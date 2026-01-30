البطالة في تركيا الأدنى منذ 25 عاماً

- شهدت تركيا انخفاضًا في معدل البطالة إلى 7.7% في ديسمبر 2025، وهو الأدنى منذ 25 عامًا، بفضل الإجراءات الإنتاجية والاستثمارية وخفض التضخم، مع انخفاض عدد العاطلين عن العمل بمقدار 286 ألفًا. - أكد المسؤولون الأتراك على أهمية دعم التوظيف وزيادة مشاركة الشباب والنساء في سوق العمل من خلال برامج مثل "إيش بوزيتيف"، مما ساهم في خفض البطالة بين النساء والشباب، وبلغ عدد العاملين 32.685 مليونًا. - تباينت آراء الاقتصاديين حول الانخفاض في البطالة، حيث أشار البعض إلى سياسات اقتصادية فعالة، بينما تساءل آخرون عن العوامل المؤثرة، مع استمرار التحديات لتحقيق نمو اقتصادي متوازن.

حققت تركيا قفزة في امتصاص فائض العمالة بالسوق، بحسب ما أعلن معهد الإحصاء التركي أمس الخميس، الذي لفت إلى انخفاض معدل البطالة لشهر ديسمبر/ كانون الأول 2025 بمقدار 0.8 نقطة مئوية ليصل إلى 7.7% وهو الأدنى منذ 25 عاماً. وبحسب نتائج مسح القوى العاملة المنزلية الصادر عن معهد الإحصاء التركي لشهر ديسمبر/كانون الأول 2025، انخفض عدد العاطلين عن العمل ممن تبلغ أعمارهم 15 عامًا فأكثر بمقدار 286 ألفًا مقارنةً بالشهر السابق، ليصل إلى مليونين و736 ألفاً في ديسمبر/كانون الأول 2025.

وقال نائب الرئيس التركي جودت يلماز: "لقد انخفضت نسبة البطالة بين الشباب بمقدار 1.9 نقطة مئوية، وبين النساء بمقدار نقطة مئوية واحدة، لتصل إلى 14.1% و10.5% على التوالي"، مؤكداً خلال منشورات عبر حسابه على مواقع التواصل أن التوقعات الإيجابية لسوق العمل مستمرة بفضل الإجراءات الإنتاجية والاستثمارية التي تُنفذ بالتزامن مع عملية خفض التضخم. وشرح أن تراجع نسبة البطالة جاء "بفضل الخطوات الهيكلية التي اتخذناها لدعم الإنتاج والتوظيف والاستثمار والصادرات".

ويساهم انخفاض البطالة، وتراجع علاوة المخاطر، وتحسن توقعات التصنيف الائتماني، واستكمال الخروج من صندوق ضمان الائتمان، ومستويات الاحتياطيات المرتفعة تاريخيًا، في تعزيز مرونة الاقتصاد ورفع قدرته على مواجهة الصدمات. وأشار إلى ما تحقق بعد إعلان برنامج الإصلاح لاقتصادي التركي من الاستقرار الاقتصاد والمالي الكلي، معلناً عن أهداف تركيا لتعزيز الاقتصاد بشكل أكبر من خلال زيادة مشاركة القوى العاملة، لا سيما بين الشباب والنساء والعمالة الماهرة، ومن خلال دعم التوظيف في القطاعات كثيفة العمالة، وعبر تغذية بيئة نمو متوازنة ومستقرة، في الفترة المقبلة".

وتابع "أنه ومن خلال زيادة الاستثمار وفرص العمل عبر مسار نمو مستدام وداعم للتوظيف، سنعكس الزيادة الدائمة في الرخاء التي نحققها بطريقة عادلة لجميع شرائح المجتمع، ما يزيد من القدرة الشرائية لمواطنينا".

بدوره، أشار وزير العمل التركي وداد إيشيق هان إلى أن معدل البطالة انخفض إلى أدنى مستوى له منذ 25 عامًا، بل ظل أيضًا ضمن خانة الآحاد مدة 32 شهرًا. وأكد الوزير التركي خلال بيان، أمس الخميس، السعي لضمان المشاركة الفعّالة للشباب والنساء في سوق العمل والإنتاج.

وبفضل برامج مثل "إيش بوزيتيف"، انخفض معدل البطالة بين النساء بنسبة 1.1 نقطة مئوية مقارنةً بالشهر السابق، ليصل إلى 10.5%، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2013. كما انخفض معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا بنسبة 1.1 نقطة مئوية ليصل إلى 14.1% خلال الفترة نفسها. وشرح أنه "لضمان حصول شبابنا على وظائف دائمة ومسجلة ومؤهلة، أطلقنا "مبادرة توظيف الشباب، برنامج غوتش.

ومن خلال تمكين 3 ملايين شاب من المشاركة في سوق العمل خلال 3 سنوات، سنكون قد حققنا أحد أهم الإنجازات في تاريخنا في هذا المجال أيضًا". وبلغ عدد العاملين في تركيا 32 مليوناً و685 ألف شخص، بينما استقر معدل التوظيف عند 49.1%. وبلغت القوى العاملة 35 مليوناً و421 ألف شخص، وبلغ معدل المشاركة في القوى العاملة 53.2%.

وتباينت ردات أفعال الاقتصاديين الأتراك، إذ تساءل الخبير الاقتصادي ماهفي إغيلمز عن المستجدات التي أدت إلى تراجع نسبة البطالة، مضيفاً خلال منشور على منصة "اكس": "يبدو أننا حققنا معجزة في مجال التوظيف في ديسمبر. فقد انخفض معدل البطالة من 8.6%".

بينما قال كبير الاقتصاديين في بنك "أكبانك" والرئيس السابق لقسم البحوث والسياسة النقدية في البنك المركزي لجمهورية تركيا تشاغري ساريكايا: "قد انخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوى له في تاريخ هذه السلسلة في ديسمبر 2025، عند 7.7%. ونشهد الآن انخفاضه إلى ما دون 8% لأول مرة. كما أن معدلات البطالة بمفهومها الواسع آخذة في الانخفاض أيضاً.

ولكن، ظل معدل التوظيف عالقًا عند حوالي 49% منذ مايو 2024. وخلال الفترة نفسها، كان معدل المشاركة في القوى العاملة أيضًا في اتجاه تنازلي". وأكد أنه من المستحيل تقييم ظروف الطلب، أو الاتجاهات الاقتصادية، أو الرفاه الاجتماعي بالاعتماد فقط على معدل البطالة المعلن.