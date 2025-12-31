البنك المركزي التونسي يخفض نسبة الفائدة إلى 7%

- خفض البنك المركزي التونسي سعر الفائدة إلى 7% للمرة الثانية في عام 2025، استجابةً لحاجيات السوق ودفع الاستثمار، بعد تحسن ملحوظ في مكافحة التضخم الذي انخفض إلى 4.9% في الشهر الماضي. - أظهر الدينار التونسي مرونة في سوق الصرف، بينما استمر التضخم الأساسي في الارتفاع تدريجياً ليصل إلى 4.7%، رغم تراجع تضخم أسعار السلع الخاضعة للتأطير والمنتجات الغذائية الطازجة. - تفاقم العجز التجاري إلى 20.1 مليار دينار، لكن تحويلات التونسيين في المهجر وعائدات السياحة ساهمت في تقليص عجز الحساب الجاري إلى 4.1 مليارات دينار.

خفض البنك المركزي التونسي، الثلاثاء، سعر الفائدة بـ50 نقطة أساس ليصبح في حدود 7%، وذلك للمرة الثانية خلال عام 2025. وأعلن البنك في بلاغ أصدره عقب اجتماع لمجلس إدارته، أنه قرر خفض سعر الفائدة استجابة لحاجيات السوق ودفع الاستثمار، بعد تسجيل تطور هام في مكافحة التضخم. وفي مارس/آذار الماضي، خفّض المركزي التونسي سعر الفائدة الأساسي بـ50 نقطة أساس إلى 7.5% بعد عامين من تثبيته في حدود 8%. ويأتي قرار خفض نسبة الفائدة المديرية استجابة لمطالب رجال الأعمال وخبراء الاقتصاد الذين طالبوا بمرونة أكثر في السياسة النقدية، في ظل ظرف اقتصادي محلي وعالمي صعب.

وسجّلت تونس خلال العامَين الماضيَين نسب تضخم قياسية وصلت إلى 10.3% في فبراير/شباط 2023، قبل أن تأخذ منحى تنازلياً تحت تأثير الفائدة المرتفعة، لتصل إلى 4.9% خلال الشهر الماضي، وفق أحدث بيانات رسمية لمعهد الإحصاء الحكومي. وعقد مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، الثلاثاء، اجتماعاً استعرض خلاله آخر التطورات في الوضعَين الاقتصادي والمالي، على الصعيدين الدولي والمحلي، فضلاً عن تطورات التضخم وتوقعاته.

وقال البنك المركزي التونسي في بيانه إن "الدينار واصل إظهار مرونة في سوق الصرف الأجنبية، إذ ارتفع مقابل الدولار الأميركي وشهد تعديلاً طفيفاً فقط مقابل اليورو"، أما في ما يتعلق بأسعار المستهلك، فأكدت مؤسسة الإصدار استمرار تراجع نسب التضخم في الأشهر الأخيرة، وإن كان بوتيرة بطيئة نسبياً.

وفسّر البنك المركزي أسباب هذا التباطؤ الملحوظ في تضخم أسعار السلع الخاضعة للتأطير، في ظل استمرار تجميد أسعار معظم المنتجات والخدمات المعنية، إلى جانب انخفاض طفيف في تضخم أسعار المنتجات الغذائية الطازجة، إذ تراجع إلى 11.1% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مقارنة بـ12% في الشهر السابق. ومع ذلك، واصل التضخم الأساسي، باستثناء أسعار المواد الغذائية الطازجة والسلع الخاضعة للرقابة، ارتفاعه التدريجي ليصل إلى 4.7% الشهر الماضي، مقارنة بـ4.5% في أكتوبر/تشرين الأول 2025.

ووفق بيانات البنك المركزي، بلغ النمو الاقتصادي 2.4% في الربع الثالث من عام 2025، مقارنة بـ3.2% في الربع السابق. وفي ما يتعلق بالقطاع الخارجي، تفاقم العجز التجاري ليصل إلى 20.1 مليار دينار بنهاية الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2025، مقارنة بـ16.7 مليار دينار للفترة نفسها من العام السابق، وذلك نتيجة زيادة ملحوظة في الواردات. وأعلن البنك المركزي أن الأداء القوي لتحويلات التونسيين في المهجر وعائدات السياحة ساهما في الحد من عجز الحساب الجاري إلى 4.1 مليارات دينار، ما يمثل 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2025، مقارنة بـ1.8 مليار دينار و1.2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي.

وبلغ صافي احتياطيات النقد الأجنبي 25.5 مليار دينار، ما يكفي لتغطية واردات لمدة 108 أيام، وذلك حتى 29 ديسمبر/كانون الأول الحالي، مقارنة بـ25.8 مليار دينار و116 يوماً من الواردات في العام السابق. وتوقع البنك المركزي أن يبلغ متوسط التضخم 5.4% لكامل عام 2025، مقارنة بـ7% في عام 2024.