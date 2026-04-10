البنك الدولي يحذر: نمو أبطأ وتضخم أعلى يهددان الاقتصاد العالمي

- حذّر رئيس البنك الدولي من تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن استمرار النزاع قد يؤدي إلى تراجع النمو العالمي بنسبة تصل إلى 4 نقاط مئوية وارتفاع التضخم بين 200 و300 نقطة أساس. - ارتفعت أسعار النفط بنسبة 50% بسبب تعطل إمدادات الطاقة، مما أثر سلباً على قطاعات السياحة والسفر الجوي، وزاد من الضغوط التضخمية على الدول المستوردة للطاقة. - يعمل البنك الدولي على دعم الدول في مواجهة هذه التحديات من خلال تعزيز تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الإمدادات المعرضة للصدمات.

حذّر رئيس البنك الدولي أجاي بانغا من أن الحرب في الشرق الأوسط ستترك آثاراً متسلسلة على الاقتصاد العالمي، مؤكداً أن تداعياتها لن تتوقف حتى في حال استمرار وقف إطلاق النار الهش الذي أعلنه الرئيس الأميركية دونالد ترامب مع إيران. وفي مقابلة مع وكالة رويترز، أوضح بانغا أن المخاطر ستتفاقم بشكل كبير إذا انهار وقف إطلاق النار وتصاعدت حدة الصراع، ما قد يفتح الباب أمام اضطرابات أوسع في الأسواق العالمية.

وأشار البنك الدولي إلى أن التقديرات الحالية تفيد بإمكانية تراجع النمو العالمي ما بين 3 و4 نقاط مئوية في السيناريو الأساسي في حال انتهاء الحرب مبكراً، بينما قد ينخفض بنحو نقطة مئوية واحدة إذا استمر النزاع. وفي المقابل، يُتوقع أن يرتفع التضخم عالمياً بين 200 و300 نقطة أساس، مع تأثير أكبر قد يصل إلى 0.9 نقطة مئوية في حال استمرار الحرب. وتأتي هذه التحذيرات في ظل تأثيرات مباشرة للحرب على أسواق الطاقة، حيث ارتفعت أسعار النفط بنحو 50% نتيجة تعطل إمدادات حيوية تشمل النفط والغاز والأسمدة والهيليوم، إلى جانب انعكاسات سلبية على قطاعات السياحة والسفر الجوي.

وأكد بانغا أن البنك الدولي يعمل على مساعدة الدول في مواجهة هذه التحديات، من خلال دعم جهود تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاعتماد على الذات، في وقت تتجه فيه بعض الدول إلى تمديد عمر المفاعلات النووية جزءاً من استراتيجياتها لمواجهة أزمات الإمدادات. ويعكس هذا المشهد الاقتصادي المتقلب حجم الترابط بين الجغرافيا السياسية وأسواق الطاقة، حيث باتت تداعيات الحرب تمتد بسرعة إلى مختلف مفاصل الاقتصاد العالمي، ما ينذر بمرحلة من الضغوط المركبة على النمو والأسعار في آن واحد.

وتأتي هذه التحذيرات في سياق تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، التي تحولت إلى عامل ضاغط رئيسي على الاقتصاد العالمي، خصوصاً مع ارتباط المنطقة بإمدادات الطاقة الحيوية. وأدى اتساع رقعة الصراع إلى اضطراب سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، ما انعكس سريعاً على أسعار النفط والغاز، ودفع العديد من الدول المستوردة للطاقة إلى مواجهة ضغوط تضخمية إضافية، في وقت لم تتعافَ فيه الاقتصادات بشكل كامل من آثار جائحة كورونا والتشديد النقدي العالمي.

كما أن حساسية الأسواق لأي تطورات في المنطقة، لا سيما في الممرات الحيوية مثل مضيق هرمز، تزيد من حدّة التقلبات، إذ يخشى المستثمرون من انقطاع الإمدادات أو تراجع الإنتاج. ويضع هذا الواقع الحكومات والبنوك المركزية أمام تحدٍ مزدوج يتمثل في احتواء التضخم دون خنق النمو، بينما تسعى مؤسسات دولية إلى دعم الدول الأكثر هشاشة عبر تمويل مشاريع الطاقة وتعزيز التنوع الاقتصادي، لتقليل الاعتماد على مصادر محدودة ومعرضة للصدمات.