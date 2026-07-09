البنك الأفريقي للتنمية يقرض المغرب 205 ملايين يورو لتوسعة "البراق"

- وافق البنك الأفريقي للتنمية على قرض بقيمة 205 ملايين يورو لتوسيع شبكة السكك الحديدية عالية السرعة في المغرب، بهدف تحسين الربط بين المراكز الاقتصادية الكبرى وتعزيز النقل المستدام. - يهدف المشروع إلى تحسين الأداء التشغيلي للممر السككي بين القنيطرة ومراكش، مما يقلص أوقات السفر ويرفع كفاءة القطارات، ضمن خطة استثمارية مغربية بقيمة 10 مليارات دولار لتحديث الشبكة استعداداً لكأس العالم 2030. - يمتد الخط الجديد للقطارات فائقة السرعة من القنيطرة إلى مراكش، مما يعزز الربط بين الأقطاب الاقتصادية والسياحية، ويزيد من قدرة الشبكة على استيعاب حركة المسافرين المتوقعة.

في خطوة جديدة لدعم مشاريع البنية التحتية في المغرب، أعلن البنك الأفريقي للتنمية، اليوم الخميس، موافقة مجلس إدارته على تقديم قرض بقيمة 205 ملايين يورو، أي ما يعادل نحو 234 مليون دولار، لتمويل مشروع يهدف إلى توسيع شبكة السكك الحديدية عالية السرعة المعروفة باسم قطار "البراق" وتحديث البنية التحتية على أحد أكثر محاور النقل ازدحاماً في المملكة. ويأتي التمويل ضمن استراتيجية البنك الرامية إلى تعزيز النقل المستدام وتحسين الربط بين المراكز الاقتصادية الكبرى في القارة.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي المدن الرئيسية التي سيشملها خط قطار "البراق" الجديد بين القنيطرة ومراكش؟ كيف سيساهم هذا التمويل في تحقيق أهداف البنك الأفريقي للتنمية المتعلقة بالنقل المستدام؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وأوضح البنك، في بيانه، أن القرض سيُخصص لتعزيز القدرة الاستيعابية وتحسين الأداء التشغيلي للممر السككي الرابط بين القنيطرة ومراكش، وهو محور يستحوذ على نسبة كبيرة من حركة نقل المسافرين والبضائع في المغرب. وأضاف أن المشروع سيُسهم في تقليص أوقات السفر، ورفع كفاءة تشغيل القطارات، وتحسين موثوقية خدمات النقل، بما يواكب النمو المتواصل في الطلب على التنقل بين المدن الرئيسية.

ويمثل المشروع جزءاً من برنامج استثماري ضخم أطلقه المغرب لتحديث منظومته، إذ تعتزم المملكة استثمار نحو 10 مليارات دولار لتوسيع شبكات السكك الحديدية بين المدن وداخلها، يتقدمها إنشاء خط جديد لقطار "البراق" يصل إلى مدينة مراكش، في إطار الاستعدادات لاستضافة كأس العالم 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال.

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وسيبدأ الخط الجديد للقطارات فائقة السرعة من القنيطرة على ساحل المحيط الأطلسي، قبل أن يمتد لمسافة تقارب 430 كيلومتراً جنوباً مروراً بالعاصمة الرباط ومدينة الدار البيضاء وصولاً إلى مراكش، ما سيعزز الربط بين أهم الأقطاب الاقتصادية والسياحية في البلاد، ويزيد من قدرة الشبكة على استيعاب حركة المسافرين المتوقعة خلال السنوات المقبلة.

ويُعد المغرب اليوم صاحب أول وأطول شبكة للقطارات فائقة السرعة في أفريقيا، بعدما دخل "البراق" الخدمة عام 2018، رابطاً بين طنجة والقنيطرة بسرعة تشغيل تصل إلى 320 كيلومتراً في الساعة على أجزاء من المسار. وأسهم المشروع في تقليص زمن الرحلة بين طنجة والدار البيضاء بشكل كبير، كما عزز جاذبية النقل بالسكك الحديدية مقارنة بالنقل البري والجوي على هذا المحور الحيوي.

وتُشكل السكك الحديدية إحدى أهم ركائز منظومة النقل المغربية، إذ تربط معظم المدن الكبرى والمناطق الصناعية والموانئ، وتلعب دوراً محورياً في نقل المسافرين والبضائع. وتستهدف الخطط المستقبلية للمكتب الوطني للسكك الحديدية توسيع الشبكة لتخدم 43 مدينة بحلول عام 2040، بما يتيح وصول خدماتها إلى نحو 87% من سكان المملكة، في إطار رؤية تهدف إلى جعل النقل الحديدي العمود الفقري للتنقل المستدام ودعم النمو الاقتصادي والتنمية الإقليمية.