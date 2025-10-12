البنتاغون يعتزم شراء معادن نادرة بقيمة مليار دولار

- تسعى وزارة الدفاع الأميركية لشراء معادن نادرة بقيمة تصل إلى مليار دولار لتخزينها كاحتياطي استراتيجي، استجابةً للضوابط الصينية الجديدة على تصدير هذه المواد الحيوية. - أعلن الرئيس ترامب عن فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 100% على الصين بدءًا من نوفمبر، مع خطط لقيود على تصدير البرمجيات الحيوية، في خطوة لمواجهة النفوذ الصيني في سوق المعادن النادرة. - تمثل الصين 70% من الإنتاج العالمي للعناصر الأرضية النادرة، مما يجعلها أداة ضغط جيوسياسي، وتخطط وكالة الدفاع لشراء معادن بقيمة 845 مليون دولار تشمل الكوبالت والأنتيمون والتانتالوم.

أفادت صحيفة فاينانشال تايمز، اليوم الأحد، بأن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تسعى لشراء كميات من المعادن النادرة (الحيوية) تصل قيمتها إلى مليار دولار لتخزينها ضمن احتياطي استراتيجي، وذلك استنادًا إلى إعلانات عامة نشرتها في الأشهر الأخيرة وكالة لوجستيات الدفاع التابعة للبنتاغون.

وتأتي هذه المشتريات المتزايدة بعد أن أعلنت وزارة التجارة الصينية، الأسبوع الماضي، عن ضوابط جديدة على تصدير العناصر الأرضية النادرة وغيرها من المواد الأساسية المستخدمة في الصناعات الدفاعية والتكنولوجية. وردًا على الإعلان الصيني، قال الرئيس دونالد ترامب، يوم الجمعة، إنه سيفرض رسومًا جمركية إضافية بنسبة 100% على الصين اعتبارًا من الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، كما أعلن عن خطط لفرض قيود على تصدير البرمجيات الحيوية.

ووفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية، تمثل الصين نحو 70% من الإنتاج العالمي للعناصر الأرضية النادرة، وقد اعتُبر نفوذها الكبير على هذه المواد النادرة منذ مدة طويلة أداة محتملة للضغط الجيوسياسي. وقالت الصحيفة إن قيمة المشتريات المخطط لها من قبل وكالة التشغيلات الدفاعية تشمل تصل إلى 500 مليون دولار من الكوبالت، و245 مليون دولار من الأنتيمون، وما يصل إلى 100 مليون دولار من التانتالوم.

وتقوم الوكالة بتخزين السبائك والعناصر الأرضية النادرة والخامات والمعادن النفيسة في مستودعات منتشرة في جميع أنحاء البلاد، وقد بلغت قيمة أصولها نحو 1.3 مليار دولار بحلول عام 2023، بحسب الصحيفة.