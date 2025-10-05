البرلمان يوافق على إزالة أصفار من الريال الإيراني

- وافق البرلمان الإيراني على إصلاح نقدي بإزالة أربعة أصفار من الريال الإيراني لتسهيل المعاملات، بعد تضخم تجاوز 35% وهبوط الريال إلى مليون و150 ألف مقابل الدولار. - سيبقى الريال العملة الرسمية، مع فترة انتقالية ثلاث سنوات لتداول الفئتين، حيث سيعادل الريال الجديد عشرة آلاف ريال حالي. - رغم الموافقة، تظل الخطوة مثيرة للجدل، حيث يرى البعض أن إزالة الأصفار لن تعيد هيبة العملة، مشيرين إلى تجارب دول أخرى كفنزويلا.

نالت الحكومة الإيرانية موافقة البرلمان (مجلس الشورى الإسلامي) على إجراء إصلاح نقدي شامل بإزالة أربعة أصفار من عملتها المحلية (الريال الإيراني) خلال السنوات القليلة المقبلة لتيسير المعاملات بعد تسجيل تضخم لسنوات. ويظهر موقع "بونباست دوت كوم" لتتبع العملات أن التضخم الذي تجاوز 35% على مدى سنوات تسبب في هبوط الريال الإيراني إلى مليون و150 ألف ريال مقابل الدولار الواحد في السوق الحرة، مما جعل من الصعب على الإيرانيين استيعاب الفواتير أو البيانات المالية.

وأوردت وسائل الإعلام الرسمية نبأ الموافقة اليوم الأحد، بعد أن تعامل البرلمان مع اعتراضات مجلس صيانة الدستور لإقرار مشروع القانون الذي كان قيد الإعداد منذ عدة سنوات. وقال رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان شمس الدين حسين للتلفزيون الرسمي، إن "العملة ستبقى الريال والتغييرات لن تكون بين عشية وضحاها".

وأضاف "أمام البنك المركزي ما يصل إلى عامين للتحضير لهذا التغيير. بعد ذلك، ستكون هناك فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات سيجري خلالها تداول كلتا الفئتين". وقال حسين إن هذه الخطوة ستجعل من السهل استخدام الريال في المعاملات والحسابات، مضيفاً أن التضخم المرتفع قلل بشدة من جدوى الأوراق النقدية. ولتبسيط المعاملات، أطلق الإيرانيون منذ سنوات على عملتهم اسم التومان، وذلك بطرح صفر من قيمة الريال. وبموجب هذا النص، سيعادل الريال الجديد عشرة آلاف ريال حالي.

ومع ذلك، لا تزال هذه الخطوة مثيرة للجدل. ونقلت وكالة أنباء الطلبة عن النائب حسين صمصامي قوله: "لا يمكن إحياء هيبة العملة المحلية بإزالة أربعة أصفار. بدلاً من ذلك، يمكن تحقيق هذا فقط من خلال تعزيز القيمة الحقيقية للعملة". ولجأت عدة دول إلى إزالة الأصفار من عملاتها المحلية عندما واجهت تضخماً مرتفعاً. وأجرت فنزويلا عدة إصلاحات نقدية في السنوات القليلة الماضية لكنها لا تزال تعاني من التضخم المرتفع.

وطرح المشروع للمرة الأولى عام 2019 لكنه سُحب لاحقاً. وبعد إقراره في مجلس الشورى، يتعين أن يوافق عليه مجلس صيانة الدستور، الجهة المسؤولة عن مراجعة القوانين، وأن يوقع عليه الرئيس مسعود بزشكيان لكي يصبح نافذاً. وأواخر أغسطس/آب الماضي، فعّلت بلدان الترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) "آلية الزناد" المنصوص عليها في اتفاق عام 2015 والتي تتيح إعادة فرض العقوبات الدولية، بعد عشر سنوات على رفعها إثر التوصل إلى الاتفاق حول برنامجها النووي.

(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)