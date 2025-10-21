البنك الدولي: 216 مليار دولار كلفة إعادة الإعمار في سورية

- قدّر البنك الدولي كلفة إعادة الإعمار في سورية بحوالي 216 مليار دولار، مع أضرار مادية مباشرة للبنية التحتية والمباني بنحو 108 مليارات دولار، وتضرر محافظات حلب وريف دمشق وحمص بشكل كبير. - تتراوح تكاليف إعادة إعمار الأصول المادية المتضررة بين 140 و345 مليار دولار، مع تقدير متحفظ يبلغ 216 مليار دولار، وأكد البنك الدولي على أهمية الالتزام الجماعي لدعم جهود التعافي. - تسعى سورية للحصول على دعم دولي لإعادة الإعمار، ووقعت اتفاقات بمليارات الدولارات مع دول مثل قطر وتركيا والسعودية، مشددة على أهمية تقرير البنك الدولي كأساس لتقييم الدمار.

قدّر البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، كلفة إعادة الإعمار في سورية بحوالى 216 مليار دولار، بعد نزاع استمر أكثر من 13 عاما استنزف الاقتصاد وخلّف دمارا واسعا. وتشكل إعادة الإعمار أحد أبرز التحديات التي تواجه السلطة الانتقالية منذ إطاحة حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد قبل نحو عام.

وقال البنك الدولي في تقرير نشرته وكالة فرانس برس إن "كلفة إعادة الإعمار في سورية بعد أكثر من 13 عاما من الصراع تُقدّر بنحو 216 مليار دولار"، استنادا إلى نتائج تقييم يشمل الفترة الممتدة من 2011 إلى 2024. وألحق النزاع الذي شهدته سورية بدءا من العام 2011، وفق التقرير، "أضرارا بنحو ثلث إجمالي رأس المال السوري قبل الصراع".

وتُقدّر "الأضرار المادية المباشرة للبنية التحتية والمباني السكنية وغير السكنية بنحو 108 مليارات دولار"، 52 مليارا منها تمثل إجمالي الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية وحدها. ومن حيث إجمالي الأضرار، تعد محافظات حلب (شمال)، وريف دمشق وحمص (وسط)، الأكثر تعرضا للضرر. وقد شكلت مدن رئيسية في تلك المحافظات خلال سنوات النزاع الأولى أبرز معاقل الفصائل المعارضة التي تعرضت لقصف شديد وحصار محكم، ومن ثم إجلاء سكانها منها.

وشهدت سورية منذ العام 2011 نزاعا مدمرا استنزف مقدرات الاقتصاد وألحق دمارا واسعا بالبنى التحتية والأبنية والمنازل، وتسبب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص، وفق حصيلة للمرصد السوري لحقوق الانسان. وسبق للأمم المتحدة أن قدرت في العام 2018، بعد تراجع وتيرة المعارك إلى حد كبير، كلفة الدمار في سورية بأكثر من 400 مليار دولار.

وتوقع البنك الدولي في تقريره أن "تراوح تكاليف إعادة إعمار الأصول المادية المتضررة بين 140 و345 مليار دولار"، موضحا أن "أفضل تقدير متحفظ يبلغ 216 مليار دولار"، يتوزع بين 75 مليار دولار للمباني السكنية، و59 مليار دولار للمنشآت غير السكنية، و82 مليار دولار للبنية التحتية". و قال جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي: "التحديات هائلة، لكن البنك الدولي على استعداد للعمل جنبًا إلى جنب مع الشعب السوري والمجتمع الدولي لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار". وأضاف "أن الالتزام الجماعي والعمل المنسق واعتماد برنامج دعم شامل ومنظم أمر بالغ الأهمية لمساعدة سورية على المضي نحو التعافي وتحقيق التنمية طويلة الأجل".

وتشكل الكلفة التقديرية لإعادة الإعمار نحو عشرة أضعاف إجمالي الناتج المحلي المقدر لسورية لعام 2024، ما يبرز حجم التحدي والحاجة الماسة إلى الدعم الدولي، وفق التقرير. وأوضح المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه، وفق التقرير، أن "التحديات هائلة، لكن البنك الدولي على استعداد للعمل جنبًا إلى جنب مع الشعب السوري والمجتمع الدولي لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار".

وتعول سورية على دعم الدول الحليفة والصديقة، خصوصا دول الخليج، من أجل الدفع قدما بإعادة إعمار المناطق والبنى التحتية المدمرة أو المتضررة جراء الحرب. ومنذ إطاحة الأسد، وقعت السلطات الجديدة عشرات الاتفاقات ومذكرات التفاهم بمليارات الدولارات مع جهات عدة، بينها قطر وتركيا والسعودية، لإعادة إعمار وتأهيل قطاعات متضررة بينها النقل والطاقة والكهرباء.

ورأى وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن تقرير البنك الدولي يقدّم "أساسا مهما لتقييم حجم الدمار الهائل وتكاليف إعادة الإعمار التي تنتظرنا"، وقال، وفق التقرير: "من الضروري الآن، أكثر من أي وقت مضى، أن يقوم المجتمع الدولي بحشد الدعم وعقد الشراكات لمساعدة سورية على استعادة خدمات البنية التحتية الأساسية، وإنعاش المجتمعات المحلية، وإرساء الأساس لمستقبل أكثر قدرة على الصمود لشعبها".

وعقد وزير المالية السوري على هامش حضوره اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن اجتماعاً مع المديرة العامة لعمليات البنك الدولي آنا بيردي يوم الجمعة الماضي، حيث قدّم تصورات وزارة المالية حول التعاون والبرامج والأولويات، بينما أكدت بيردي على دعم البنك الدولي الكامل لسورية. كما عقد وزير المالية اجتماعاً آخر مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عثمان ديون، شارك فيه مديرو القطاعات في البنك، بهدف حشد الدعم الفني لسورية.

وأوضح برنية أن الاجتماع بحث برامج البنك الدولي المخططة في سورية، ومنها مجالات التعاون في المالية العامة والإدارة المالية والتنمية البشرية والبنية التحتية ودعم القطاع الخاص وتحسين مناخ الاستثمار. ووفق الوزير برنية، ستكون هناك وثيقة إطارية شاملة محددة الأهداف والجدول الزمني في كل هذه المحاور، مبيناً أن البعثات وفرق العمل من الخبراء في البنك ستعمل مع نظرائها في الوزارات والمؤسسات السورية حول كل المواضيع المذكورة، بالتنسيق مع فريق التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين.

(فرانس برس، العربي الجديد)