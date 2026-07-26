البطالة تدفع شباب الهند إلى الشوارع طلباً للوظائف

- شهدت الهند احتجاجات شبابية واسعة في عدة ولايات بسبب أزمة التوظيف، حيث يطالب الشباب بوظائف حكومية وتسوية ملفات التوظيف المؤجلة، مما يعكس فجوة بين النمو الاقتصادي وعدم توفير وظائف مستقرة. - في البنجاب، ارتفعت البطالة بين الشباب إلى 20.2%، بينما في كارناتاكا يطالب المحتجون بملء 200 ألف وظيفة حكومية شاغرة، وفي نيودلهي تركز الاحتجاجات على قضايا العمل والتعليم. - رغم نمو الاقتصاد بنسبة 7.7%، إلا أن البطالة بين الشباب المتعلمين بلغت 28%، مع ضعف جودة الوظائف المتاحة وغياب الحماية الاجتماعية.

اتسعت احتجاجات الشباب في عدد من الولايات الهندية، مدفوعة بمطالب اقتصادية تتقدمها الوظائف الحكومية وتسوية ملفات التوظيف المؤجلة، في وقت لا ينعكس فيه النمو الاقتصادي المرتفع بالقدر الكافي على عدد الوظائف المستقرة وجودتها. وأظهرت الاحتجاجات الأخيرة فجوة بين المؤشرات الاقتصادية الكلية وبين واقع الشباب، خصوصاً المتعلمين منهم، مع ارتفاع الطلب على الوظائف الحكومية واستمرار التوظيف المؤقت والتعاقدي وضعف جودة كثير من فرص العمل المتاحة.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز التحديات التي تواجه الشباب المتعلم في الهند للحصول على وظائف مستقرة؟ كيف يمكن للحكومة الهندية معالجة الفجوة بين النمو الاقتصادي وواقع فرص العمل المتاحة للشباب؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

صدامات في البنجاب بسبب الوظائف

شهدت مدينة سانجرور في ولاية البنجاب، اليوم الأحد، اشتباكات بين شبان والشرطة أثناء محاولة المحتجين التوجه إلى منزل رئيس وزراء الولاية بهاحوانت مان. وأفادت صحيفة "ذا هندو" الهندية بأن المتظاهرين انطلقوا من أحد المصانع، حاملين اللافتات والأعلام، للمطالبة بوظائف حكومية وتسوية مطالب توظيف معلقة، بعد اعتصام طويل أمام مكتب نائب المفوض. وأوقفت الشرطة المسيرة عبر وضع حواجز على الطريق المؤدي إلى منزل رئيس وزراء الولاية.

ولا تمثل احتجاجات سانجرور حادثة منفصلة عن أزمة التوظيف في البنجاب، فقد ذكرت صحيفة "ذا تريبيون" الهندية في 18 يونيو/ حزيران الماضي أن معلمين وممرضين وعمال كهرباء نظموا تحركات احتجاجية للمطالبة بإتمام عمليات التوظيف، وتسليم قرارات التعيين، وتحويل العقود المؤقتة إلى وظائف دائمة، ومعالجة ملفات مهنية ظلت معلقة لفترات طويلة.

وبحسب تحليل نشرته صحيفة "هندوستان تايمز" الهندية الأربعاء الماضي، يقدر معدل بطالة الشباب في البنجاب بـ20.2%، مقارنة بمتوسط وطني قدره 15%، وحذّرت من احتمال تفاقم الأزمة بسبب تراجع فرص الهجرة الدراسية والعمل في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا.

شواغر حكومية لا تجد طريقها إلى التوظيف

وكانت ولاية كارناتاكا قد شهدت هي الأخرى في فبراير/ شباط الماضي موجة من الاحتجاجات المتعلقة بالوظائف، حيث تظاهر مئات الباحثين عن عمل في مدينة دهرواد للمطالبة بملء أكثر من 200 ألف وظيفة شاغرة في الإدارات الحكومية. ونقلت صحيفة "إنديان إكسبرس" الهندية حينها أن المحتجين طالبوا بإعلان جدول زمني واضح للمسابقات وعمليات التعيين، فيما أرجعت حكومة الولاية التأخير إلى نزاعات قانونية ومشكلات تراكمت خلال الإدارة السابقة.

وفي نيودلهي، أعادت احتجاجات الشباب خلال يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز قضايا العمل والتعليم إلى واجهة النقاش العام. ونقلت "هندوستان تايمز" في 8 يونيو/حزيران عن منظمي الاحتجاجات دعوتهم إلى تحويل أولويات الحكومة نحو الوظائف والتعليم، معتبرين أن التشغيل أصبح القضية الأساسية لمستقبل الشباب. كما نقلت "إنديان إكسبرس" أول أمس الجمعة عن النائب تشاندراشيخار آزاد قوله إن "برامج التدريب وحدها لا تكفي ما لم تُنشأ وظائف فعلية"، مشيراً إلى ندرة التعيينات الجديدة، واتساع التشغيل التعاقدي، وإغلاق مدارس، وارتفاع تكاليف المعيشة.

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النمو لا يحل أزمة العمل

تكشف البيانات الرسمية صورة أكثر تعقيداً من معدل البطالة العام. فقد أعلنت وزارة الإحصاء الهندية في 15 يوليو/تموز الماضي أن البطالة بين السكان بعمر 15 عاماً فأكثر بلغت 5.5% في يونيو/حزيران 2026. ويخفي هذا المعدل تفاوتاً كبيراً بين الفئات العمرية ومستويات التعليم.

وأفاد تقرير التشغيل الهندي الصادر في 2024، بأن الشباب المتعلمين يمثلون قرابة ثلثي العاطلين في البلاد، وأن البطالة بين الحاصلين على شهادات جامعية أو مؤهلات أعلى بلغت نحو 28%. وأظهرت صحيفة "إنديان إكسبرس" في 12 يونيو/حزيران الماضي أن النقاش الاقتصادي في الهند انتقل من التركيز على معدل النمو وحده إلى قدرة الاقتصاد على خلق وظائف منتظمة ذات أجور وحماية اجتماعية. في حين لا تمثل الوظائف المأجورة سوى 24% من العاملين في الهند، وأن 39% من أصحاب الوظائف المأجورة لا يحصلون على عقد مكتوب أو إجازة مدفوعة أو حماية اجتماعية، بينما يجمع 32.5% فقط بين المزايا الثلاث. وتعكس هذه البيانات أن الاحتجاجات لا ترتبط بعدد الوظائف فقط، وإنما بنوعيتها واستقرارها وقدرتها على توفير مسار للترقي الاجتماعي.

4.22% معدل البطالة

نما اقتصاد الهند بنسبة 7.7% خلال السنة المالية المنتهية في مارس/آذار 2026، وفق التقديرات المؤقتة الصادرة عن وزارة الإحصاء في 5 يونيو/حزيران 2026. وقدّر البنك الدولي قوة العمل الهندية بنحو 617.6 مليون شخص في 2025، مع معدل بطالة قدره 4.22%. وفي ملف الفقر، قدر البنك الدولي نسبة من يعيشون بأقل من ثلاثة دولارات يومياً بنحو 5.3% في 2022-2023، أي قرابة 75 مليون شخص، مقارنة بـ27.1% في 2011-2012.