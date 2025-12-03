البنتاغون يعقد صفقة ضخمة مع شركة مدعومة من نجل ترامب

- حصلت شركة Vulcan Elements على قرض بقيمة 620 مليون دولار من وزارة الدفاع الأميركية لتعزيز إمدادات المغناطيسات، ضمن صفقة تبلغ قيمتها الإجمالية 1.4 مليار دولار، وتشمل استثمارًا من 1789 كابيتال التي يديرها دونالد ترامب الابن. - أثارت الاستثمارات والعقود الحكومية لشركات مدعومة من 1789 كابيتال تساؤلات حول تضارب المصالح، حيث حصلت أربع شركات على عقود حكومية بقيمة تتجاوز 735 مليون دولار، رغم تأكيد المسؤولين عدم تورط ترامب الابن في الصفقة. - توسعت استثمارات 1789 كابيتال لتشمل شركات خاضعة لتنظيم إدارة ترامب، مما يتيح لها الاستفادة من السياسات الحكومية، وأكدت Vulcan استخدام القرض لتعزيز سلسلة التوريد المحلية للمغناطيسات.

حصلت شركة ناشئة غير معروفة نسبيًا تعمل في مجال العناصر الأرضية النادرة، ويبلغ عدد موظفيها نحو 30 شخصًا فقط، على صفقة تمويل ضخمة من وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)، بعد ثلاثة أشهر من استثمار شركة رأس المال المغامر التابعة لدونالد ترامب الابن فيها. وستتلقى شركة Vulcan Elements قرضًا بقيمة 620 مليون دولار من وزارة الدفاع الأميركية، ضمن صفقة تبلغ 1.4 مليار دولار تهدف إلى زيادة إمدادات المغناطيسات المستخدمة في الصناعات المختلفة، بالشراكة مع شركة ReElement Technologie وتشمل الصفقة أيضًا أكثر من 550 مليون دولار من التمويل الخاص وحوافز اتحادية أخرى.

ويُعد هذا القرض، الذي اتُّفِق عليه الشهر الماضي، الأكبر الذي يقدمه مكتب رأس المال الاستراتيجي في وزارة الدفاع. ومع ذلك، فهو ليس سوى أحدث عقد حكومي يُمنح لشركات تدعمها شركة الاستثمار التابعة لترامب الابن 1789 كابيتال، التي تتجاوز قيمتها مليار دولار. شركة Vulcan، ومقرها ولاية كارولاينا الشمالية، حصلت على تمويل في أغسطس/ آب من صندوق 1789 كابيتال، الذي أُسس عام 2023 على يد متبرعين مؤيدين لترامب. وانضم نجل الرئيس الأميركي إلى الصندوق عام 2024، حيث يشغل منصب شريك ضمن فريق مكون من ثمانية أشخاص.

ووفقًا لتحليل صحيفة فاينانشال تايمز، حصلت أربع شركات على الأقل من محفظة 1789 على عقود من إدارة ترامب هذا العام، بلغت قيمتها أكثر من 735 مليون دولار، فيما تلقت شركات أخرى مدعومة من ترامب الابن إعفاءات تنظيمية. كذلك يستثمر الصندوق في شركات كبرى متعاقدة مع الحكومة مثل Anduril وSpaceX التابعة لإيلون ماسك. وقد أثارت هذه العقود تساؤلات جديدة عن تضارب المصالح في قلب إدارة ترامب، بعد سلسلة من قرارات العفو والمزايا القانونية التي مُنحت لمتعاونين ومتبرعين مقربين من الرئيس.

قال كيدريك باين، المستشار القانوني في مركز الحملة القانونية: "من المتوقع من الرؤساء أن يتجنبوا حتى مجرد الظهور بأنهم يستخدمون مناصبهم لتحقيق مكاسب مالية لأنفسهم أو لعائلاتهم. وبينما لا نعلم على وجه اليقين ما إذا كان الرئيس قد أثّر بهذا القرض أو كيف، فإن الأمر يقع ضمن سحابة تضارب المصالح التي شهدناها طوال هذه الإدارة".

وفي فبراير/ شباط، صرّح ترامب الابن لفاينانشال تايمز بأنه "منخرط جدًا في القرارات الاستراتيجية المتعلقة بمكان استثمار مواردنا" في صندوق 1789. أما الرئيس التنفيذي لشركة Vulcan، جون ماسلين، ومسؤولون في البنتاغون ووزارة التجارة، فقد أكدوا أن نجل الرئيس لم يكن له أي دور في الصفقة مع الحكومة. كذلك أوضح متحدث باسم ترامب الابن أنه لم يشارك في أي مفاوضات مع الجهات الحكومية نيابة عن شركات محفظة الصندوق. وبدوره، أكد متحدث باسم وزارة الدفاع أن لا ترامب الابن ولا صندوقه كانا "متورطين بأي شكل في مناقشات القرض المشروط بين فولكان والحكومة".

وبحسب بيانات PitchBook، استثمر صندوق 1789 في 22 شركة منذ انضمام ترامب الابن بعد انتخاب والده العام الماضي، بينها 5 شركات خلال عامي 2023 و2024. وتجاوزت أصوله الخاضعة للإدارة مليار دولار، وفقًا لمصدر مطّلع. كذلك استثمر أبناء ترامب في مشاريع استفادت من سياسات والدهم خلال ولايته الثانية، بما في ذلك استثمارات في العملات الرقمية بعد تخفيف اللوائح المنظمة لهذا القطاع. وفي الشهر الماضي، كشفت فاينانشال تايمز أن عائلة ترامب جمعت أكثر من مليار دولار نقدًا من مشاريع العملات المشفّرة خلال العام الماضي.

وفي الوقت نفسه، أبرمت منظمة ترامب، التي يديرها ترامب الابن وشقيقه إريك، صفقات عقارية حول العالم في أثناء وجود والدهما في المنصب. فعشية زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للبيت الأبيض، الشهر الماضي، أعلنت العائلة عقد صفقة مع شريك سعودي لبناء منتجع فاخر في جزر المالديف، وقال إريك ترامب للصحيفة إن والده "لا علاقة له على الإطلاق بأعمال أبنائه".

توسعت استثمارات 1789 كابيتال من تركيزها السابق على المشاريع "المناهضة للثقافة التقدمية"، مثل شركة الإعلام التابعة لتاكر كارلسون، لتشمل الآن شركات خاضعة لتنظيم إدارة ترامب، ما يضعها في موقع يمكنها من الاستفادة من السياسات الحكومية. ومن بين الشركات في محفظة 1789 التي حصلت على عقود حكومية، Firehawk Aerospace المتخصصة في محركات الصواريخ، وPsiQuantum في الحوسبة الكمّية، وكلتاهما حصلت على عقود تزيد قيمتها على 10 ملايين دولار من سلاح الجو الأميركي، Cerebras System للذكاء الاصطناعي، التي وقعت عقدًا بقيمة 45 مليون دولار مع البنتاغون، Unusual Machines لتصنيع الطائرات المسيّرة، التي يمتلك ترامب الابن فيها حصة بملايين الدولارات، وحصلت في أكتوبر/ تشرين الأول على أكبر عقد في تاريخها من وزارة الدفاع.

لكن عقد Vulcan مع وزارة الدفاع يفوقها جميعًا من حيث الحجم. وقال متحدث باسم البنتاغون إنه في حال استيفاء الشروط، فإن القرض البالغ 620 مليون دولار سيكون الأكبر منذ إنشاء مكتب رأس المال الاستراتيجي خلال إدارة بايدن. وقد يُستخدم القرض لإنتاج مغناطيسات تدخل في صناعة كل شيء، من الطائرات المسيّرة إلى الغواصات النووية. وبموجب شروط الصفقة، ستحصل وزارة التجارة على حصة بقيمة 50 مليون دولار في فولكان، بينما سيحصل البنتاغون على ضمانات مالية (Warrants) في شركتي Vulcan Elements وReElement Technologies. وقال مسؤول في وزارة التجارة إن "العائد المحتمل لدافعي الضرائب منطقي تمامًا".

استثمر صندوق 1789 في جولة التمويل من الفئة A التي بلغت 65 مليون دولار وأعلنتها فولكان في أغسطس/ آب، وقادتها شركة Altimeter Capital وكتب المؤسس المشارك لـ1789، كريس بوسكيرك، على منصة X أن الصندوق سيستثمر في الجولة المقبلة. وأوضح الرئيس التنفيذي جون ماسلين، أن شركته تهدف إلى تعزيز سلسلة التوريد المحلية للمغناطيسات لدعم الجيش الأميركي، مشيرًا إلى أن عدد موظفي الشركة سيصل إلى 50 بحلول نهاية العام.

وقال ماسلين: "كل سفينة، وكل غواصة، وكل دبابة، وكل صاروخ، وكل طائرة، وكل طائرة مسيّرة، وكل قمر صناعي، وكل قطعة من المعدات المتحركة تستخدم مغناطيسًا من العناصر الأرضية النادرة". وأضاف أنه لم يكن له أي تواصل مع نجل الرئيس، وأن حصة صندوق 1789 صغيرة ولا تمنحه أي حقوق في مجلس الإدارة أو حتى صفة مراقب. "لم يكن هذا عن مجاملات سياسية"، قال ماسلين، "بل كان إجراءً قائمًا على الجدارة فقط".