رفضت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) مشروع ضريبة الثروة المقترحة على الثروات الكبيرة، في خطوة قد تزيد من هشاشة موقف رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو وحكومته أمام برلمان منقسم بشدة. القرار جاء بعد جلسة تصويت حامية ضمن مناقشات الموازنة العامة، لتفشل بذلك محاولة اليسار الفرنسي إدخال ما وصفه بـ"ضريبة العدالة الاجتماعية" على الأثرياء.

والمقترح الذي قدّمه نواب من الكتلة اليسارية يستند إلى رؤية الاقتصادي الفرنسي غابرييل زوكمان، أحد أبرز خبراء الضرائب والثروة عالمياً، وينص، بحسب بلومبيرغ، على فرض ضريبة بنسبة 2% على الثروات التي تتجاوز 100 مليون يورو (أي نحو 116 مليون دولار). وكان الهدف المعلن من هذه الضريبة هو تقليص الفجوة الاجتماعية وتمويل برامج الدعم العام في وقت تعاني فيه المالية الفرنسية من عجز متزايد وضغوط تضخمية متواصلة.

لكن الحكومة واجهت المقترح بمعارضة حادة، مؤكدة أن فرنسا لم تفرض تاريخياً أي ضرائب على الأصول التجارية أو الاستثمارات المؤسسية، معتبرة أن إقرار مثل هذه الإجراءات من شأنه أن يضرب ثقة المستثمرين ويقوّض جاذبية البلاد وجهةً للأعمال. كما حذّرت الحكومة من أن المجلس الدستوري الفرنسي قد يُبطل الضريبة في حال إقرارها، نظراً لتعارضها مع المبادئ الدستورية المتعلقة بحماية الملكية الخاصة وحرية الاستثمار.

تراجع تكتيكي من اليسار بشأن ضريبة الثروة

الكتلة الاشتراكية، التي تملك موقعاً محورياً في توازن القوى البرلماني، حاولت تمرير نسخة معدّلة من المشروع سُمّيت إعلامياً "زوكمان لايت" (Zucman-lite)، تضمنت استثناءات للشركات العائلية والمشاريع الابتكارية. غير أنّ هذه النسخة أيضاً لم تحظَ بالأغلبية، بعد أن رفضها نواب اليمين ومعهم الحكومة خلال سلسلة تصويتات على تعديلات الموازنة.

وفي وقت سابق، كان الاشتراكيون قد هدّدوا بتقديم اقتراحات حجب الثقة ضد رئيس الوزراء لوكورنو إذا لم يشهد قانون الموازنة زيادات ملموسة في الضرائب المفروضة على أصحاب الثروات الكبرى. ورغم أنّهم خففوا من لهجتهم في الأيام الأخيرة، فإنّ بلومبيرغ تشير إلى أنّ التوازن السياسي لا يزال هشّاً، وأنّ تمرير الموازنة "لن يكون مضموناً ما لم تُقدّم الحكومة تنازلات إضافية للكتلة اليسارية".

ضغوط سياسية واقتصادية مزدوجة

وترى مصادر سياسية واقتصادية تحدّثت إلى بلومبيرغ أنّ حكومة لوكورنو تواجه معركة متعددة الجبهات: من جهة، المعارضة اليسارية التي تطالب بتوزيع أكثر عدالة للثروة، ومن جهة أخرى، ضغوط المستثمرين والأسواق التي تخشى من تحوّل السياسات الاقتصادية نحو الشعبوية. ويزيد من صعوبة الموقف أنّ الحكومة تواجه عجزاً في الموازنة يتجاوز 5% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تتصاعد الحاجة إلى الإنفاق الاجتماعي بعد سلسلة الاحتجاجات التي شهدتها البلاد ضد ارتفاع تكاليف المعيشة خلال العامين الماضيين.

في المقابل، تسعى باريس إلى طمأنة الأسواق والحفاظ على تصنيفها الائتماني بعد أن حذّرت وكالات التصنيف من احتمال خفضه إذا لم يتم ضبط العجز المالي. وتعتبر ضريبة الثروة بالنسبة لكثير من الخبراء سلاحاً سياسياً أكثر منه اقتصادياً، إذ سبق أن تسببت نسخة مشابهة من هذه الضريبة في هروب رؤوس أموال كبيرة من فرنسا خلال العقد الماضي، ما دفع الحكومات السابقة إلى تعديلها مراراً حتى ألغتها حكومة إيمانويل ماكرون عام 2017 ضمن إصلاحات تهدف إلى جذب الاستثمار.

وبينما رفض البرلمان ضريبة الثروة، صوّت النواب في وقت سابق من اليوم نفسه على رفع الضرائب على الشركات القابضة وبعض الكيانات الاستثمارية، وهي خطوة قد تُستخدم بديلاً رمزياً لإرضاء المعارضة اليسارية. لكن من غير الواضح ما إذا كانت هذه الإجراءات كافية لتجنّب مواجهة سياسية جديدة تهدّد استقرار الحكومة. ويشير مراقبون إلى أنّ لوكورنو، الذي تولّى رئاسة الحكومة حديثاً بعد تعديل وزاري صعب، يقف الآن أمام اختبار مصيري، إذ قد يُجبر على الاستقالة إذا فشلت حكومته في تمرير الموازنة أو واجهت اقتراحاً ناجحاً بحجب الثقة.

تاريخ ضريبة الثروة في فرنسا

تاريخياً، كانت فرنسا من أوائل الدول الأوروبية التي فرضت ضريبة على الثروة في الثمانينيات تحت مسمى "ضريبة التضامن على الثروة" (ISF). إلا أنّها واجهت انتقادات حادّة بسبب مساهمتها في خروج ما يقارب 10 آلاف من كبار دافعي الضرائب إلى دول أخرى، ما دفع الرئيس ماكرون إلى استبدالها بضريبة محدودة على العقارات الفاخرة فقط (IFI). وإعادة طرح الفكرة الآن، في ظل مناخ اقتصادي هشّ وتباطؤ النمو، تعكس تصاعد النزعة اليسارية في السياسة الفرنسية، وعودة النقاش القديم حول العدالة الضريبية ودور الدولة في إعادة توزيع الثروة.