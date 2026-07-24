البنك الدولي: استثمارات المونديال تدعم نمو الاقتصاد المغربي

- استثمارات كأس العالم وتأثيرها الاقتصادي: يتوقع البنك الدولي تباطؤ نمو الاقتصاد المغربي إلى 4.2% في 2026 بعد وصوله إلى 4.9% في 2025، مدفوعًا باستثمارات حكومية تتجاوز 20 مليار دولار في البنية التحتية لكأس العالم 2030، مما يعزز قطاعات البناء والصناعة والسياحة. - التحديات الاقتصادية: الطاقة والجفاف: ارتفاع أسعار الطاقة والجفاف يشكلان تحديات هيكلية، حيث يؤثران سلبًا على النمو الاقتصادي المغربي، مع توقع انخفاض النمو بنحو 0.8 نقطة مئوية في 2026. - التحول الرقمي كفرصة للنمو: التحول الرقمي يمثل فرصة لرفع الإنتاجية بنسبة تصل إلى 70%، لكن استخدامه محدود بين الشركات المغربية. تقليص الفجوة الرقمية يمكن أن يعزز الإنتاجية بنسبة 10-15%، مما يدعم التوظيف والأجور.

توقع البنك الدولي أن يتباطأ نمو الاقتصاد المغربي إلى 4.2% خلال 2026، مقابل 4.9% خلال 2025، الذي كان أعلى معدل يسجله المغرب منذ عشر سنوات. وجاءت التوقعات ضمن تقرير "المرصد الاقتصادي للمغرب" لصيف 2026، الصادر أمس الخميس، تحت عنوان "ترسيخ النمو.. التحول الرقمي محركاً للإنتاجية". وأوضح البنك أن تسارع النمو خلال العام الماضي جاء مدفوعاً بطفرة الاستثمار العمومي المرتبط بالتحضيرات لكأس العالم 2030، إلى جانب بداية تعافي الإنتاج الزراعي. وتستثمر الحكومة أكثر من 20 مليار دولار، في بناء وتوسيع خطوط السكك الحديدية والطرق والمطارات والملاعب ومشروعات البنية التحتية الحضرية استعداداً للبطولة التي يستضيفها المغرب مع إسبانيا والبرتغال.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي القطاعات الاقتصادية التي ستستفيد بشكل مباشر من استثمارات المونديال؟ ما هي التحديات الرئيسية التي تواجه الاقتصاد المغربي بخلاف الجفاف وأسعار الطاقة؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

استثمارات المونديال تقود النمو

تعكس توقعات النمو خلال 2026 استمرار الإنفاق الاستثماري وقوة الطلب المحلي، مع تراجع نسبي في أثر الانتعاش الذي سجله الاقتصاد خلال العام الماضي. ويسهم تنفيذ مشروعات النقل والمطارات والملاعب في دعم قطاعات البناء والأشغال العامة والصناعة والخدمات، كما يرفع الطلب على اليد العاملة والمواد والتجهيزات المرتبطة بهذه المشروعات. ويرى التقرير أن الاستثمار العمومي أصبح أحد المحركات الرئيسية للنشاط الاقتصادي، في وقت يعمل المغرب على تحديث بنيته التحتية قبل كأس العالم. ولا يقتصر أثر هذه المشروعات على فترة البناء، إذ يمكن أن ترفع قدرة المدن على استيعاب حركة السياح والاستثمارات وتحسن الربط بين مناطق الإنتاج والأسواق والموانئ والمطارات.

وأشار تقرير البنك الدولي إلى تراجع التضخم إلى 0.8% خلال 2025، ما خفف جزءاً من الضغوط التي تحملتها الأسر والشركات في السنوات السابقة. كما تقلص عجز الموازنة إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما رُفع التصنيف الائتماني السيادي للمغرب إلى درجة الاستثمار.

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الطاقة والجفاف يضغطان على الاقتصاد

حذر البنك الدولي من أن ارتفاع أسعار الطاقة والشحن بسبب الحرب في المنطقة سيؤثر في أداء الاقتصاد المغربي خلال 2026. وقدر التقرير أن هذه التطورات ستخفض النمو بنحو 0.8 نقطة مئوية مقارنة بالمعدل الذي كان يمكن تسجيله قبل اندلاع الحرب. ويعود هذا التأثير إلى اعتماد المغرب على واردات الطاقة، ما يجعله عرضة لتقلبات أسعار النفط والغاز وتكاليف النقل البحري.

وأشار التقرير إلى أن نمو المغرب سيظل مرتبطاً أيضاً بوتيرة تعافي شركائه التجاريين الأوروبيين الرئيسيين. ويؤثر ضعف الطلب في أوروبا في صادرات المغرب الصناعية والزراعية، وفي النشاط السياحي وتحويلات المغاربة المقيمين في الخارج وتدفقات الاستثمار. ويبقى الجفاف أحد أكبر المخاطر الهيكلية التي تواجه الاقتصاد. وقال البنك إن "الجفاف المتكرر على المدى الطويل يشكل خطراً مستمراً على الإنتاج الزراعي والقطاعات المعتمدة على المياه". ولا يقتصر أثر نقص الأمطار على الزراعة، إذ يمتد إلى الصناعات الغذائية والإنتاج الحيواني والتشغيل في المناطق الريفية وأسعار المواد الأساسية.

ويكشف هذا الخطر حساسية النمو المغربي لتقلبات الموسم الزراعي. فعندما يتحسن إنتاج الحبوب والمحاصيل، يرتفع دخل الأسر الريفية ويتحسن الاستهلاك، بينما يؤدي ضعف الموسم الزراعي إلى تراجع النشاط وفقدان الوظائف وزيادة الحاجة إلى الاستيراد.

نمو قوي لا يستوعب كامل سوق العمل

رغم تسجيل أقوى نمو اقتصادي خلال عقد، أظهر التقرير أن المغرب لم يستفد بعد من كامل قدراته البشرية. وبلغ المؤشر الواسع لعدم الاستفادة الكاملة من القوى العاملة 22.5%، وفق البيانات التي أوردها البنك الدولي. ويشمل هذا المؤشر العاطلين والأشخاص الذين لا يحصلون على ساعات عمل كافية أو الذين يرغبون في العمل ولا يجدون فرصاً مناسبة. ويعني ذلك أن تسارع الناتج والاستثمار لم يتحول بالسرعة المطلوبة إلى وظائف كافية ومستقرة.

وتكمن أهمية مشروعات كأس العالم في قدرتها على خلق وظائف خلال مرحلة البناء، غير أن التحدي سيكون في تحويل هذا النشاط المؤقت إلى فرص مستدامة في السياحة والنقل والخدمات والصناعة والتقنيات الرقمية بعد انتهاء البطولة.

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التحول الرقمي بوابة القفزة المقبلة

خصص البنك الدولي محوراً رئيسياً في التقرير للتحول الرقمي داخل الشركات المغربية، معتبراً أنه يمثل أهم فرصة متاحة لرفع الإنتاجية. وقال المدير الإقليمي للبنك الدولي لمنطقة المغرب العربي ومالطا، أحمدو مصطفى ندياي، إن "استدامة هذه المكاسب وتوسيع نطاقها يتطلبان توجهاً مدروساً نحو إطلاق مصادر جديدة للإنتاجية، والتحول الرقمي هو أقوى رافعة متاحة".

ووفق تقرير البنك، تستخدم أقل من شركة واحدة من كل خمس شركات مغربية التقنيات الرقمية المتقدمة بصورة مكثفة ومتكاملة. وتشمل هذه التقنيات برامج إدارة المؤسسات ومنصات إدارة العملاء وأدوات التجارة الإلكترونية. وأظهرت نتائج التقرير أن الشركات التي تنتقل إلى الاستخدام المكثف للتقنيات الرقمية يمكن أن تحقق مكاسب في الإنتاجية تصل إلى 70%، وأن ترفع وتيرة نمو التوظيف بنحو 10%، فيما تزيد الأجور التي تدفعها بنحو 27% في المتوسط. وقدّر البنك أن تقليص الفجوة الرقمية بين المغرب والدول المماثلة له يمكن أن يرفع الإنتاجية الإجمالية بما يراوح بين 10 و15%.