- وافق البنك الأفريقي للتنمية على قرض بقيمة 100 مليون يورو لدعم إنشاء أول مصنع ضخم لإنتاج البطاريات في المغرب، بقيادة الشركة الصينية "جوشن هاي-تك"، باستثمار أولي يبلغ 1.3 مليار دولار. - يهدف المشروع إلى إنتاج 20 غيغاواط/ساعة من خلايا البطاريات و100 ألف طن من مواد الكاثود، مع خطط لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 100 غيغاواط/ساعة، مستفيداً من قرب المغرب من أوروبا وقطاع السيارات القوي. - يواجه المشروع تحديات تتعلق بمزيج الطاقة في المغرب، الذي يعتمد بشكل كبير على الفحم، رغم الجهود المبذولة لتوسيع الطاقة المتجددة.

أعلن البنك الأفريقي للتنمية، اليوم الجمعة، موافقته على قرض بقيمة 100 مليون يورو (114 مليون دولار) لدعم تمويل أول مصنع لإنتاج البطاريات ومكوّنات الطاقة والتقنيات المتقدمة على نطاق ضخم في أفريقيا، سيُشيَّد في المغرب.

ووفقاً لمطوّري المشروع، الذي تقوده الشركة الصينية "جوشن هاي-تك"، المدرجة في بورصة شنتشن، فإن المشروع يتطلب استثماراً أولياً يبلغ نحو 1.3 مليار دولار، لبناء مصنع ضخم ومتكامل لإنتاج بطاريات الليثيوم وفوسفات الحديد.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الآثار المتوقعة لهذا المصنع على قطاع صناعة السيارات الكهربائية في المغرب وأوروبا؟ ما هي التحديات البيئية التي قد تواجه المصنع نظراً لاعتماد المغرب الحالي على الفحم في توليد الكهرباء؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وقال البنك الأفريقي للتنمية إنه يخطط أيضاً لجمع ما يصل إلى 141 مليون يورو إضافية من الشركاء الماليين للمشروع، بصفته المنظّم الرئيسي المفوَّض. كما سينتج المصنع ألواح الكاثود والأنود، بهدف تصدير الجزء الأكبر منها إلى أوروبا. ونظراً إلى قرب المغرب من أوروبا، وامتلاكه قطاعاً قائماً لصناعة السيارات، قد أصبح وجهة جذابة لمصنّعي بطاريات السيارات الكهربائية الصينيين.

مشروع غوشن في المغرب

تقود المشروع شركة "غوشن هاي-تك" الصينية، لصناعة البطاريات المدعومة من فولكسفاغن (Volkswagen) عبر ذراعها المحلية "غوشن باور موروكو"، وذلك في المنطقة الحرة الأطلسية بمدينة القنيطرة. ومن المتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 20 غيغاواط/ساعة من خلايا البطاريات إلى جانب 100 ألف طن من مواد الكاثود.

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ووقّعت الحكومة المغربية في وقت سابق اتفاقية استثمار مع الشركة الصينية بقيمة إجمالية بلغت 12.8 مليار درهم (1.3 مليار دولار)، على أن يتم رفع طاقة المصنع لاحقاً إلى 100 غيغاواط/ساعة، على أن يصل الاستثمار الكلي إلى نحو 6.5 مليارات دولار في مراحله المقبلة.

وحظي المشروع بدعم مالي متنوع منذ إعلانه، إذ وقّعت "غوشن" مذكرة تفاهم مع صندوق الإيداع والتدبير المغربي (CDG) لاستثمار نحو 300 مليون يورو (280 مليون دولار) في المرحلة الأولى من المشروع. ويأتي قرض البنك الأفريقي للتنمية الأخير ليعزز هذه الشراكات، حيث يخطط البنك لتعبئة تمويل إضافي بصفته المنظم الرئيسي المفوض في إطار ما تسميه مؤسسات التمويل الأفريقية الهيكلية المالية الأفريقية الجديدة للتنمية.

استثمارات مشروع مصنع البطاريات في المغرب أُنشئ هذا الرسم البياني بواسطة الذكاء الاصطناعي

ويندرج المشروع ضمن سعي المغرب لترسيخ موقعه منصةً صناعية أفريقية-أوروبية في قطاع السيارات الكهربائية، مستفيداً من قربه الجغرافي من أوروبا واتفاقيات التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، إضافة إلى قاعدة صناعية قائمة تضم مصنعين كبيرين مثل "رونو" و"ستيلانتيس".

ومن المقرر أن يبدأ المصنع تشغيله خلال الربع الثالث من عام 2026. غير أن المشروع يواجه تحدياً يتعلق بمزيج الطاقة في المغرب، إذ لا تزال المملكة تعتمد بشكل كبير على الفحم في توليد الكهرباء، ومدى انسجام المصنع الأخضر مع شبكة كهرباء لا تزال تعتمد جزئياً على مصادر أحفورية، رغم الجهود الموازية لتوسيع الطاقة المتجددة ومشاريع تخزين الطاقة الكبرى في البلاد.

(رويترز، العربي الجديد)