البريطانيون يتهيأون لارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب

- يواجه البريطانيون ارتفاعًا في أسعار الطاقة بسبب زيادة أسعار الغاز عالميًا نتيجة التوترات في الشرق الأوسط، مما دفع شركات الطاقة في بريطانيا لسحب العروض المخفضة والثابتة. - تعتمد بريطانيا بشكل كبير على استيراد الغاز من الولايات المتحدة، ومع نقص المعروض الدولي، تتنافس أوروبا وآسيا لتأمين احتياجاتها، مما أدى إلى انخفاض عروض الأسعار الثابتة وارتفاعها. - تسببت الاضطرابات في الشرق الأوسط في زيادة أسعار الكهرباء في بريطانيا، مع توقع ارتفاع سقف الأسعار بنسبة 10% في يوليو، لكن العملاء المحميين لن يتأثروا فورًا.

يتهيأ البريطانيون لارتفاع وشيك في أسعار الطاقة التي تشمل إمدادات الغاز والكهرباء، بسبب القفزة في الأسعار العالمية للغاز، نتيجة للحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران والهجمات الإيرانية على منابع النفط والغاز في الخليج.

وبدأت شركات بيع الطاقة للمنازل اعتباراً من أمس الأربعاء سحب تعرفات العروض المخفضة والأسعار الثابتة، تحسباً لوصول القفزات في الأسواق العالمية إلى السوق المحلية.

وكان غريغ جاكسون، رئيس شركة "أوكتوبس" للكهرباء التي تزود 8 ملايين منزل بريطاني بالطاقة، قد توقع في تصريحات، أمس الأول، أن يستغرق الأمر حوالي أسبوعين قبل تحرك الأسعار في السوق المحلية، كما أشار إلى أن اتفاق سقف التسعير الراهن بين الهيئة المنظمة لأسعار الطاقة للمنازل والموردين، سيشمل فصول الصيف حتى يونيو/ حزيران دون تغيير.

رغم ذلك سارعت أوكتوبس، اليوم الخميس، بتطبيق غرامة تبلغ حوالي 100 دولار على عملائها الذين ينتقلون إلى شركات أخرى، وقالت إنها اضطرت لفرض تلك الغرامة تحسباً للتطورات في أسواق الطاقة العالمية "المضطربة".

وتستورد بريطانيا معظم احتياجاتها من الغاز من الولايات المتحدة، إلا أن النقص في المعروض الدولي منه سيؤدي إلى سباق عالمي لتأمينه بين أوروبا وآسيا، أكثر المتضررين من تعطل شحن الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز.

وقد انخفض عدد عروض الأسعار الثابتة للطاقة في بريطانيا من 38 عرضاً وقت اندلاع الحرب السبت الماضي إلى 17 عرضاً يوم أمس الأربعاء، وقفز سعر أرخص هذه العروض من 1509 جنيهات إسترلينية سنوياً إلى 1640 جنيهاً (2190). وتعكس هذه التغييرات قلق الموردين بشأن أسعار الجملة بعد أن قفزت أسعار الغاز في بريطانيا بنحو 75% بين يومي الجمعة والثلاثاء.

وقال نايجل بوكليغتون، الرئيس التنفيذي لشركة Good Energy، التي ألغت إطلاق عرض جديد بسعر ثابت كان مقرراً يوم الثلاثاء "إنه نوع من إدارة المخاطر. فأنت لا تعرف إلى أين ستتجه الأسعار، ولا كم عدد الأشخاص الذين سيشتركون في العقود الثابتة".

وفي الوقت نفسه، قال الفرع البريطاني لشركة EDF الفرنسية إنها علّقت بعض تعرفاتها الخاصة بشحن السيارات الكهربائية، بسبب التغير السريع في أسعار الطاقة العالمية. وذكرت على موقعها الإلكتروني: "خلال هذه الفترة لا يمكننا تقديم سوى مجموعة محدودة من التعرفات".

وقد ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا وآسيا بسبب اضطراب الإمدادات من الشرق الأوسط، مع شبه تعطّل الملاحة عبر مضيق هرمز، واستهداف البنية التحتية للغاز في قطر.

كما يؤدي ارتفاع أسعار الغاز إلى زيادة أسعار الكهرباء في بريطانيا، إذ لا تزال محطات توليد الكهرباء العاملة بالغاز تنتج أقل بقليل من ثلث كهرباء البلاد، وتُستخدم في معظم الأوقات لتلبية الطلب.

ويعيد سحب التعرفات ذات الأسعار الثابتة إلى الأذهان أزمة الطاقة في عامي 2021 و2022، عندما قفزت أسعار الغاز مع تعافي الاقتصادات من إغلاقات جائحة كورونا وبدء الغزو الروسي لأوكرانيا. وفي تلك الفترة سحبت الشركات عروضها، وانتقل المستهلكون إلى التعرفات المتغيرة الافتراضية التي يحميها سقف الأسعار المفروض على فواتير الطاقة في بريطانيا.

ورغم أن سقف الأسعار، الذي يغطي حالياً ما يزيد قليلاً عن 60% من السوق، جرى تثبيته في الأسبوع الماضي بالاتفاق بين الهيئة الحكومية المنظمة (أوفجيم) وشركات الطاقة، فمن المتوقع أن يرتفع سقف الأسعار بنسبة 10% في يوليو/ تموز المقبل إذا استمرت الأسعار في مسارها التصاعدي.

وقالت أوفجيم، في بيان، الأربعاء "نعلم أن المستهلكين قلقون بشأن تأثير الحرب في الشرق الأوسط على أسعار الطاقة، وما يعنيه ذلك بالنسبة لهم، لكن من المهم على المدى القصير أن العملاء الذين لديهم تعرفة ثابتة أو الذين يحميهم سقف الأسعار لن يروا أي تأثير فوري على فواتيرهم، لأن سقف الأسعار محدد بالفعل حتى نهاية يونيو".