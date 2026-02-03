البطالة في بريطانيا تغذي اليمين المتطرف

- شهدت المملكة المتحدة ارتفاعًا في معدل البطالة إلى 5.1% بنهاية 2021، مع توقعات بزيادة البطالة ونمو الأجور أقل من المتوقع، مما يزيد الضغوط الاقتصادية. - يزداد دعم حزب الإصلاح البريطاني بقيادة نايغل فاراج، مستفيدًا من المخاوف المتعلقة بالأمن الوظيفي وارتفاع تكاليف المعيشة، مما أدى إلى تحول في الدوائر البرلمانية الفقيرة. - تواجه بريطانيا تحديات اقتصادية مثل تأثير الذكاء الاصطناعي وارتفاع التضخم، بينما تتخذ لجنة السياسة النقدية موقفًا حذرًا بشأن أسعار الفائدة لتحقيق استقرار اقتصادي.

سجل معدل البطالة في المملكة المتحدة 5.1% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في نوفمبر/ تشرين الثاني، وهو أعلى معدل سُجّل في أوائل عام 2021. ويشير هذا إلى أن بيانات البطالة التي ستنشر هذا الأسبوع، ستؤكد أن نسبة البطالة في عام 2025 ستكون أعلى من 5% التي توقعها بنك إنكلترا في نوفمبر.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يكون نمو الأجور أقل من توقعات البنك للربع الرابع على التوالي. ويكتسب هذا الرقم أهمية مضاعفة هذه الأيام، إذ إنّ أكثر من 40% من الرجال العاطلين عن العمل يدعمون حزب الإصلاح البريطاني الذي يتزعمه نايغل فاراج، أي ضعف المستوى في يوليو/ تموز 2024 عندما تولى حزب العمال السلطة، وأكثر بعشر نقاط من النساء، وفقاً لاستطلاع رأي حديث أجرته مؤسسة "مور إن كومون" وجرت مشاركته مع بلومبيرغ.

ويعمل حزب الإصلاح على توسيع نطاق رسالته المناهضة للهجرة للاستفادة من المخاوف بشأن الأمن الوظيفي وارتفاع تكاليف المعيشة، إذ يتمتع الحزب بتقدم كبير في استطلاعات الرأي الوطنية. وفي جميع أنحاء بريطانيا، يتزايد معدل البطالة بين الرجال بوتيرة أسرع من النساء، فقد أثرت عمليات تجميد التوظيف وتسريح العمال بشدة على القطاعات التي يهيمن عليها الرجال، مثل البناء والتصنيع وتكنولوجيا المعلومات.

وقد تجاوزت نسبة البطالة بين الشباب الذكور 16%، وهي نسبة مماثلة لمستويات البطالة خلال ذروة جائحة كورونا. وقال كريس أنوس، وهو باحث مشارك في مركز الأبحاث "مور إن كومون" لـ"بلومبيرغ": "إن تعامل الحكومة مع قضايا التوظيف والبطالة يدفع الناس إلى التصويت لحزب الإصلاح"، وأضاف: "يتفوق حزب الإصلاح على نحوٍ ملحوظ بين أولئك الذين يواجهون عدم استقرار مالي، فهو أحد أقوى المؤشرات على التصويت للحزب في الانتخابات العامة المقبلة في مايو/ أيار". رغم أن حزب الإصلاح لم يبرز بين الناخبين العاطلين عن العمل في الانتخابات العامة لعام 2024، إلّا أنه أصبح الحزب المهيمن بين هذه الفئة خلال الأشهر الستة الماضية.

وبشكل عام، تُظهر استطلاعات رأي منفصلة أجرتها مؤسسة YouGov تفوق حزب الإصلاح بين الرجال في جميع الفئات العمرية. ويُوسّع حزب الإصلاح، الذي يحظى بتقدم كبير في استطلاعات الرأي الوطنية، نطاق خطابه المناهض للهجرة مستغلاً المخاوف بشأن الأمن الوظيفي وارتفاع تكاليف المعيشة، وهي مخاوف أدت إلى تآكل الانقسامات السياسية التقليدية بين اليمين واليسار. وتشهد الدوائر البرلمانية التي تضم أفقر 50 حياً في إنكلترا تحولاً ملحوظاً نحو حزب فاراج، مدفوعاً بالإحباطات الناجمة عن نقص فرص العمل ومحدودية الاستثمارات.

يؤدي ارتفاع معدلات البطالة إلى تأجيج السخط تجاه حكومة كير ستارمر، التي وصلت إلى السلطة واعدة برفع مستويات المعيشة والوصول إلى نسبة توظيف تبلغ 80%. وأُلقي باللوم على وزيرة الخزانة البريطانية، راشيل ريفز، في خفض الوظائف وتجميد التوظيف في قطاعات رئيسية كالتجزئة والتصنيع، وذلك بسبب زيادات ضريبة الرواتب التي فرضتها بقيمة 26 مليار جنيه إسترليني (35.7 مليار دولار).

وفي الوقت نفسه، تشير مورغان ستانلي إلى أن بريطانيا تفقد وظائفها بشكل عام بسبب الذكاء الاصطناعي. من جهة أخرى، وعلى الرغم من أنّ البطالة تثير المخاوف، فمن المتوقع أن تُبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة ثابتة حتى تتضح الأدلة أكثر على أن التضخم يسير على المسار الصحيح نحو نسبة 2% على نحوٍ مستدام. وحذرت مؤسّسة كابيتال إيكونوميكس من أن ارتفاع أسعار النفط بعد تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشن ضربات على إيران سيضيف 0.2 نقطة مئوية إلى التضخم. وتتخذ لجنة السياسة النقدية موقفاً حذراً بعد أن خفضت أسعار الفائدة من 5.25% منذ أغسطس 2024. ولا يزال أعضاؤها التسعة منقسمين حول النقطة التي سيستقرون عندها، يقدر الاقتصاديون أن سعر الفائدة "المحايد" يتراوح بين 3% و3.5%، لكن محاضر الاجتماع الأخير في ديسمبر أظهرت أنهم اتفقوا على التحرك ببطء أكثر ما لم يحدث تطور غير متوقع للأحداث. وتتمثل أبرز التحديات التي تواجههم في سرعة انخفاض التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2% من مستواه الحالي البالغ 3.4%، وما إذا كان التراجع الأخير في سوق العمل بدايةً لأزمة أكثر خطورة، ويتوقع البنك المركزي أن يعود التضخم إلى مستواه المستهدف البالغ 2% في الربع القادم.

وكتب جاك مينينغ، كبير الاقتصاديين في شركة باركليز بي إل سي في مذكرة نشرتها "رويترز": "سوق العمل هو محور النقاش السياسي الحالي"، وقد تدفع المؤشرات التي تدل على انتعاش الاقتصاد بعد الزيادات الضريبية المتتالية منذ وصول حزب العمال إلى السلطة أعضاء لجنة السياسة النقدية إلى التقليل من شأن المخاوف المتعلقة بالتوظيف.