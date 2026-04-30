البطالة في غزة تقفز إلى 68% والضفة 28% منذ بدء العدوان الإسرائيلي

- ارتفاع معدلات البطالة وتأثير العدوان: شهدت غزة ارتفاعًا في البطالة إلى 68% والضفة الغربية إلى 28% بحلول الربع الرابع من 2025، نتيجة الانهيار الاقتصادي بعد العدوان الإسرائيلي. - انخفاض العمالة وتضرر الشباب: تراجع عدد العاملين في الضفة بنسبة 15% وفي غزة من 55% إلى 32%، مع تأثر الشباب بشكل كبير حيث 74% منهم خارج التعليم والعمل، وارتفاع العاطلين في الضفة إلى 280 ألفًا. - تراجع الأجور والعمالة في المستعمرات: انخفض عدد العاملين في إسرائيل من 172 ألفًا إلى 25 ألفًا ثم ارتفع إلى 51 ألفًا، مع انخفاض الأجور اليومية في القطاع الخاص إلى 120 شيكلًا.

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني " حكومي" ارتفاع معدلات البطالة خلال فترة العدوان الإسرائيلي على غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، لتصل إلى 68% في القطاع و28% في الربع الرابع من العام 2025 مقارنة مع 13% في الربع الثالث من العام 2023.

واستعرض بيان أصدره جهاز الإحصاء، اليوم الخميس، بمناسبة يوم العمال العالمي الذي يصادف 1 مايو/أيار من كل عام، التباين الحاد في المؤشرات الإحصائية بين واقع ما قبل العدوان، الذي "شهد سعياً نحو الاستقرار، وزيادة في عدد العاملين داخل الخط الأخضر، وبين واقع ما بعده الذي اتسم بانهيار تام للمنظومة الاقتصادية في القطاع، وارتفاع قياسي في معدلات البطالة والفقر في الضفة الغربية".

معدل البطالة في الضفة الغربية من الربع الأول 2023 إلى الربع الرابع 2025 (المركزي للإحصاء الفلسطيني)

انخفاض عدد العمال

وكشفت بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني انخفاض عدد العاملين في الضفة الغربية من 868 ألف عامل في الربع الثالث من العام 2023 إلى حوالي 736 ألف عامل في الربع الرابع من العام 2025 بنسبة 15%. أما في قطاع غزة، فقد بلغ عدد العاملين في الربع الثالث من العام 2023 حوالي 292 ألف عامل بنسبة 55% من المشاركين في القوى العاملة، لتصل هذه النسبة إلى حوالي 32% خلال العدوان في الربع الرابع من العام 2024.

وعزا المركزي للإحصاء هذا الانخفاض إلى تقلص عدد العاملين في نشاط البناء والتشييد، يليه نشاط التعدين والصناعة التحويلية، ثم نشاط النقل والتخزين والاتصالات. بينما أوضح أن انخفاض عدد العاملين بين الربعين الثالث والرابع من العام 2023، أي في الفترة التي سبقت العدوان ثم بعده مباشرة، يعود لانخفاض عدد العاملين في جميع الأنشطة الاقتصادية، وبخاصة في نشاط البناء والتشييد، يليه نشاط الزراعة، ثم نشاط التجارة والمطاعم والفنادق كما هو موضح في الشكل التالي.

بطالة قياسية في قطاع غزة

أما في قطاع غزة فكشفت بيانات المركزي للإحصاء الفلسطيني أن ثلاثة أرباع المشاركين في القوى العاملة في قطاع غزة (ما يعادل 68%) عاطلون عن العمل خلال الربع الرابع من العام 2024، أي خلال العدوان الإسرائيلي، مقابل حوالي 45% في الربع الثالث من العام 2023 في حين بلغت نسبة الذين فقدوا أعمالهم بعد العدوان وأصبحوا عاطلين عن العمل أو خارج القوى العاملة خلال العدوان 74%. كما أشارت نتائج هذا المسح إلى انخفاض نسبة المشاركة في القوى العاملة لتصل إلى حوالي 25% مقارنة مع 40% في الربع الثالث 2023.

الشباب البطّال

وأظهرت النتائج تضرر فئة الشباب (من 15 إلى 29) سنة بشكل كبير، وكشفت أن حوالي ثلاثة أرباع الشباب خارج التعليم والتدريب وسوق العمل بنسبة 74%، بواقع 75% للذكور و73% للإناث. ولفتت إلى أن هذا الأثر انعكس على الضفة الغربية أيضاً، إذ ارتفع عدد العاطلين عن العمل في الضفة الغربية إلى 280 ألفا في الربع الرابع من العام 2025 مقارنة مع حوالي 129 ألفاً في الربع الثالث من العام 2023. كما ارتفعت معدلات البطالة بين الأفراد المشاركين في القوى العاملة في الضفة الغربية في الربع الرابع من العام 2025 إلى حوالي 28% مقارنة مع حوالي 13% في الربع الثالث من العام 2023.

نسبة التغيير في العاملين في الضفة الغربية حسب النشاط الاقتصادي (المركزي للإحصاء الفلسطيني)

انخفاض كبير في عدد العاملين في المستعمرات

وكشفت بيانات المركزي للإحصاء الفلسطيني انخفاض عدد العاملين من الضفة الغربية في إسرائيل والمستوطنات نتيجة الإغلاقات المشددة التي فرضها الاحتلال عقب العدوان على قطاع غزة من حوالي 172 ألف عامل في الربع الثالث (قبل العدوان) من العام 2023 ليصل إلى 25 ألف عامل في الربع الرابع من العام 2023، ثم ارتفع العدد تدريجياً خلال الأرباع اللاحقة ليصل إلى 51 ألف عامل في الربع الرابع من العام 2025، حيث كان الانخفاض الأكبر في عدد العاملين بتصاريح، إذ انخفض العدد من حوالي 127 ألفاً في الربع الثالث من العام 2023 إلى 14 ألفاً في الربع الرابع من العام 2025، كما انخفض عدد العاملين بدون تصريح من 37 ألف عامل إلى 21 ألف عامل، في حين ارتفع عدد العاملين من حملة الهوية الإسرائيلية أو المقدسية أو الأجنبية الذين يعملون في إسرائيل والمستوطنات من حوالي 8000 عامل إلى حوالي 17 ألف عامل (من 4.4% في الربع الثالث 2023 الى 32.5% في الربع الرابع 2025) خلال الفترة السابقة نفسها.

أجور متدنية

وبالنسبة للأجور، أشار المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى أن معدل الأجر اليومي الحقيقي للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الربع الرابع من العام 2025، بلغ حوالي 120 شيكلاً في الضفة الغربية، بواقع 125 شيكلاً للذكور و99 شيكلاً للإناث، مقارنة مع 126 شيكلاً في الربع الثالث من العام 2023، بواقع 132 شيكلاً للذكور و94 شيكلاً للإناث (لا يشمل العاملين في إسرائيل والمستوطنات).

وسجل نشاط النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص بمعدل 169 شيكلاً في الضفة الغربية، يليه نشاط البناء والتشييد بـ141 شيكلاً، بينما سجل نشاط الزراعة أدنى معدل أجر يومي حقيقي بواقع 71 شيكلاً.

نسبة العاملين من الضفة الغربية في الأراضي المحتلة حسب حيازة تصريح عمل من 2023 إلى 2025 (المركزي للإحصاء الفلسطيني)

وبلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1880 شيكلا منذ 2022) في الضفة الغربية 14.6%، حيث بلغ العدد حوالي 40 ألفاً، مقارنة مع حوالي 12% (36 ألفا) في الربع الثالث من العام 2023. وبلغ معدل الأجر الشهري للذين يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر 1442 شيكلاً في الضفة الغربية في الربع الرابع من العام 2025 مقارنة مع 1432 شيكلاً في الربع الثالث من العام 2023.

(الدولار = 2.95 شيكل إسرائيلي)