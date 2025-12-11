البنك المركزي التركي يخفض الفائدة إلى 38%

- خفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي، من 47.5% في بداية 2025 إلى 38%، بهدف تحفيز السوق التركية رغم تباطؤ التضخم إلى 31.1% في نوفمبر. - يعبر الاقتصاديون عن قلقهم من تأثير خفض الفائدة وضخ السيولة على الليرة التركية، التي فقدت أكثر من 20% من قيمتها هذا العام، حيث انخفضت إلى 42.6192 ليرة للدولار. - يهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي التركي إلى خفض التضخم إلى خانة واحدة بحلول 2026، مع استمرار خفض الفائدة لتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5% بحلول 2027.

خفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة، اليوم الخميس، وللمرة الرابعة على التوالي، مواصلاً سياسة التيسير النقدي التي بدأها في منتصف العام الجاري عبر تخفيضات متتالية، ليتراجع سعر الفائدة من 47.5% في مطلع عام 2025 إلى 38% اليوم. وأعلنت لجنة السياسة النقدية برئاسة محافظ البنك المركزي فاتح كاراهان عن خفض سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء لأجل أسبوع واحد بمقدار 1.5%، من 39.5% إلى 38%، خاتمة بذلك جلسات العام الجاري.

ويرى اقتصاديون أنّ تراجع معدلات التضخم خلال الشهرين الأخيرين شجع السلطة النقدية على الاستمرار في سياسة التيسير، بهدف تحريك السوق التركية التي يصفونها بالراكدة، رغم تباطؤ التضخم إلى 31.1% خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. لكن الاقتصادي التركي مسلم أويصال أعرب عن مخاوفه من أن يؤدي خفض سعر الفائدة، بالتزامن مع ضخ السيولة في السوق نتيجة رفع الحد الأدنى للأجور بنهاية الشهر الحالي، إلى مزيد من الضغط على الليرة التركية التي فقدت أكثر من 20% من قيمتها خلال العام الجاري، إذ بدأت العام عند مستوى 35.3 ليرة مقابل الدولار.

وسجلت الليرة التركية تراجعاً طفيفاً، اليوم الخميس، بعد صدور قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة، إذ انخفض سعر الصرف من 42.59 إلى 42.6192 ليرة للدولار، بينما بلغ سعر صرف اليورو عند إغلاق اليوم الخميس 50.0507 ليرة. وأوضح أويصال في تصريح لـ"العربي الجديد" أنّ خفض سعر الفائدة "ضروري، حتى وإن أثر على الليرة والسوق قليلاً"، مشيراً إلى أنّ رفع الفائدة إلى أكثر من 50% العام الماضي انعكس سلباً على الاستثمار وحركة الأسواق، حيث اتجهت الأموال نحو المصارف للاستفادة من الفوائد المرتفعة، وهو ما أضرّ بقطاعي العقارات والإنتاج.

وكان البنك المركزي التركي قد خفّض سعر الفائدة، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بمقدار 1%، من 40.5% إلى 39.5% على عمليات إعادة الشراء لأجل أسبوع، فيما شددت لجنة السياسات النقدية آنذاك على استمرار السياسة النقدية المتشددة حتى تحقيق استقرار الأسعار، والعمل على تعزيز مسار خفض التضخم.

ويرى مراقبون أنّ تركيا ستواصل خفض أسعار الفائدة خلال العامين المقبلين لتصل إلى خانة الآحاد، بما يتماشى مع أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعلنته الحكومة في سبتمبر/ أيلول الماضي، والرامي إلى خفض معدل التضخم إلى خانة واحدة بحلول عام 2026، ورفع معدل النمو الاقتصادي إلى 5% بحلول عام 2027.