وتدرجت ألوانها بين الأخضر والأصفر، أما علامتها المائية فتضمنت صقر الجديان كاملا ورقم الفئة 2000. بينما تتضمن الواجهة الأمامية الثروة الحيوانية والزراعية ورقم الفئة أعلى اليسار وأسفل اليمين.

وتضمنت ورقة الـ500 جنيه مقرن النيلين والقصر الجمهوري وآثارا من الحضارات السودانية القديمة. وتدرجت ألوانها بين الأزرق والبني. وتضمنت علامتها المائية هي كذلك صقر الجديان كاملا ورقم الفئة 500. بينما تضمنت واجهتها الأمامية، القصر الجمهوري القديم وآثارا من الحضارات القديمة وجاء رقم الفئة أعلى اليسار وأسفل اليمين.

البنك المركزي وسياسات الإصلاح

ونقلت وسائل إعلام محلية أن محافظ البنك المركزي آمنة ميرغني شددت خلال لقاء جمعها مؤخرا بمديري البنوك والمصارف على أهمية التعاون بين البنك المركزي والمصارف التجارية لإنجاح السياسات النقدية وتحقيق الاستقرار المالي، مشيدةً بصمود الجهاز المصرفي واستمراره في أداء دوره الوطني رغم الظروف الصعبة التي فرضتها الحرب. وأوضحت المحافظ أن بنك السودان المركزي يواصل تنفيذ سياسات تستهدف استقرار سعر الصرف وكبح التضخم وضبط السيولة ومراقبة استخدامات النقد الأجنبي.