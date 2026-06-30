البرلمان المصري يفتح ملف تأخر تعيينات البريد

- تقدم النائب فريدي البياضي بطلب إحاطة عاجل للكشف عن أسباب تأخر استكمال إجراءات مسابقة الهيئة القومية للبريد، حيث يعيش آلاف الشباب حالة من القلق بسبب عدم تحديد موعد للمقابلات الشخصية أو استكمال إجراءات التعيين. - يشير البياضي إلى أن مدة صلاحية قوائم الانتظار أوشكت على الانتهاء، مطالباً الحكومة بإعلان جدول زمني ملزم لاستكمال جميع مراحل التعيين، مع الحفاظ على حقوق الناجحين. - يرى برلمانيون أن تكرار الجدل حول مسابقات التعيين يكشف الحاجة إلى تطوير منظومة التوظيف الحكومي، مع تحديد سقف زمني ملزم لكل مرحلة.

عاد ملف تأخر تنفيذ نتائج المسابقات الحكومية إلى واجهة النقاش البرلماني، بعدما تقدم عضو مجلس النواب فريدي البياضي، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، طالب فيه بالكشف عن أسباب تعطل استكمال إجراءات مسابقة الهيئة القومية للبريد، والإسراع في تعيين الناجحين، محذراً من ضياع حقوقهم مع اقتراب انتهاء مدة سريان قوائم الانتظار.

وقال البياضي في طلب الإحاطة إن آلاف الشباب الذين اجتازوا اختبارات المسابقة يعيشون حالة من القلق بعد مرور أشهر على إعلان النتائج، دون تحديد موعد للمقابلات الشخصية أو استكمال إجراءات التعيين أو تسلُّم العمل، رغم استيفائهم جميع المراحل المطلوبة.

وأوضح أن الهيئة القومية للبريد أعلنت خلال عام 2024 عن مسابقة لشغل 900 وظيفة، قبل أن تقرر زيادة العدد إلى 2700 وظيفة، وتقدّم إليها أكثر من 260 ألف مواطن من مختلف المحافظات، خضعوا لاختبارات إلكترونية وفنية انتهت بإعلان النتائج في أغسطس/ آب 2025، إلا أنّ الإجراءات التنفيذية توقفت منذ ذلك الحين دون توضيح رسمي.

وحذّر النائب من أنّ مدّة صلاحية قوائم الانتظار، المحددة بعام واحد من تاريخ إعلان النتائج، أوشكت على الانتهاء، وهو ما قد يؤدي إلى ضياع فرص عدد من المتقدّمين بسبب تأخير إداري لا يتحملون مسؤوليته، مطالباً الحكومة بإعلان جدول زمني ملزم لاستكمال جميع مراحل التعيين، مع الحفاظ على حقوق الناجحين والمدرجين على قوائم الانتظار.

يأتي تحرك البرلمان في وقت عادت فيه شكاوى المتقدمين للمسابقات الحكومية إلى الواجهة، عقب تجارب مماثلة شهدتها بعض مسابقات التوظيف خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها مسابقة تعيين 30 ألف معلم، التي أثارت خلال عامي 2023 و2024 مطالبات متكررة من النواب والمتقدمين بسرعة استكمال إجراءات تعيين الناجحين، بعد فترات انتظار امتدت لأشهر بسبب مراجعة المستندات والكشوف الطبية وتقسيم المقبولين إلى دفعات متتالية، قبل أن تستكمل وزارة التربية والتعليم والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إجراءات التعيين تباعاً.

كذلك شهدت بعض الجهات الحكومية الأخرى تعثرات من طبيعة مختلفة، إذ استغرقت إجراءات بعض مسابقات النيابة الإدارية التابعة لوزارة العدل وقتًا أطول بسبب مراجعات قانونية وطعون قضائية في بعض الحالات، بينما شهد قطاع الطيران المدني مراجعة عدد من إجراءات التوظيف في بعض الشركات التابعة عقب تحقيقات إدارية بشأن سلامة إجراءات بعض المسابقات، وهي وقائع اختلفت أسبابها عن التأخر الإداري، لكنها أعادت النقاش في ضرورة التزام جداول زمنية واضحة وشفافة لإتمام مسابقات التوظيف الحكومية.

ويرى برلمانيون أن تكرار الجدل في مسابقات التعيين، سواء بسبب طول الإجراءات أو المراجعات القانونية أو التحقيقات الإدارية، يكشف الحاجة إلى تطوير منظومة التوظيف الحكومي، عبر تحديد سقف زمني ملزم لكل مرحلة من مراحل المسابقة، بدءًا من إعلان النتائج وحتى تسلم العمل، بما يضمن حماية حقوق المتقدمين، ويعزز الثقة في منظومة التعيين القائمة على الجدارة وتكافؤ الفرص.

ويشير برلمانيون إلى الأعباء المالية الباهظة التي يتحملها طالبو الوظائف، حيث تطلب الجهات الطالبة للوظائف رسوماً مالية لتقديم الطلبات وشهادات موثقة وأوراقاً ثبوتية مرتفعة التكاليف، تنتهي صلاحيتها رسمياً خلال 6 أشهر من تاريخ الإصدار، ما يدفعهم إلى تكرار استخراج الأوراق نفسها خلال مدة انتظار الوظائف التي لا تأتيهم في الموعد المعلن من الجهات الحكومية.

وفي تأكيد لحجم الأزمة، شدد البياضي على أن الشباب الذين اجتازوا المسابقة لا يطالبون بمعاملة استثنائية، بل بحقهم في تنفيذ نتائج مسابقة حكومية أعلنتها الدولة، داعياً الحكومة إلى إنهاء حالة الغموض وإعلان موقف نهائي من المسابقة، حفاظاً على حقوق آلاف المتقدمين، وصوناً لمصداقية المسابقات الحكومية.