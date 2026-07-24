البنك الدولي يقدر خسائر زلزالَي فنزويلا بـ19.6 مليار دولار

- قدّر البنك الدولي الأضرار المادية المباشرة لزلزالَي فنزويلا في يونيو بنحو 19.6 مليار دولار، مع توقعات بتكلفة إعادة البناء والتحسينات الهيكلية تصل إلى 50 مليار دولار، دون احتساب الخسائر الاقتصادية المباشرة أو تكلفة إزالة الأنقاض. - أظهرت التقييمات أن المباني السكنية استحوذت على 47% من الأضرار، والبنية التحتية 27%، والمباني غير السكنية 26%، مع تضرر كبير في المناطق الشمالية، بما في ذلك كاراكاس. - حذر البنك الدولي من أن الاستثمار الحالي غير كافٍ لإعادة الإعمار خلال عشر سنوات، مما قد يؤثر على الاقتصاد حتى 2036، ويعمل مع الحكومة لتحديد الاحتياجات الإضافية.

قدر البنك الدولي قيمة الأضرار المادية المباشرة الناجمة عن الزلزالَين اللذين ضربا فنزويلا في 24 يونيو/حزيران الماضي بنحو 19.6 مليار دولار، مؤكداً أن سرعة إعادة الإعمار وحجم الاستثمارات المخصصة لها سيحددان مسار التعافي الاقتصادي والاجتماعي للبلاد خلال السنوات المقبلة.

ولا تشمل تقديرات الـ19.6 مليار دولار الخسائر الاقتصادية المباشرة الناتجة عن تعطل العمل والإنتاج والخدمات، كما لا تتضمن تكلفة إزالة الأنقاض أو إعادة بناء المنشآت وفق معايير أكثر مقاومة للزلازل.

ووفق التحليل المصاحب للتقييم، قد تصل التكلفة النهائية لإعادة البناء والتحسينات الهيكلية إلى ضعف قيمة الاستبدال أو أكثر، ما قد يرفع الفاتورة الإجمالية إلى قرابة 50 مليار دولار وفقاً لـ"رويترز".

وجاءت التقديرات في تقييم سريع أصدره البنك الدولي أمس الخميس، استناداً إلى نماذج الزلازل وبيانات الرصد المحلية وصور الأقمار الاصطناعية وتقارير الأضرار الواردة من الجهات الحكومية والإنسانية العاملة في المناطق المتضرّرة.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي العوامل التي قد تؤثر في سرعة اكتمال إعادة الإعمار في فنزويلا؟ ما هي نسبة المساكن التي تضررت مقارنة بالبنية التحتية والمباني غير السكنية؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وتعرضت فنزويلا لزلزالَين بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجات، وأصابا المناطق الشمالية ذات الكثافة السكانية والنشاط الاقتصادي المرتفع، بما فيها العاصمة كاراكاس وولايات لا غوايرا وكارابوبو وميراندا وياراكوي وأراغوا.

المساكن تستحوذ على 47% من الخسائر

أظهر تقييم البنك الدولي أن المباني السكنية استحوذت على 47% من إجمالي الأضرار المادية، فيما شكلت البنية التحتية 27% والمباني غير السكنية 26%. وتحملت ولاية لا غوايرا ومنطقة العاصمة نحو نصف القيمة الإجمالية للأضرار، ما يجعلهما في مقدمة المناطق التي تحتاج إلى تدخل سريع لإعادة بناء المساكن واستعادة شبكات المياه والكهرباء والطرق والخدمات الأساسية.

وقالت نائبة رئيس البنك الدولي لأميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، سوزانا كورديرو غيرا إن "التعافي الفعال يبدأ بأدلة موثوقة"، مشيرة إلى أن "التقييم يوفر للحكومة الفنزويلية وشركائها أساساً موضوعياً مبكراً لتحديد أولويات إعادة الإعمار".

الإعمار قد يتجاوز عشر سنوات

حذر البنك الدولي من أن الاعتماد على المستويات الحالية للاستثمار العام والخاص لن يكون كافياً لإنجاز إعادة الإعمار خلال عشر سنوات. وستضطر الحكومة، في هذه الحالة، إلى تحويل أموال من مشروعات استثمارية أخرى نحو المناطق المتضررة، ما يؤثر في النشاط الاقتصادي والقدرة الإنتاجية.

وقد تظل القدرة الإنتاجية والناتج المحلي الإجمالي دون مستوياتهما السابقة للزلزال حتى عام 2036 إذا لم تحصل فنزويلا على استثمارات إضافية في الوقت المناسب. ويساعد تسريع إعادة الإعمار على تقليص الخسائر الاقتصادية والاجتماعية وإعادة تشغيل الخدمات والأنشطة الإنتاجية.

ويعمل البنك الدولي مع الحكومة الفنزويلية وشركاء التنمية لتحديد الاحتياجات الإضافية من الدعم الفني والمالي وإعداد تقييم أشمل لتكاليف التعافي وإعادة الإعمار. ويستغرق إعداد هذه الدراسات عدة أشهر، فيما توفر التقييمات السريعة أرقاماً أولية تساعد على اتخاذ القرارات العاجلة.

تقدير أممي أولي عند 6.7 مليارات دولار

وكان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قد قدر، في تقييم رقمي سريع صدر في 26 يونيو/حزيران الماضي، الأضرار المادية المباشرة بنحو 6.7 مليارات دولار، أي ما يعادل قرابة 6% من الناتج المحلي الإجمالي لفنزويلا. ووضع نطاقاً محتملاً للخسائر بين 4.7 مليارات و8.7 مليارات دولار، موضحاً أن التقدير أُنجز خلال الساعات الأولى التي أعقبت الزلزالَين، بالاعتماد على نماذج زلزالية وصور الأقمار الاصطناعية والبيانات السكانية.

وقدّر التقييم الأممي وجود نحو 1.7 مليون مبنى ومنشأة داخل المناطق المتأثرة، فيما تعرض نحو 8.6 ملايين شخص لهزات تجاوزت شدتها المستوى المتوسط في شمال فنزويلا، ومن بينهم نحو 2.1 مليون شخص تعرضوا لهزات أقوى.

وأشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن الرقم الأولي ركز على الخسائر التي أصابت المساكن والأصول الاقتصادية، ولم يشمل الأضرار الكاملة التي لحقت بالبنية التحتية أو الاضطرابات الاقتصادية الأوسع أو تكاليف إعادة الإعمار طويلة الأجل.