البطاريات والمولدات لمواجهة الحر في تونس

قبل أسابيع قليلة كانت المولدات الكهربائية والبطاريات في تونس منتجات محدودة الاستخدام، يقتصر الإقبال عليها من المصانع وبعض المؤسسات الصحية والاتصالات والمنشآت السياحية، بينما لم تكن جزءاً من تجهيزات المنازل التونسية التي اعتادت على استقرار التزوّد بالكهرباء.

لكن أزمة الانقطاعات الواسعة التي رافقت موجة الحر غيرت هذا الواقع، لتفتح باباً واسعاً أمام ازدهار سوق معدات الطاقة البديلة، وسط مخاوف من تكرار الأزمة خلال بقية الصيف والسنوات المقبلة، ما يحمّل الأسر نفقات إضافية لتوفير الكهرباء لم تكن ضمن سلة نفقاتهم التقليدية.

وأحدثت أزمة انقطاع الكهرباء التي شهدتها تونس خلال موجة الحر الأخيرة تحولاً لافتاً في سلوك الأسر والمؤسسات الاقتصادية، بعدما ارتفع الطلب بشكل غير مسبوق على المولدات الكهربائية والبطاريات وأنظمة التخزين، في محاولة للتقليل من خسائر الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، وتأمين الحد الأدنى من استمرارية النشاط والإمداد بالطاقة.

ويؤكد تجار معدات كهربائية أن الطلب تضاعف خلال الأيام الماضية مقارنة بالفترة نفسها من السنوات السابقة، خصوصاً المولدات الصغيرة والبطاريات القابلة للشحن، إضافة إلى محولات الكهرباء وأجهزة التخزين التي تسمح بتشغيل الإنارة وبعض الأجهزة الأساسية لساعات محدودة.

يقول صاحب مؤسسة لبيع المعدات الكهربائية في تونس العاصمة، محمد علي منصور، إن "معظم الاستفسارات باتت تصدر عن عائلات لم يسبق لها التفكير في اقتناء مولد أو بطارية منزلية". ويضيف في تصريح لـ"العربي الجديد": "في السابق كان زبائننا من المصانع أو العيادات الخاصة أو الفنادق، أما اليوم فأصبح المواطن يبحث عن أي وسيلة لتشغيل الثلاجة أو المروحة أو شحن الهواتف أثناء انقطاع الكهرباء".

اقتصاد الناس تونس ترفع أسعار مئات الأدوية... وقلق من التداعيات على المرضى

ويؤكد المتحدث أن الطلب يشمل أيضاً أصحاب المحال التجارية والمخابز ومحال بيع اللحوم والمواد الغذائية، الذين يحاولون حماية بضائعهم من التلف، بينما ارتفع إقبال أصحاب المقاهي والمطاعم على المولدات لتفادي توقف نشاطهم خلال ساعات الذروة.

بدورها شهدت شركات تركيب الطاقة الشمسية زيادة في طلبات تركيب البطاريات المنزلية، بعدما كان أغلب الحرفيين يكتفون بالألواح الشمسية المرتبطة مباشرة بالشبكة الكهربائية، دون الاستثمار في وحدات التخزين، بسبب تكلفتها المرتفعة وعدم الحاجة إليها، في ظل استقرار التزويد بالكهرباء خلال السنوات الماضية.

ويؤكد المتخصص في قطاع الطاقات البديلة، أيمن البوهلالي، أن البطاريات المنزلية لم تكن تشكل سوقاً واسعة في تونس، إذ اقتصر استعمالها على بعض المواقع المعزولة، أو المؤسسات التي تتطلب استمرارية الخدمة، بينما ظلت أغلبية المنازل تعتمد كلياً على الشبكة الوطنية للكهرباء، بخلاف دول شهدت منذ سنوات انتشار أنظمة التخزين المنزلي، بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء، أو تكرار الانقطاعات.

وأكد البوهلالي في تصريح لـ"العربي الجديد" أن أزمة الكهرباء التي شهدتها تونس في الأسابيع الماضية أعادت بقوة ملف الطاقات البديلة في القطاع المنزلي إلى الواجهة، لا سيما بعد إعلان الشركة التونسية للكهرباء والغاز عن التوجه لأول مرة نحو تشجيع اقتناء البطاريات المنزلية، في إطار البحث عن حلول لتخفيف الضغط على الشبكة خلال فترات الذروة.

ويقوم هذا التوجه على تخزين الكهرباء خارج ساعات الاستهلاك المرتفع ثم استعمالها عند ارتفاع الطلب، بما يساعد على تقليص الأحمال، وتجنب اللجوء إلى القطع الدوري للتيار.

ويرى البوهلالي أن هذا الخيار يمثل تحولاً في سياسة إدارة الطلب على الكهرباء، بعد أن كانت شركة الكهرباء الحكومية تعتمد لعقود على زيادة الإنتاج أو ترشيد الاستهلاك لتلبية الاحتياجات المتزايدة، مرجحاً أن يصبح تخزين الكهرباء أحد الخيارات المطروحة لمواجهة الاختلال بين الإنتاج والطلب خلال موجات الحر على المدى القريب والمتوسط.

وأشار في سياق متصل إلى أن السلطات بدأت تدرس المسائل الفنية لربط المنازل بالبطاريات، وإعداد الشروط الفنية للبطاريات التي ستطرح في السوق، وشروط استعمالها الآمن.

ويأتي التحول الذي يعيشه التونسيون في علاقتهم بتوفر خدمة الكهرباء، بعد أن كشفت الأزمة الأخيرة هشاشة المنظومة الكهربائية أمام الارتفاع القياسي في الاستهلاك، حيث أدى الاستخدام المكثف لأجهزة التكييف إلى تسجيل أحمال قياسية دفعت السلطات إلى اعتماد برنامج للقطع الدوري لتفادي انهيار الشبكة بالكامل.

وحذّر رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، في تصريح لـ"العربي الجديد"، من أن تعميم هذه الحلول الفردية قد يكرّس تفاوتاً جديداً بين الأسر القادرة على حماية نفسها من الانقطاعات، وتلك التي ستظل رهينة للشبكة العمومية، مطالباً بضرورة إطلاق إصلاحات هيكلية في القطاع تعيد التوازن إلى منظومة الطاقة، وتحد من العجز الذي تعانيه البلاد.

ووفق بيانات رسمية لشركة الكهرباء والغاز بلغ الطلب على الكهرباء خلال فترات الذروة هذا العام ستة آلاف ميغاواط، مقابل طاقة إنتاج قصوى لا تتعدى 4800 ميغاواط، ما اضطر شركة الكهرباء إلى اعتماد نظام القطع الدوري للتيار لتخفيف الضغط على الأحمال وتجنّب العتمة الشاملة. وأدى انقطاع الكهرباء وتدهور المعيشة إلى تنظيم آلاف التونسيين احتجاجات مؤخراً، تطالب بحل جذري لهذه الأزمات.

وتشير بيانات قطاع الطاقة إلى أن تونس تواجه منذ سنوات عجزاً طاقياً متزايداً تجاوز 55% مقابل تراجع إنتاج النفط والغاز المحليين، ما أدى إلى اتساع الاعتماد على واردات الغاز الطبيعي، ولا سيما من الجزائر، لتأمين جزء كبير من إنتاج الكهرباء. كما ارتفعت كلفة إنتاج الطاقة بفعل تقلبات الأسعار العالمية، ما زاد الضغوط المالية على الشركة التونسية للكهرباء والغاز.