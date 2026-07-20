البنزين يتخطى 4 دولارات في الولايات المتحدة مع تصاعد الحرب

- ارتفعت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى أكثر من 4 دولارات للغالون بسبب التصعيد بين واشنطن وطهران واضطراب تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز، مما يعكس تأثير الصراع على الأسواق. - شهدت أسعار الوقود تقلبات حادة منذ الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي على إيران، حيث ارتفعت الأسعار تدريجياً بعد إغلاق إيران لمضيق هرمز، ثم تراجعت مؤقتاً مع اتفاق أولي لمفاوضات وقف إطلاق النار. - تجاوز سعر الديزل 5 دولارات للغالون، وقفز وقود الطائرات بنسبة 43%، مع استمرار التوترات حول مضيق هرمز الذي يمر عبره خمس الإمدادات العالمية.

تجاوزت أسعار البنزين في محطات التزوّد بالوقود في الولايات المتحدة عتبة 4 دولارات للغالون، اليوم الاثنين، في ظل تجدد التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، وزيادة اضطراب تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز الذي يعد طريقا حيويا لإمدادات النفط العالمية.

وارتفع متوسط أسعار البيع بالتجزئة للبنزين على الصعيد الوطني بأكثر من 30% منذ أن شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما على إيران في نهاية فبراير/شباط. ووفقا لبيانات صادرة عن جمعية السيارات الأميركية (AAA) فقد بلغ متوسط سعر الغالون اليوم الاثنين 4.0030 دولارات.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الآلية التي تتبعها طهران لفرض سيطرتها على الملاحة عبر مضيق هرمز؟ كيف أثرت اضطرابات تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز على أسعار الديزل ووقود الطائرات؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

منذ اندلاع المواجهة بين واشنطن وطهران، شهدت أسعار الوقود الأميركية تقلبات حادة تعكس مسار الصراع نفسه. فبعد أن كانت الأسعار دون 2 دولار للغالون في بعض الولايات مطلع العام، دفعت الضربات الأميركية-الإسرائيلية على إيران أواخر فبراير/شباط الأسعار للصعود التدريجي، لتلامس عتبة 4 دولارات لأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات مطلع مارس/آذار مع إغلاق إيران الفعلي لمضيق هرمز.

وشهد شهر يونيو/ حزيران تحولاً مؤقتاً في المسار، إذ دفع اتفاق أولي بين واشنطن وطهران لمواصلة مفاوضات وقف إطلاق النار والعمل على إعادة فتح مضيق هرمز، أسعار البنزين للتراجع، وهو ما قاد وكالة معلومات الطاقة الأميركية، في تقريرها الصادر مطلع يوليو/ تموز إلى رفع توقعاتها لإنتاج النفط العالمي، متوقعة أن يعود إنتاج النفط وتدفقات التجارة إلى مستويات ما قبل الصراع بحلول نهاية العام.

غير أن هذا الانفراج لم يدم طويلاً، فقد تراجعت الأسعار إلى نحو 3.79 دولارات مطلع يوليو/ تموز، قبل أن تعاود الارتفاع خلال الأسبوعين الماضيين مع تبادل واشنطن وطهران هجمات يومية على خلفية الصراع على السيطرة على مضيق هرمز. ويبدو أن طهران، بدل السعي لإغلاق المضيق بالكامل، تتجه إلى فرض سيطرتها على الملاحة عبره من خلال بروتوكولات عبور إلزامية ورسوم مرور، بحسب محللين.

تطور أسعار البنزين في الولايات المتحدة أُنشئ هذا الرسم البياني بواسطة الذكاء الاصطناعي

ولم يقتصر التأثير على البنزين وحده، إذ تجاوز سعر الديزل 5 دولارات للغالون للمرة الأولى منذ ثلاثة أسابيع، فيما قفز سعر وقود الطائرات نحو 43% مقارنة بما كان عليه قبل الحرب. وتبقى مسألة استمرار تدفق النفط عبر المضيق الحيوي، الذي يمر عبره نحو خمس الإمدادات العالمية، العامل الأكبر في تحديد مسار الأسعار خلال الأشهر المقبلة، وسط غياب أي مؤشرات واضحة على قرب التوصل لتهدئة دائمة.

(رويترز ، العربي الجديد)