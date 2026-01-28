البنك المركزي الأميركي يثبت أسعار الفائدة مؤكداً استقرار سوق العمل

قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في خطوة تعكس مزيداً من الحذر حيال أي تعديلات قريبة، وسط مؤشرات على تحسن نسبي في أداء الاقتصاد الأميركي واستقرار معدل البطالة. وبحسب بلومبيرغ، صوّتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، اليوم الأربعاء، بأغلبية 10 أصوات مقابل صوتين على تثبيت سعر الفائدة الأساسي ضمن نطاق 3.5% – 3.75%، في حين عارض القرار كل من الحاكمين كريستوفر والر وستيفن ميران، اللذين فضّلا خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

وفي بيانها عقب الاجتماع، قالت اللجنة إن مكاسب الوظائف لا تزال محدودة، لكن معدل البطالة أظهر مؤشرات على الاستقرار، في تعديل لافت لتقييمها السابق لسوق العمل. كما حذفت الإشارة إلى المخاطر المتزايدة التي تهدد التوظيف، والتي وردت في البيانات الثلاثة السابقة. وحسب الوكالة، يرجّح هذا التقييم المحسّن لسوق العمل تراجع التوقعات بشأن خفض قريب للفائدة، رغم تصاعد الضغوط السياسية من إدارة الرئيس دونالد ترامب. وقبيل الاجتماع، كان المستثمرون يستبعدون أي خفض إضافي قبل شهر يونيو/حزيران على الأقل.

وعقب القرار، واصلت الأسهم الأميركية والسندات تراجعها، فيما سجل الدولار ارتفاعاً في أسواق العملات. وجاء تثبيت الفائدة متوقعاً على نطاق واسع، بعدما أقدم الاحتياطي الفيدرالي على ثلاثة تخفيضات متتالية للفائدة في الأشهر الأخيرة من عام 2025. وبحسب توقعات أسعار الفائدة الصادرة في ديسمبر/كانون الأول، يرى معظم صانعي السياسات أن خفضاً جديداً قد يأتي لاحقاً هذا العام، إلا أن استمرار الضغوط التضخمية نسبيًا واستقرار سوق العمل قلّصا الحاجة إلى تحرك فوري.

كما رفعت اللجنة تقييمها لأداء الاقتصاد، واصفة وتيرة النمو بأنها "قوية"، بعدما كانت تشير منذ أكتوبر/تشرين الأول، إلى نمو "معتدل"، وأسقطت في الوقت نفسه إشارة سابقة إلى عودة ارتفاع التضخم. ومن المقرر أن يعقد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مؤتمراً صحفياً في واشنطن، حيث يترقب المستثمرون توضيحات بشأن المدة المحتملة لتثبيت الفائدة، والظروف الاقتصادية التي قد تدفع إلى استئناف الخفض.

ويأتي المؤتمر في ظل مناخ سياسي استثنائي، بعد الكشف عن فتح وزارة العدل الأميركية تحقيقاً جنائياً يتعلق برئيس الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما دفع باول إلى رد غير معتاد اتهم فيه الإدارة باستخدام التحقيق كأداة ضغط. كما يتزامن ذلك مع مشاركته الأخيرة في جلسة للمحكمة العليا بشأن محاولة الرئيس ترامب إقالة الحاكمة ليزا كوك، في خطوة أثارت تساؤلات حول استقلالية البنك المركزي.

ووفقاً لبلومبيرغ، يرى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أن السياسة النقدية باتت في وضع مناسب حالياً، ما يمنحهم الوقت لتقييم البيانات المقبلة المتعلقة بالتضخم وسوق العمل. ويمثل ذلك تحولاً مقارنة بالأشهر الماضية، حين شهدت اللجنة خلافات حادة حول المسار الأنسب للفائدة. وأظهرت البيانات الأخيرة أن وتيرة التوظيف لا تزال ضعيفة، إلا أن حالات التسريح بقيت محدودة، فيما تراجع معدل البطالة قليلاً في ديسمبر، ما عزز الرأي القائل إن سوق العمل يتجه نحو الاستقرار. كما جاءت بيانات التضخم الأساسية أقل من التوقعات، رغم تحذيرات من أن آثار إغلاقات حكومية سابقة قد تشوّه بعض المؤشرات مؤقتاً.

ويشير عدد من صانعي السياسات إلى أن خفض الفائدة بمقدار 175 نقطة أساس خلال 16 شهراً قرّب السياسة النقدية من المستوى "الحيادي" الذي لا يحفّز الاقتصاد ولا يقيّده، ما يقلل الحاجة الملحّة لمزيد من التخفيضات. وفي المقابل، يرى الحاكم ستيفن ميران، الموجود في إجازة غير مدفوعة أثناء عمله مستشاراً اقتصادياً في البيت الأبيض، أن الفائدة لا تزال أعلى من المستوى المحايد، داعياً إلى خفضها بمقدار 150 نقطة أساس خلال هذا العام. أما كريستوفر والر، الذي يُعد من أبرز المرشحين لخلافة باول، فقد خفف مؤخراً من لهجته بشأن هشاشة سوق العمل، معتبراً أن البنك المركزي ليس مضطراً لاستعجال خفض الفائدة.