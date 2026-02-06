البنك الأوروبي يطالب بالإسراع في إصدار اليورو الرقمي

- يدعو البنك المركزي الأوروبي الاتحاد الأوروبي للإسراع في اعتماد اليورو الرقمي لتجنب الاعتماد على شركات التكنولوجيا الكبرى الأجنبية، محذراً من فقدان الزخم الحالي وتأثير التأخير على الاعتماد على أنظمة البطاقات الدولية. - يُعتبر اليورو الرقمي ضماناً لسيادة أوروبا، حيث يتيح للأوروبيين إجراء المدفوعات عبر الإنترنت دون الاعتماد على أنظمة الدفع الأميركية، مع استمرار إصدار الأوراق النقدية لضمان توافرها. - بدأ العمل على اليورو الرقمي في 2020، مع خطة لإطلاق برنامج تجريبي في 2027، وسط مخاوف البنوك الأوروبية من تأثيره على خدماتها المصرفية الإلكترونية.

طالب البنك المركزي الأوروبي، اليوم الجمعة، الاتحاد الأوروبي بضرورة الإسراع في اعتماد اليورو الرقمي، مشيراً إلى أن التأخير في إصداره سيجعل القارة تعتمد على لاعبين أجانب من شركات التكنولوجيا الكبرى. وقال بييرو تشيبولوني؛ عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، في خطاب ألقاه في قبرص، إن "التأخير في العملية التشريعية قد تؤدي إلى فقدان الزخم الحالي". وأضاف أن من شأن هذا التأخير أن "يزيد من ترسيخ اعتمادنا على أنظمة البطاقات الدولية ويزيد من تعرضنا لحلول الدفع لشركات التكنولوجيا الكبرى غير الأوروبية".

ولم يذكر تشيبولوني أسماء شركات محددة، لكن المخاوف تتزايد بشأن اعتماد أوروبا الكبير على شركات التكنولوجيا الأميركية، خصوصاً مع توتر العلاقات بين القارة والولايات المتحدة في ظل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ويعمل الاتحاد الأوروبي منذ فترة على اليورو الرقمي، الذي وصفه عشرات الاقتصاديين في رسالة مفتوحة يناير/ كانون الثاني الماضي بأنه "ضمان أساسي لسيادة أوروبا". ويقول المؤيدون إن العملة الرقمية الموحدة المصممة جيداً ستُتيح للأوروبيين إجراء المدفوعات عبر الإنترنت من دون الاعتماد على شركات البطاقات أو أنظمة الدفع الأميركية.

ومع ذلك، يخشى بعض النقاد أن تسمح العملة الرقمية للحكومات بمراقبة مدفوعات المواطنين أو حتى قطع الوصول إلى الأموال. وردّاً على هذه المخاوف، قال تشيبولوني إن البنك المركزي الأوروبي سيستمر في إصدار الأوراق النقدية، ويعمل بجد لضمان استمرار قبول النقود الورقية وتوافرها على نطاق واسع. وأضاف: "كمواطنين أوروبيين، نريد تجنب الوضع الذي تصبح فيه أوروبا معتمدة بشكل مفرط على أنظمة الدفع التي ليست تحت سيطرتنا".

وبدأ البنك المركزي الأوروبي العمل على عملته الرقمية الخاصة في عام 2020، ويخطط لإطلاق برنامج تجريبي في 2027. ومن المتوقع أن يتخذ البرلمان الأوروبي قراراً هذا العام بشأن المضيّ قدماً في المشروع. وقال تشيبولوني: "بمجرد اعتماد التشريعات، يمكن الانتهاء من معايير اليورو الرقمي وإتاحتها".

وفي الوقت نفسه، تخشى البنوك الأوروبية من أن يؤدي اليورو الرقمي إلى تراجع الطلب على خدماتها المصرفية الإلكترونية وعبر الإنترنت. وقد أطلقت بعض البنوك أنظمة دفع خاصة بها، مثل Wero، لتكون بديلاً عن الخيارات الأميركية مثل فيزا وماسترمايند وبايبال.

(فرانس برس، العربي الجديد)