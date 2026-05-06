- تجاوزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة 4.50 دولارات للغالون لأول مرة منذ يوليو 2022، مما يزيد الضغوط على السائقين بسبب الحرب في المنطقة، مع تسجيل أعلى الأسعار في كاليفورنيا. - وعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بانخفاض الأسعار بعد انتهاء الحرب على إيران، لكن طول أمد الحرب يهدد فرص الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي. - انخفضت مخزونات البنزين لأدنى مستوياتها منذ 2014، ويتوقع مزيد من الانخفاض خلال الصيف، مما ينذر بتسجيل أدنى مستويات موسمية تاريخية.

تجاوزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة 4.50 دولارات للغالون لأول مرة منذ يوليو/تموز 2022، مواصلةً ارتفاعها مع تزايد الضغوط على السائقين جراء الحرب في المنطقة. وبلغ متوسط سعر التجزئة للبنزين العادي الخالي من الرصاص في جميع أنحاء البلاد 4.54 دولارات للغالون أمس الثلاثاء، وفقاً لما نقلته وكالة بلومبيرغ الأميركية، اليوم الأربعاء، عن الرابطة الأميركية للسيارات، وهو الآن أقل بنحو 50 سنتاً من الرقم القياسي البالغ 5.01 دولارات المسجل في يونيو/حزيران 2022.

وعلى أساس موسمي، تُعد الأسعار بالفعل عند أعلى مستوى لها على الإطلاق في هذا الوقت من العام. ووعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكثر من مرة بانخفاض أسعار الوقود بعد انتهاء الحرب على إيران، وقال للصحافيين، الخميس الماضي، إن أسعار البنزين "ستنخفض بشكل حاد" بمجرد انتهاء حرب إيران. بينما قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، أول من أمس الاثنين، إن أسعار البنزين تؤثر في الأميركيين، لكن من المتوقع أن تنخفض بسرعة مع انتهاء الحرب على إيران. ولكن طول أمد الحرب يهدد فرص الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وبلغ سعر البنزين أعلى مستوياته في كاليفورنيا، حيث تجاوز ستة دولارات للغالون (3.7 لترات)، كما ارتفع بشكل حاد في ولايات الغرب الأوسط الأميركي، مع اقتراب بعض الولايات من خمسة دولارات. وتُفاقم أسعار الوقود المرتفعة الأعباء الاقتصادية على السائقين، وتُؤجج التضخم، وتُضعف ثقة المستهلكين. وانخفضت الأسعار قليلاً في إبريل/نيسان بعد إعلان الولايات المتحدة وإيران وقف إطلاق النار، لكنها لم تنخفض عن مستوى أربعة دولارات للغالون الذي جرى تجاوزه لأول مرة في منتصف مارس/آذار.

وسجل سعر الغالون قبل الحرب على إيران نحو 2.98 دولار، وبذلك ارتفعت أسعار غالون البنزين بأكثر من 1.50 دولار منذ بداية الحرب، وستترقب الأسواق أي انفراجة نحو إنهاء الصراع، في أعقاب تصريحات ترامب الأخيرة التي أشار فيها إلى إحراز "تقدم كبير". ونقلت الوكالة عن رئيس قسم تحليل البترول في غاز بادي "GasBuddy" باتريك دي هان، قوله إن "تجاوز عتبة خمسة دولارات للغالون يعتبر صدمة تُؤدي إلى انهيار الطلب". وأضاف أن "الاستهلاك الأميركي لا يزال قوياً".

وبلغت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة أدنى مستوياتها لهذا الوقت من العام منذ عام 2014، ويتوقع "مورغان ستانلي" وفقاً لبلومبيرغ مزيداً من الانخفاض خلال فصل الصيف، مما ينذر باحتمالية تسجيل أدنى مستويات موسمية تاريخية. وشهدت أسعار العقود الآجلة للبنزين، التي تراوحت حول ثلاثة دولارات للغالون خلال معظم فترة الحرب في المنطقة، ارتفاعاً ملحوظاً في الأسبوع الأخير من إبريل/نيسان لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ يونيو/حزيران 2022.