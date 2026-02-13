- أضاف البنتاغون شركات علي بابا وبايدو وبي واي دي إلى قائمة الكيانات المتهمة بدعم الجيش الصيني، مما يرسل تحذيراً قوياً للمستثمرين ويزيد التوترات قبل زيارة الرئيس ترامب إلى بكين. - تشمل القائمة أكثر من 130 كياناً، مما يعكس اتساع المواجهة الاقتصادية بين واشنطن وبكين، مع تأثيرات محتملة على العقود الدفاعية الأميركية وسمعة الشركات. - تراجعت أسهم علي بابا وبايدو بعد الإعلان، بينما نفت علي بابا الاتهامات وأكدت اتخاذها إجراءات قانونية لحماية سمعتها.

في خطوة جديدة تحمل رسائل سياسية واقتصادية مزدوجة، أعلن البنتاغون الأميركي، اليوم الجمعة، إضافة شركات علي بابا وبايدو وبي واي دي (BYD) إلى قائمة الكيانات المتهمة بدعم الجيش الصيني، وهي قائمة مثيرة للجدل لا تترتب عليها تبعات قانونية مباشرة، لكنها تُعد بمثابة تحذير قوي للمستثمرين الأميركيين والدوليين، وفقاً لما أوردت بلومبيرغ.

وأشارت الوكالة إلى أن هذه الإضافات رفيعة المستوى تهدد بزيادة التوتر قبيل زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى بكين في إبريل/ نيسان المقبل، حيث من المتوقع أن يناقش مع نظيره الصيني شي جين بينغ ملف تصدير رقائق إنفيديا إتش200 (Nvidia H200) إلى الصين، وهي رقائق تسعى شركات مثل علي بابا للحصول عليها لتعزيز قدراتها في الذكاء الاصطناعي، علماً أن القائمة لم تقتصر على هذه الأسماء، إذ شملت أيضاً شركات مثل "روبوسنسن تكنولوجي" (RoboSense Technology) و"تي بي لينك" (TP-Link Technologies)، بما يعكس اتساع نطاق الاستهداف الأميركي ليشمل قطاعات متنوعة من التكنولوجيا والاتصالات.

وكان رد فعل الأسواق سريعاً، فقد هبطت إيصالات الإيداع الأميركية لشركة علي بابا بنسبة وصلت إلى 5% في التداولات الممتدة يوم الجمعة، فيما تراجعت أسهم بايدو بنحو 4.5%. وسارعت علي بابا إلى نفي الاتهامات، مؤكدة في بيان رسمي أنه "لا يوجد أي أساس لإدراجنا في قائمة المادة 1260H، فنحن لسنا شركة عسكرية صينية ولا جزءاً من أي استراتيجية إدماج عسكري - مدني، وسنتخذ جميع الإجراءات القانونية المتاحة ضد أي محاولة لتشويه صورتنا".

والقائمة التي نُشرت للمرة الأولى عام 2021 تضم الآن أكثر من 130 كياناً، من بينها شركات طيران وبناء وشحن وصناعة الحواسيب والاتصالات، بما يعكس اتساع نطاق المواجهة الاقتصادية بين واشنطن وبكين. وكان نائب وزير الدفاع الأميركي ستيفن فاينبرغ قد أشار، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى أن شركات مثل علي بابا وبي واي دي وروبوسنس ستُضاف إلى القائمة، وذلك في رسالة وجهها إلى لجان القوات المسلحة في الكونغرس، بحسب ما نقلت وكالة بلومبيرغ.

وأوضح تحليل قانوني صادر عن مكتب هوغان لوفيلز (Hogan Lovells) أن إدراج الشركات في قائمة 1260H يحمل تداعيات مباشرة وغير مباشرة، منها قيود محتملة على العقود الدفاعية الأميركية، وإمكانية إدراجها في قوائم أخرى للأطراف المحظورة، إضافة إلى أضرار سمعة وزيادة تكاليف الامتثال.