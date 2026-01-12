البنك الأوروبي يستثمر 2.6 مليار دولار في الأردن

- بدأ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية استثماراته في الأردن عام 2012، وبلغت قيمتها 2.3 مليار يورو، مع التركيز على دعم الاستقرار المالي والنمو المستدام في قطاعات الطاقة المتجددة والمياه والنقل والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. - يعمل البنك بالتعاون مع الحكومة الأردنية على تنفيذ الإصلاحات وتحديد الأولويات، ويقدم الدعم الفني والتمويل، مع التركيز على تمكين المرأة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. - يشارك البنك في مشاريع كبرى في الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية، ويستكشف فرصًا جديدة في النقل والمياه، مع تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحسين الخدمات.

قالت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أوديل رينو باسو، إن البنك بدأ استثماراته في الأردن عام 2012، ومنذ ذلك الحين بلغ إجمالي حجم استثماراته في المملكة نحو 2.3 مليار يورو (2.69 مليار دولار). وأضافت رينو باسو، في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الاثنين، أن النتائج المحققة كانت إيجابية جدًا في ظل التعاون الوثيق مع الحكومة الأردنية، مشيرة إلى أن البنك لا يقتصر دوره على توفير التمويل، بل يقدم أيضًا الدعم الفني، ويعمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية على تنفيذ الإصلاحات وتحديد الأولويات الرئيسة.

وأكدت أهمية عقد الاجتماعات الدورية مع المسؤولين لمناقشة هذه الأولويات، وتبادل الملاحظات، والحصول على الردود اللازمة لتحسين الأداء وتعزيز فاعلية البرامج المنفذة. وأوضحت أن البنك ينفذ حاليًا عددًا من المشاريع في القطاع المصرفي بالتعاون مع ثماني مؤسسات مالية، تشمل بنوكًا كبرى ومؤسسات للتمويل الأصغر، مع تركيز خاص على دعم النساء. كما يوفر البنك خطوط ائتمان مخصصة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومشاريع كفاءة الطاقة، إلى جانب برامج تمكين المرأة في قطاع الأعمال.

وبيّنت رينو باسو أن البنك ينفذ مشاريع كبرى في قطاع الطاقة المتجددة، ويعمل بالتعاون مع الحكومة على إطلاق موجة جديدة من الاستثمارات وتمويل المشاريع الاستراتيجية، إضافة إلى مشاركته في مشروع رئيسي يهدف إلى تطوير وتسهيل البنية التحتية في مدينة العقبة. كما أشارت إلى أن البنك يعمل مع شركات القطاع الخاص في مجالات الرقمنة والسياحة والبلديات، بما في ذلك مشاريع النقل التي أصبحت أخيرًا أولوية على جدول أعمال الحكومة.

وفي ما يتعلق بالقطاعات الجديدة، قالت رينو باسو إن إدارة المياه والصرف الصحي ستظل من بين الأولويات، لافتة إلى أن البنك يستكشف مزيدًا من المشاريع في قطاع النقل، بما في ذلك السكك الحديدية، إضافة إلى مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالي المستشفيات والمدارس، بهدف إشراك المستثمرين والقطاع الخاص في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للسكان.

يُعد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إحدى أبرز المؤسسات المالية الدولية الداعمة للاقتصاد الأردني خلال العقد الأخير، في ظل التحديات المرتبطة بارتفاع الدين العام، وضغوط النمو، وتأثر المملكة بالأزمات الإقليمية وتداعياتها الاقتصادية. وتركز استثمارات البنك في الأردن على دعم الاستقرار المالي، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتحفيز النمو المستدام، لا سيما في قطاعات الطاقة المتجددة، والمياه، والنقل، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما ينسجم مع أولويات الإصلاح الاقتصادي التي تعتمدها الحكومة.

تعكس استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في الأردن خلال أكثر من عقد التزامًا طويل الأمد بدعم الاقتصاد الوطني، لا سيما في القطاعات الحيوية ذات الأثر المباشر على النمو وفرص العمل. ومع استمرار التحديات المالية والهيكلية، تبرز أهمية هذا التعاون في تعزيز قدرة المملكة على تنفيذ الإصلاحات، وجذب الاستثمارات، وتحسين جودة الخدمات، بما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق تنمية أكثر استدامة على المديين المتوسط والطويل.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)