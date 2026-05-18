البطالة في تركيا تسجل أدنى مستوياتها منذ 2012

- انخفض معدل البطالة في تركيا إلى 8.2% في الربع الأول من عام 2026، وهو أدنى مستوى منذ عام 2012، مع تراجع عدد العاطلين عن العمل بمقدار 52 ألف شخص. - استقر معدل بطالة الشباب عند 15.2%، بينما شهدت قطاعات الزراعة والصناعة والبناء والخدمات انخفاضًا في أعداد العاملين، حيث استحوذ قطاع الخدمات على 59.3% من إجمالي العمالة. - تستمر تركيا في تنفيذ برامج "İş Pozitif" و"GÜÇ" لتعزيز التوظيف وتمكين المرأة، مع التركيز على تطوير قطاعات حديثة ذات إنتاجية عالية لمواجهة التحديات الاقتصادية.

كشف معهد الإحصاء التركي، اليوم الاثنين، عن انخفاض معدل البطالة بمقدار 0.1% خلال الربع الأول من العام الجاري، ليصل إلى 8.2%، مع تراجع معدل البطالة بين الرجال إلى 6.8% وبين النساء إلى 11.1%.

وأظهرت البيانات تراجع عدد العاطلين عن العمل ممن تبلغ أعمارهم 15 عاماً فأكثر بمقدار 52 ألف شخص خلال الربع الأول من عام 2026 مقارنةً بالربع السابق، ليصل العدد إلى 2.894 مليون شخص. في المقابل، بقي معدل البطالة بين الشباب الذين تراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً مستقراً عند 15.2%. وفي هذه الفئة العمرية، بلغ معدل البطالة 12.6% لدى الرجال و20.4% لدى النساء.

وأضاف المعهد الحكومي أن أعداد العاملين المعدّلة موسمياً خلال الربع الأول من عام 2026 تراجعت مقارنةً بالربع السابق بمقدار 44 ألف شخص في قطاع الزراعة، و20 ألفاً في الصناعة، و48 ألفاً في البناء، و189 ألفاً في قطاع الخدمات. وبلغت نسبة العاملين في الزراعة 13.8%، وفي الصناعة 20.2%، وفي البناء 6.7%، بينما استحوذ قطاع الخدمات على 59.3% من إجمالي العمالة.

وقال وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي، فيدات إيشيكان، إن معدل البطالة انخفض إلى 8.2% في الربع الأول من عام 2026، مسجلاً أدنى مستوى له منذ عام 2012. وأضاف أن معدل بطالة الشباب بقي منخفضاً عند 15.2%، فيما تراجع عدد العاطلين عن العمل بمقدار 52 ألف شخص على أساس فصلي.

وأوضح إيشيكان، في تعليق على بيانات البطالة، أن عدد العاملين في تركيا بلغ خلال الربع الأول من العام الجاري 32 مليوناً و221 ألف شخص، فيما وصل معدل التوظيف إلى 48.3%. كما بلغ عدد القوى العاملة 35 مليوناً و116 ألف شخص، مع وصول معدل المشاركة في القوى العاملة إلى 52.6%.

وأكد الوزير استمرار تنفيذ برنامجي "İş Pozitif" و"GÜÇ"، وهما مبادرتان تنمويتان وتشغيليتان تستهدفان بشكل أساسي تمكين المرأة، ودعم العمالة، وتعزيز دور المشاريع الصغيرة والتعاونيات في الاقتصاد المحلي. وختم بيانه بالقول: "مع تعزيز فرص العمل الدائمة والمسجلة والمؤهلة، ستصبح تركيا أقوى".

ويعكس تراجع معدل البطالة في تركيا مرونة وقدرة تشغيلية في بعض القطاعات، رغم التداعيات التي فرضتها الحرب الأميركية على إيران، من ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأولية، ما أدى إلى خفض الإنتاج وخسارة أو إغلاق بعض المنشآت.

وتتوزع العمالة في تركيا قطاعياً بواقع 59% لقطاع الخدمات، و20% للصناعة، و14% للزراعة، و6.8% للبناء. ويبقى التحدي الأساسي في توفير فرص عمل ضمن قطاعات حديثة ذات إنتاجية وعوائد مرتفعة، لا سيما في مجالات التكنولوجيا، بما يواكب التطورات العالمية وارتفاع تكاليف المعيشة.